నీ కష్టాన్ని ఎవరూ గుర్తించడం లేదని బాధపడుతున్నావా.? మీ ఆలోచనను మార్చే కథ
Motivational Story: చాలామంది "నేను ఇంత కష్టపడుతున్నాను... నిజాయితీగా పని చేస్తున్నాను... అయినా నన్నెవరూ గుర్తించడం లేదు. నా పనికి తగిన ఫలితం రావడం లేదు" అని మనసులోనే కుమిలిపోతుంటారు. కానీ జీవితంలో ఒక చిన్న కథ మన ఆలోచననే మార్చేస్తుంది.
అందరూ చూసేది పండ్లనే.. వేర్లను కాదు
ఒక గ్రామంలో ఇద్దరు రైతులు ఉండేవారు. ఇద్దరూ ఒకే రోజున మామిడి మొక్కలు నాటారు. కొద్ది నెలల తర్వాత ఒక రైతు మొక్క వేగంగా పెరగడం ప్రారంభించింది. మరొక రైతు మొక్క మాత్రం పెద్దగా ఎదగలేదు. గ్రామస్థులు రెండో రైతును చూసి ఎగతాళి చేసేవారు. "ఇంత కష్టపడుతున్నావు... కానీ నీ మొక్క మాత్రం పెరగడం లేదు. నీ శ్రమ అంతా వృథా అవుతోంది" అని హేళన చేశారు. అయినా ఆ రైతు ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండా ప్రతిరోజూ నీరు పోసేవాడు, ఎరువులు వేశాడు, మొక్కను జాగ్రత్తగా చూసుకున్నాడు.
కనిపించని ఎదుగుదలే నిజమైన బలం
ఒక సంవత్సరం గడిచింది. అందరూ ఆశ్చర్యపోయేలా ఆ మొక్క ఒక్కసారిగా వేగంగా ఎదగడం ప్రారంభించింది. కొద్ది కాలంలోనే పెద్ద చెట్టుగా మారి వందలాది మామిడి పండ్లు ఇచ్చింది. అప్పుడు గ్రామంలోని ఓ పెద్దమనిషి ఇలా అన్నాడు... "ఈ చెట్టు ఇన్నాళ్లు పెరగలేదని మీరు అనుకున్నారు. కానీ అది పైకి కాకుండా కిందికి పెరుగుతోంది. బలమైన వేర్లు తయారవుతున్నాయి. అందుకే ఇప్పుడు అంత బలంగా నిలబడగలిగింది". అప్పుడు అందరికీ అసలు విషయం అర్థమైంది.
మన కష్టం కూడా అలాంటిదే
మన జీవితంలో కూడా ఇదే జరుగుతుంది. మనం చేసే ప్రతి మంచి పని, ప్రతి నిజాయితీ, ప్రతి కష్టం వెంటనే ఫలితాన్ని ఇవ్వకపోవచ్చు. చాలాసార్లు మన శ్రమ కనిపించదు. మన నిజాయితీని ఎవరూ గుర్తించకపోవచ్చు. మనకు రావాల్సిన ప్రశంస మరొకరికి వెళ్లొచ్చు. అందుకే చాలామంది మధ్యలోనే నిరాశపడి ఆగిపోతారు. కానీ నిజం ఏంటంటే... ఎవరు గుర్తించినా, గుర్తించకపోయినా నువ్వు చేసే మంచి ఎప్పటికీ వృథా కాదు. నువ్వు పడే కష్టం ఎప్పుడో ఒక రోజు నీ జీవితాన్ని మార్చే ఫలితాన్ని ఇస్తుంది.
భగవద్గీత చెప్పిన గొప్ప సత్యం
ఈ విషయాన్నే శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో ఎంతో గొప్పగా చెప్పాడు. "కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన।మా కర్మఫలహేతుర్భూర్మా తే సంగోస్త్వకర్మణి॥" అంటే... "నీకు పని చేయడం మీదే అధికారం ఉంది. ఫలితం మీద కాదు. ఫలితాన్ని మాత్రమే ఆశించి పని చేయకూడదు. అలాగే ఫలితం రాదేమో అని పని చేయడం కూడా మానకూడదు." ఈ ఒక్క శ్లోకం జీవితానికి గొప్ప దారి చూపిస్తుంది.
గుర్తింపు కోసం కాదు... నీ విలువ కోసం పని చేయి
గుర్తింపు రావడం గొప్ప విషయం. కానీ గుర్తింపు కోసం మాత్రమే పని చేయడం సరైన మార్గం కాదు. నువ్వు నిజాయితీగా చేసే ప్రతి పని... నువ్వు చెమటోడ్చే ప్రతి కష్టం... నువ్వు నిలబెట్టుకునే ప్రతి విలువ... ఒకరోజు తప్పకుండా నీ జీవితాన్ని ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్తాయి. అందుకే... ఎవరు చప్పట్లు కొట్టినా, కొట్టకపోయినా, ఎవరు ప్రశంసించినా, చేయకపోయినా... నీ పని నువ్వు నిజాయితీగా చేస్తూ ముందుకు సాగు. ఎందుకంటే... ఆలస్యమైనా ఫలితం వస్తుంది. ఆగిపోయినవారికి కాదు... ఆగకుండా నడిచినవారికే విజయం దక్కుతుంది.