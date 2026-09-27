Snakes: మీ ఇంటి దగ్గర ఈ చెట్లు ఉన్నాయా.? పాములు క్యూ కట్టడం ఖాయం
Snakes: వర్షాకాలంలో ఇంటి చుట్టుపక్కల పాములు కనిపిస్తుంటాయి. అయితే పాములు కొన్ని రకాల మొక్కలు ఉండే ప్రదేశానికి ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ అవుతుంటాయని నిపుణులు చెబుతుంటారు. ఇంతకీ పాములు ఆకర్షించే ఆ చెట్లు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
దట్టంగా పెరిగే మల్లె మొక్క దగ్గర జాగ్రత్త
మల్లె మొక్కలు ఇంటి ఆవరణలో సాధారణంగా కనిపిస్తాయి. వీటి కొమ్మలు, ఆకులు దట్టంగా పెరిగితే కింద భాగంలో సూర్యరశ్మి తక్కువగా పడుతుంది. వర్షాకాలంలో అక్కడ తేమ కూడా ఎక్కువసేపు ఉండొచ్చు. దీంతో చిన్న కీటకాలు, బల్లులు వంటి జీవులు జీవించే అవకాశం పెరుగుతుంది. మల్లె వాసనకు పాములు ప్రత్యేకంగా ఆకర్షితమవుతాయనే దానికి బలమైన ఆధారాలు లేవు. అయితే మొక్కను ఎక్కువగా పెరగనిస్తే దాని కింద ఏర్పడే చీకటి, తేమ వాతావరణం పాములకు దాక్కునే ప్రదేశంగా మారే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే మల్లె మొక్కను ఎప్పటికప్పుడు కత్తిరిస్తూ నేలకు దగ్గరగా చెత్త పేరుకుపోకుండా చూసుకోవాలి.
మనీ ప్లాంట్, ఐవీ వంటి తీగల పెరుగుదల
మనీ ప్లాంట్, ఇంగ్లీష్ ఐవీ (english ivy) వంటి తీగ మొక్కలను గోడలు, కంచెలు, బాల్కనీలు, తోటలలో పెంచుతుంటారు. ఇవి వేగంగా విస్తరించి దట్టమైన ఆకులతో ప్రాంతాన్ని కప్పేస్తాయి. ఆ ఆకుల కింద తేమ నిలిచే అవకాశం ఉండటంతో చిన్న జీవులకు కూడా అనుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ తీగలు గోడలు, చెత్త కుప్పలు లేదా కట్టెల దగ్గర దట్టంగా పెరిగితే పరిస్థితి మరింత అనుకూలంగా మారొచ్చు. అందువల్ల తీగలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ విస్తరించకుండా క్రమం తప్పకుండా కత్తిరించాలి. ఇంటి గోడలకు ఆనుకుని ఉన్న ప్రాంతాలను కూడా ఖాళీగా, శుభ్రంగా ఉంచడం మంచిది.
నిమ్మగడ్డి, చంపా చెట్ల దగ్గర పరిస్థితులను గమనించాలి
నిమ్మగడ్డి ఆకులు పొడవుగా, గుబురుగా పెరుగుతాయి. వర్షాల సమయంలో వీటి అడుగు భాగంలో తేమ ఎక్కువసేపు ఉండొచ్చు. మొక్క చుట్టూ ఎండిపోయిన ఆకులు, గడ్డి, చెత్త పేరుకుపోతే పాములకు దాక్కునే అవకాశం మరింత పెరుగుతుంది. అదే విధంగా చంపా (సంపంగి) చెట్టు కింద పడిపోయిన ఆకులు, పువ్వులు తొలగించకుండా వదిలేస్తే నేలపై తేమ నిలిచే అవకాశం ఉంటుంది. చెట్టు పెద్దగా పెరిగి కింద భాగం పూర్తిగా నీడలో ఉంటే అక్కడ చిన్న జీవులు చేరే అవకాశమూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ మొక్కలను తొలగించడం కంటే వాటి చుట్టూ పరిశుభ్రత, గాలి ప్రసరణ ఉండేలా చూసుకోవడం ముఖ్యం.
లాంటానా, అపరాజిత మొక్కలను నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు
లాంటానా వేగంగా విస్తరించే పొదలలో ఒకటి. నియంత్రణ లేకుండా పెరిగితే నేల దగ్గర దట్టమైన ఆకుల పొర ఏర్పడుతుంది. ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో పాములు కనిపించే అవకాశం ఉండొచ్చు. ముఖ్యంగా మొక్క చుట్టూ ఎండిన ఆకులు, చెత్త, రాళ్లు లేదా కట్టెలు ఉంటే దాక్కోవడానికి అదనపు ప్రదేశాలు ఏర్పడతాయి.
అపరాజిత (శంఖుపుష్పం) కూడా తీగలా విస్తరించే మొక్క. దీనివల్ల పాములు నేరుగా ఆకర్షితమవుతాయని చెప్పడానికి ఆధారం లేదు. కానీ మొక్క చుట్టూ తేమ ఎక్కువగా ఉండి, దట్టమైన పెరుగుదలతో పాటు చిన్న జీవులు సంచరిస్తే పాములు ఆ ప్రాంతానికి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి పూజా మొక్క అయినా, అలంకరణ కోసం పెంచే మొక్క అయినా పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచడం అవసరం.
మొక్కల కంటే పరిసరాల పరిశుభ్రతే ముఖ్యం
ఇంటి దగ్గర పాములు రాకుండా ఉండేందుకు మొక్కలను మాత్రమే తొలగించడం పరిష్కారం కాదు. ముందుగా పాములకు దాక్కునే ప్రదేశాలు లేకుండా చేయాలి. దట్టంగా పెరిగిన పొదలు, గడ్డి, ఎండిన ఆకులు, కట్టెలు, రాళ్ల కుప్పలను ఇంటికి దూరంగా ఉంచాలి. మొక్కలను ఎప్పటికప్పుడు కత్తిరించి నేలకు దగ్గరగా ఎక్కువగా పెరగకుండా చూడాలి.
ఇంటి గోడలు, తలుపుల కింద, పైపుల చుట్టూ లేదా నేలలో కనిపించే రంధ్రాలు, పగుళ్లను మూసివేయాలి. ఎలుకలు, కప్పలు వంటి పాముల ఆహారం ఇంటి పరిసరాల్లో ఎక్కువగా ఉండకుండా జాగ్రత్త పడాలి. రాత్రివేళ తోటలోకి వెళ్లాల్సి వస్తే టార్చ్ లేదా సరైన వెలుతురు ఉపయోగించడం మంచిది.
పాము కనిపిస్తే దానిని పట్టుకోవడానికి, తరిమేందుకు ప్రయత్నించకూడదు. దూరంగా ఉండి, స్థానికంగా అందుబాటులో ఉన్న శిక్షణ పొందిన స్నేక్ రెస్క్యూ సిబ్బంది లేదా సంబంధిత అధికారులను సంప్రదించడం సురక్షితమైన మార్గం. పాములు పర్యావరణ వ్యవస్థలో కీలక పాత్ర పోషించే జీవులు కాబట్టి, వాటిని చంపకుండా మనుషులు, పాములు రెండింటికీ సురక్షితమైన పరిష్కారాన్ని ఎంచుకోవడం మంచిది.