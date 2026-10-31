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- Snakes : 100 ఎకరాల్లో 4,30,000 పాములా..! కేవలం విషసర్పాలు మాత్రమే ఉండే ఐలాండ్ ఏదో తెలుసా?
Snakes : 100 ఎకరాల్లో 4,30,000 పాములా..! కేవలం విషసర్పాలు మాత్రమే ఉండే ఐలాండ్ ఏదో తెలుసా?
సాధారణంగా అడవి అంటే అన్నిరకాల జంతువులు ఉంటాయి.. ఇందులో పాములు కూడా కనిపిస్తాయి. కానీ ఓ అడవిలో కేవలం పాములు మాత్రమే ఉంటాయి… ఒకటి రెండు కాదు వేలల్లో ఉంటాయి. ఇంతకీ ఆ అడవి ఏది? ఎక్కడుంది?
స్నేక్ ఐలాండ్...
సాధారణంగా ఏదైనా ద్వీపం అంటే చుట్టూ సముద్రపు నీటితో అందమైన తీరం, పచ్చని చెట్లు, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం గుర్తుకొస్తాయి. పర్యాటకులు ప్రశాంతంగా గడపడానికి ఇలాంటి ప్రాంతాలను ఎంచుకుంటారు. కానీ ప్రపంచంలో ఒక ద్వీపం మాత్రం ఇందుకు పూర్తి భిన్నం… అక్కడికి వెళ్లాలంటేనే ప్రాణాలను పణంగా పెట్టాల్సిన పరిస్థితి. ఎందుకంటే ఆ చిన్న ద్వీపంలో ఎక్కడ చూసినా అత్యంత విషపూరితమైన పాములే కనిపిస్తాయి. అందుకే దీనిని స్నేక్ ఐలాండ్ (Snake Island) అని పిలుస్తారు. ఇంతకీ ఈ ద్వీపం ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఎలాంటి పాములు నివసిస్తాయి? మనుషులు ఈ ప్రాంతానికి వెళ్లకుండా ఎందుకు నిషేధం విధించారు? తెలుసుకుందాం.
ఈ స్నేక్ ఐలాండ్ ఎక్కడుంది?
స్నేక్ ఐలాండ్ అసలు పేరు ఇల్హా డా క్యూయిమాడ గ్రాండే (Ilha da Queimada Grande). ఇది దక్షిణ అమెరికాలోని బ్రెజిల్ దేశానికి చెందిన ద్వీపం. సావో పాలో రాష్ట్రంలోని ఇటన్హేం (Itanhaem) తీరానికి సుమారు 35 కిలోమీటర్ల దూరంలో అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో ఉంది. దాదాపు 43 హెక్టార్లు అంటే 106 ఎకరాల విస్తీర్ణం కలిగిన ఈ ద్వీపం చూడటానికి చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ నివసించే విషపూరితమైన పాముల కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందింది.
వేల సంఖ్యలో విషపూరితమైన పాములు
ఈ ద్వీపంలో ప్రధానంగా గోల్డెన్ లాన్స్హెడ్ వైపర్ (Golden Lancehead Viper) అనే అరుదైన విషసర్పం నివసిస్తుంది. దీని శాస్త్రీయ నామం బోథ్రోప్స్ ఇన్సులారిస్ (Bothrops insularis). ప్రపంచంలో మరెక్కడా సహజంగా కనిపించని ఈ జాతి కేవలం క్యూయిమాడ గ్రాండే ద్వీపానికే పరిమితం కావడం విశేషం.
శాస్త్రీయ పరిశోధనల ప్రకారం ఈ ద్వీపంలో సుమారు 2,000 నుంచి 3,000 వరకు గోల్డెన్ లాన్స్హెడ్ పాములు ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది. మొత్తంగా ఈ ద్వీపంలో 4,30,000 పాములు ఉంటాయని ఓ అంచనా... అంటే ఈ 106 ఎకరాల ద్వీపంలో నేలపై, చెట్లపై ఎక్కడ చూసినా పాములే కనిపిస్తాయన్నమాట. తక్కువ విస్తీర్ణంలో భారీగా విషసర్పాలు నివసిస్తున్నాయి... అందుకే ప్రపంచంలో అత్యధిక పాముల సాంద్రత కలిగిన ప్రాంతాల్లో ఈ ద్వీపం ఒకటిగా నిలిచింది.
గోల్డెన్ లాన్స్హెడ్ పాము ఎందుకంత ప్రత్యేకం?
ఈ పాము శరీరం బంగారు రంగును పోలిన పసుపు, గోధుమ రంగుల మిశ్రమంలో ఉంటుంది. తల భాగం ఈటె ఆకారాన్ని పోలి ఉండటంతో దీనికి లాన్స్హెడ్ అనే పేరు వచ్చింది. చెట్లపైకి ఎక్కడం, కొమ్మల మధ్య కదలడం వంటి సామర్థ్యాలు దీనికి ఉన్నాయి.
దీని విషంలో రక్తస్రావం, వాపు, కణజాల నష్టం కలిగించే పదార్థాలు ఉంటాయి. ఈ పాము కరిస్తే తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. సరైన సమయంలో వైద్య చికిత్స అందకపోతే ప్రాణాపాయం కూడా ఉంటుంది. సాధారణ జాతుల కంటే దీని విషం మూడు నుంచి ఐదు రెట్లు ఎక్కువ శక్తివంతమైంది.
పక్షులే ప్రధాన ఆహారం..
ఈ ద్వీపంలో పాములు ఎక్కువగా ఉండటానికి అక్కడి ప్రత్యేక పర్యావరణ పరిస్థితులు ఒక కారణం. సుమారు 11 వేల సంవత్సరాల క్రితం సముద్ర మట్టాలు పెరగడంతో ఈ ద్వీపం బ్రెజిల్ ప్రధాన భూభాగం నుంచి వేరుపడింది. దీంతో అక్కడ నివసించిన పాములు ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లే అవకాశం లేకుండా పోయింది.
ద్వీపంలో పెద్ద క్షీరదాలు లేకపోవడంతో ఈ పాములు ఆహారం కోసం వలస పక్షులపై ఆధారపడటం ప్రారంభించాయి. ముఖ్యంగా చెట్లపైకి వచ్చే పక్షులను వేటాడతాయి. చిన్న వయసులో ఉన్న పాములు కీటకాలు, ఇతర చిన్న జీవులను కూడా ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. పక్షులను వేటాడే ఈ ప్రత్యేక జీవన విధానం కారణంగా చెట్లపై సంచరించే అలవాటు వీటిలో అభివృద్ధి చెందింది.
ఈ ద్వీపంలో మనుషులకు ప్రవేశం ఎందుకు నిషేధించారు?
ఈ ద్వీపం ప్రమాదకరమైన ప్రాంతం కావడంతో బ్రెజిల్ ప్రభుత్వం సాధారణ ప్రజలు, పర్యాటకులు అక్కడికి వెళ్లడంపై ఆంక్షలు విధించింది. ద్వీపంలో పాముల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటమే కాకుండా, ప్రమాదవశాత్తూ పాము కరిస్తే వెంటనే వైద్య సహాయం అందించడం కూడా కష్టమే. సముద్ర ప్రయాణం ద్వారా సమీపంలోని వైద్య సదుపాయాలను చేరుకోవడానికి కూడా సమయం పడుతుంది. అందుకే పర్యాటకుల సందర్శనకు ఈ ద్వీపం అందుబాటులో ఉండదు.
పర్యావరణ పరిరక్షణ, శాస్త్రీయ పరిశోధనల కోసం ప్రత్యేక అనుమతులు పొందిన పరిశోధకులు, సంబంధిత అధికారులు మాత్రమే ఈ స్నేక్ ఐలాండ్ కు వెళ్లగలరు. బ్రెజిల్ నావికాదళం కూడా ఇక్కడి లైట్హౌస్ నిర్వహణ, పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు చేపడుతుంది. ఈ ద్వీపం భారీ పాములకు నివాసంగా మారి ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందింది.
అంతరించిపోయే ప్రమాదంలో అరుదైన పాములు
వేల సంఖ్యలో పాములు ఉన్నప్పటికీ గోల్డెన్ లాన్స్హెడ్ జాతి సురక్షితంగా ఉందని అనుకోవడానికి లేదు. అంతర్జాతీయ ప్రకృతి పరిరక్షణ సంస్థ (IUCN) ఈ జాతిని అత్యంత ప్రమాదకర స్థితిలో ఉన్న (Critically Endangered) జీవుల జాబితాలో చేర్చింది. అక్రమంగా పాములను పట్టుకుని అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో విక్రయించడం, నివాస ప్రాంతాలు దెబ్బతినడం వంటి అంశాలు వీటి మనుగడకు ముప్పుగా మారుతున్నాయి.
ఈ ద్వీపం కేవలం భయపెట్టే పాములకు నిలయం మాత్రమే కాదు. అరుదైన జీవజాతులు తమ ప్రత్యేక పర్యావరణ పరిస్థితుల్లో ఎలా మనుగడ సాగిస్తాయో తెలియజేసే సహజ పరిశోధన కేంద్రం కూడా. అందుకే స్నేక్ ఐలాండ్ను కాపాడటం అక్కడి పాముల మనుగడకే కాకుండా జీవవైవిధ్య పరిరక్షణకు కూడా ఎంతో ముఖ్యం.