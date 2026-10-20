Snakes : ఈ పాములు గుడ్లు పెట్టవు, నేరుగా పిల్లలకు జన్మనిస్తాయి.. అవేంటో తెలుసా?
పాములు గుడ్లు పెడుతాయని, వాటినుండి పిల్లలు వస్తాయని అందరికీ తెలుసు. కానీ కొన్నిపాములు నేరుగా పిల్లలకు జన్మనిస్తాయి. ఏఏ జాతుల పాములు పిల్లలను కంటాయో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
పిల్లలను కనే పాములు
సాధారణంగా పాములంటే గుడ్లు పెడతాయని, వాటి నుంచి పిల్లలు బయటకు వస్తాయని మనకు తెలుసు. చాలా పాము జాతుల్లో ఇదే జరుగుతుంది. అయితే అన్ని పాములూ గుడ్లు పెట్టవు... కొన్ని జాతుల పాములు నేరుగా పిల్లలకు జన్మనిస్తాయి. ఇందులో విషపూరితమైన పాములతో పాటు భారీ ఆకారంలో ఉండే అనకొండలు కూడా ఉన్నాయి. సముద్రంలో జీవించే కొన్ని పాములు సైతం నేరుగా పిల్లలను కంటాయి. అసలు ఈ పాములు ఎలా పునరుత్పత్తి చేస్తాయి? ఏయే జాతులు నేరుగా పిల్లలకు జన్మనిస్తాయి? వీటి వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకుందాం.
పాములన్నీ గుడ్లు ఎందుకు పెట్టవు?
ప్రపంచంలో వేలాది పాము జాతులు ఉన్నాయి. వీటిలో చాలా జాతులు గుడ్లు పెట్టి సంతానాన్ని వృద్ధి చేసుకుంటాయి. అయితే కొన్ని పాముల్లో పునరుత్పత్తి విధానం భిన్నంగా ఉంటుంది. వాటి శరీరంలోనే పిండాలు అభివృద్ధి చెంది పిల్లలు బయటకు వస్తాయి.
పాముల పునరుత్పత్తి విధానాన్ని ప్రధానంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే మూడు విషయాలు తెలుసుకోవాలి. గుడ్లు పెట్టే విధానాన్ని ఓవిపారిటీ (Oviparity) అంటారు. తల్లి శరీరంలో పిండం అభివృద్ధి చెంది నేరుగా పిల్లలు జన్మించే విధానాన్ని వివిపారిటీ (Viviparity) అంటారు. కొన్ని జాతుల్లో గుడ్లు తల్లి శరీరంలోనే ఉండి, వాటిలోని పిండాలు గుడ్డులోని పచ్చసొన నుంచి పోషకాలను పొందుతూ అభివృద్ధి చెందుతాయి. పిల్లలు బయటకు వచ్చే సమయానికి గుడ్డు పొర నుంచి బయటపడతాయి. ఈ విధానాన్ని ఓవోవివిపారిటీ (Ovoviviparity) అంటారు.
గుడ్లు పెట్టకుండా పిల్లలకు జన్మనిచ్చే పాములివే..
1. రస్సెల్స్ వైపర్
భారత్లో కనిపించే ప్రమాదకరమైన విషపూరిత పాముల్లో రస్సెల్స్ వైపర్ (Russell's Viper) ఒకటి. దీనిని తెలుగులో సాధారణంగా రక్తపింజర అని పిలుస్తారు. శరీరంపై గుండ్రటి లేదా అండాకారపు మచ్చలు ఉండటం ఈ పామును గుర్తించడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
ఇది గుడ్లు పెట్టే పాము కాదు. ఆడ రస్సెల్స్ వైపర్ శరీరంలోనే పిల్లలు అభివృద్ధి చెంది నేరుగా బయటకు వస్తాయి. ఒకసారి సంతానోత్పత్తి చేసినప్పుడు పరిస్థితులను బట్టి పదుల సంఖ్యలో పిల్లలు పుట్టవచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో పిల్లల సంఖ్య 20 నుంచి 40కి మించి కూడా ఉండవచ్చు.
ఈ పాము విషం మనుషులకు అత్యంత ప్రమాదకరం. అందువల్ల గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయ పనులు చేసేవారు, పొలాల్లో తిరిగేవారు ఈ పాముల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. చిన్న పాము అయినా విషపూరితమే కాబట్టి దాన్ని చేతులతో పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించకూడదు.
2. బోవా కన్స్ట్రిక్టర్
బోవా కన్స్ట్రిక్టర్ (Boa Constrictor) అమెరికా ఖండంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కనిపించే పెద్ద పాము. ఇది విషపూరితమైనది కాదు. బదులుగా తన శరీరంతో ఎరను చుట్టుకుని బిగించడం ద్వారా వేటాడుతుంది. ఎలుకలు, పక్షులు, ఇతర చిన్న జంతువులు దీని ఆహారంలో భాగంగా ఉంటాయి.
బోవా కన్స్ట్రిక్టర్ గుడ్లు పెట్టకుండా నేరుగా పిల్లలకు జన్మనిస్తుంది. తల్లి శరీరంలో పిండాలు అభివృద్ధి చెంది, పిల్లలు బయటకు వస్తాయి. పుట్టిన పిల్లలు కొంతవరకు స్వతంత్రంగా జీవించగలుగుతాయి. పాముల్లో క్షీర గ్రంథులు ఉండవు కాబట్టి పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత తమ ఆహారాన్ని తామే సంపాదించుకోవాలి.
3. గ్రీన్ అనకొండ
ప్రపంచంలో అత్యంత బరువైన పాములలో గ్రీన్ అనకొండ (Green Anaconda) ఒకటి. దక్షిణ అమెరికాలోని చిత్తడి నేలలు, నదులు, నీటి వనరుల పరిసర ప్రాంతాల్లో ఇవి ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. భారీ శరీరం ఉన్నప్పటికీ నీటిలో చురుగ్గా కదలగలగడం వీటి ప్రత్యేకత.
గ్రీన్ అనకొండ కూడా గుడ్లు పెట్టకుండా నేరుగా పిల్లలకు జన్మనిస్తుంది. తల్లి శరీరంలోనే పిండాలు అభివృద్ధి చెంది, ఒకేసారి అనేక పిల్లలు పుడతాయి. సాధారణంగా ఒక్కసారి 20 నుంచి 40 పిల్లలు పుట్టవచ్చు. అయితే పరిస్థితులను బట్టి ఈ సంఖ్య మారుతుంది.
అనకొండలు విషపూరితమైన పాములు కావు. ఇవి తమ బలమైన శరీరంతో ఎరను చుట్టుకుని వేటాడతాయి. పెద్ద చేపలు, పక్షులు, క్షీరదాలు వంటి జంతువులు వీటి ఆహారంగా మారవచ్చు. నీటిలో జీవించడానికి అనుకూలమైన శరీర నిర్మాణం వీటికి ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చింది.
4. రేటిల్ స్నేక్
రేటిల్ స్నేక్ (Rattlesnake) ప్రధానంగా అమెరికా ఖండంలోని ప్రాంతాల్లో కనిపించే విషపూరిత పాము. తోక చివర ఉండే ప్రత్యేకమైన గిలగిల శబ్దం చేసే నిర్మాణం వల్ల దీనికి ఆ పేరు వచ్చింది. ప్రమాదం ఎదురైనప్పుడు ఈ పాము తోకను కదిలించి శబ్దం చేయగలదు.
చాలా రేటిల్ స్నేక్ జాతుల్లో గుడ్లు తల్లి శరీరంలోనే ఉండి అభివృద్ధి చెందుతాయి. పిల్లలు బయటకు వచ్చే సమయానికి గుడ్డు పొర నుంచి బయటపడతాయి. అందువల్ల ఇవి సాధారణంగా నేరుగా పిల్లలకు జన్మనిచ్చే పాములుగా పరిగణించబడతాయి. అయితే ఇవి తల్లి శరీరం నుంచి గుడ్డు రూపంలో కాకుండా పిల్లల రూపంలో బయటకు వచ్చినప్పటికీ, పిండానికి పోషణ ప్రధానంగా గుడ్డులోని పచ్చసొన నుంచే అందుతుంది.
రేటిల్ స్నేక్ విషం ప్రమాదకరమైనది. ఇవి సాధారణంగా మనుషులను వెంబడించి దాడి చేయవు. అయితే అనుకోకుండా దగ్గరికి వెళ్లడం, వాటిని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించడం వంటి సందర్భాల్లో కాటు వేసే ప్రమాదం ఉంది.
5. సముద్రపు పాములు
సముద్రపు పాములు (Sea Snakes) సముద్ర జీవనానికి అనుగుణంగా పరిణామం చెందాయి. వీటిలో చాలా జాతులు తమ జీవితంలో ఎక్కువ సమయాన్ని నీటిలోనే గడుపుతాయి. చేపలు, ఇతర సముద్ర జీవులు వీటి ఆహారంలో భాగంగా ఉంటాయి.
సముద్రపు పాముల్లో చాలా జాతులు గుడ్లు పెట్టకుండా నేరుగా పిల్లలకు జన్మనిస్తాయి. నీటిలోనే పిల్లలను కనడం వీటి ముఖ్యమైన ప్రత్యేకత. ఎందుకంటే ఇవి భూమిపైకి వచ్చి గుడ్లు పెట్టాల్సిన అవసరం లేకుండా సముద్రంలోనే సంతానోత్పత్తి చేయగలుగుతాయి. అయితే అన్ని సముద్రపు పాములూ ఒకే విధంగా పునరుత్పత్తి చేయవు. కొన్ని మినహాయింపులు ఉన్నాయి.
పాములు నేరుగా పిల్లల్ని కనడం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి?
పాములు గుడ్లు పెట్టకుండా నేరుగా పిల్లలకు జన్మనివ్వడం వెనుక వాటి జీవన విధానం, నివాస ప్రాంతాలు, పరిణామ క్రమం వంటి అంశాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. కొన్ని పాములు చల్లటి వాతావరణం లేదా గుడ్ల అభివృద్ధికి అనుకూలం కాని పరిస్థితుల్లో జీవిస్తాయి. అలాంటి పరిస్థితుల్లో పిండాలను శరీరంలో ఉంచుకోవడం వల్ల వాటి అభివృద్ధికి అనుకూలమైన పరిస్థితులు లభించవచ్చు.
సముద్రపు పాములకు ఈ విధానం మరింత ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. గుడ్లు పెట్టడానికి భూమిపైకి రావాల్సిన అవసరం లేకపోవడంతో అవి సముద్రంలోనే జీవనాన్ని కొనసాగించగలుగుతాయి. అయితే నేరుగా పిల్లలను కనడం వల్ల అన్ని పాములకూ ఒకే రకమైన ప్రయోజనాలు ఉంటాయని చెప్పలేం. ఒక్కో జాతి జీవన పరిస్థితులను బట్టి పునరుత్పత్తి విధానం అభివృద్ధి చెందింది.
పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత తల్లి పాముల సంరక్షణ ఉంటుందా?
క్షీరదాల మాదిరిగా పాములు పిల్లలకు పాలు ఇవ్వవు. చాలా పాము జాతుల్లో పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత తల్లి సంరక్షణ కూడా ఉండదు. పుట్టిన పిల్లలు తమంతట తామే ఆహారం వెతుక్కుంటూ జీవించాల్సి ఉంటుంది. అయితే కొన్ని పాము జాతుల్లో గుడ్లు లేదా పిల్లల దగ్గర తల్లి కొంతకాలం ఉండటం వంటి ప్రవర్తనలు కనిపిస్తాయి.
పిల్లలు పుట్టిన వెంటనే వేటాడే సామర్థ్యం కలిగి ఉండటం వాటి మనుగడకు ఉపయోగపడుతుంది. అయినప్పటికీ చిన్న పాములు ఇతర జంతువులకు ఆహారంగా మారే ప్రమాదం ఉంటుంది. అందువల్ల పుట్టిన పిల్లల్లో అన్నీ పెద్ద పాములుగా ఎదుగుతాయని చెప్పలేం.