Snake Blood: ఈ దేశాల్లో పాముల రక్తాన్ని తాగుతారు.. ఎందుకో తెలుసా.?
Snake Blood: ప్రపంచంలో కొన్ని దేశాల్లో పాము రక్తాన్ని తాగే ఆచారం ఉంది. ముఖ్యంగా ఆసియాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో పాము రక్తాన్ని సంప్రదాయ పానీయంగా ఉపయోగిస్తారు. పాము రక్తాన్ని ఇతర పానీయాలతో కలిపి కూడా తీసుకుంటారు. దీని వెనుక ఉన్న కారణాలు ఏంటంటే?
పాము రక్తాన్ని తాగే ఆచారం ఎక్కడ ఉంది?
చైనా, వియత్నాం, హాంకాంగ్ వంటి ప్రాంతాల్లో పాము మాంసం, రక్తంతో తయారు చేసిన పానీయాలను సంప్రదాయ పద్ధతుల్లో ఉపయోగించే ఆచారాలు ఉన్నాయి. కొన్ని చోట్ల పాము రక్తాన్ని రైస్ వైన్తో కలిపి తాగుతారు. దీనిని స్నేక్ వైన్ అని పిలుస్తారు. ఇండోనేషియాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లోనూ పాములతో తయారు చేసిన సంప్రదాయ పానీయాలు కనిపిస్తాయి. పాము రక్తం తాగడం వల్ల శరీరానికి శక్తి వస్తుందని, ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందని కొందరు నమ్ముతారు. అయితే ఈ నమ్మకాలకు బలమైన శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. సంప్రదాయంగా పాటిస్తున్నారనే కారణంతో ఇవి ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయని భావించకూడదు.
పాము రక్తం తాగితే మనుషులు ఎందుకు చనిపోరు?
పాము రక్తం, పాము విషం రెండూ ఒకటి కావు. సాధారణంగా పాము విషం దాని విషగ్రంథుల్లో తయారవుతుంది. పాము కాటు వేసినప్పుడు కోరల ద్వారా విషం శరీరంలోకి వెళ్తుంది. ఈ విషం రక్తం లేదా శరీర కణజాలాల్లోకి చేరినప్పుడు తీవ్రమైన ప్రమాదం కలిగించవచ్చు. అయితే పాము రక్తాన్ని తాగినంత మాత్రాన ప్రతి సందర్భంలో విషప్రభావం ఏర్పడుతుందని చెప్పలేం. పాము రక్తంలో విషం ఉంటుందని కచ్చితంగా చెప్పలేం. ఒకవేళ విషం కలిసినా, దాని ప్రభావం ఎంత ఉంటుందనేది విషం పరిమాణం, శరీరంలోకి ప్రవేశించిన విధానం, వ్యక్తి ఆరోగ్య పరిస్థితి వంటి అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుకే కొందరు పాము రక్తం తాగిన తర్వాత వెంటనే అనారోగ్యానికి గురికాకపోవచ్చు. కానీ దీనిని సురక్షితమైన పద్ధతిగా భావించకూడదు.
కడుపులోని ఆమ్లాలు పాము విషాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తాయా?
పాము విషంలో ఎక్కువగా ప్రోటీన్లు, ఎంజైమ్లు వంటి పదార్థాలు ఉంటాయి. మన కడుపులో ఉండే హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం, జీర్ణ ఎంజైమ్లు ఆహారంలోని ప్రోటీన్లను విచ్ఛిన్నం చేస్తాయి. అందువల్ల కొన్ని రకాల విషపదార్థాలు కడుపులోకి వెళ్లినప్పుడు వాటి ప్రభావం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే పాము విషం విషయంలోనూ ఇదే జరుగుతుందని, అది పూర్తిగా నిర్వీర్యమవుతుందని హామీ ఇవ్వలేం. నోటిలో, గొంతులో లేదా జీర్ణవ్యవస్థలో పుండ్లు, గాయాలు ఉంటే విషపదార్థాలు శరీరంలోకి ప్రవేశించే ప్రమాదం ఉంటుంది. అంతేకాదు, తాగిన ద్రవంలో ఇతర హానికర పదార్థాలు ఉన్నా సమస్యలు రావచ్చు. కాబట్టి కడుపులో ఆమ్లాలు ఉంటాయనే కారణంతో పాము రక్తం లేదా విషాన్ని తాగడం సురక్షితమని అనుకోవడం తప్పు.
పాము రక్తం, పాము విషం మధ్య తేడా ఏమిటి?
పాము రక్తం అనేది దాని శరీరంలో రక్త ప్రసరణకు ఉపయోగపడే ద్రవం. పాము విషం మాత్రం వేటాడటానికి, ఆహారాన్ని అదుపు చేయడానికి లేదా ఆత్మరక్షణకు ఉపయోగపడే ప్రత్యేక పదార్థం. ఈ రెండింటి పని వేర్వేరు. పాము రక్తాన్ని తాగినప్పుడు తప్పనిసరిగా విషం శరీరంలోకి వెళ్తుందని చెప్పలేం. అయితే పామును చంపే సమయంలో లేదా రక్తాన్ని సేకరించే సమయంలో విషగ్రంథుల నుంచి విషం కలిసే అవకాశం ఉండవచ్చు. అలాగే పచ్చి జంతు రక్తంలో బ్యాక్టీరియా, ఇతర వ్యాధికారక సూక్ష్మజీవులు ఉండే ప్రమాదం ఉంది. అందువల్ల పాము రక్తాన్ని తాగడం వల్ల విషప్రభావం మాత్రమే కాకుండా ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది.
పాము రక్తం తాగడం ఆరోగ్యానికి మంచిదేనా?
పాము రక్తం తాగడం వల్ల శరీరానికి ప్రత్యేక శక్తి వస్తుందని లేదా వ్యాధులు తగ్గుతాయని చెప్పడానికి తగిన శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. సంప్రదాయ వైద్యంలో ఉపయోగిస్తున్నారనే కారణంతో అది సురక్షితమైనదని భావించకూడదు. పాము రక్తాన్ని సేకరించడం, నిల్వ చేయడం, తాగడం వంటి ప్రక్రియల్లో కలుషితం అయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పాము విషం కలిసిన ద్రవాన్ని తాగడం ప్రమాదకరం. నోటిలో గాయాలు ఉన్నప్పుడు ప్రమాదం మరింత పెరగవచ్చు.