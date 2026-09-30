ప్రముఖ డైటీషియన్ వీరమాచినేని రామకృష్ణపై హైదరాబాద్ లో కేసు నమోదయ్యింది. ఆయన డైట్ ప్లాన్ వల్ల తన ఆరోగ్యం దెబ్బతిందని ఓ బాధితుడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.
వీరమాచినేని రామకృష్ణ... తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ‘VRK డైట్’ పేరుతో చాలాకాలంగా పరిచయమైన పేరు. ముఖ్యంగా బరువు తగ్గడం, డయాబెటిస్, బీపీ వంటి జీవనశైలి సమస్యలను ఆహారపు అలవాట్లతో నియంత్రించవచ్చంటూ ఆయన సోషల్ మీడియా, ఇతర ప్లాట్ ఫామ్స్ ద్వారా ప్రచారం చేస్తుంటారు. అయితే ప్రస్తుతం VRK డైట్ వార్తల్లో నిలిచింది. హైదరాబాద్ రాయదుర్గం పోలీస్ స్టేషన్లో వీరమాచినేని రామకృష్ణపై కేసు నమోదయ్యింది.
30 ఏళ్ల కల్లెడ సాయికృష్ణ అనే న్యాయ విద్యార్థి చేసిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. తనకు టైప్-1 డయాబెటిస్ ఉందని... హైదరాబాద్ లోని VRK హెల్త్ కేర్ సెంటర్లో డైట్ సూచనలు తీసుకుంటున్నానని తెలిపారు. అయితే గతంలో తాను డయాబెటిస్ కోసం ఇన్సులిన్ వాడేవాడినని... విఆర్కె డైట్ లో ఈ ఇన్సులిన్ వాడకం ఆపాలని సూచించినట్లు సాయికృష్ణ ఆరోపించారు. వీళ్ల మాటలు నమ్మి ఇన్సులిన్ ఆపేయడంతో ఆరోగ్యం విషమించి ఆసుపత్రిలో చేరాల్సి వచ్చిందని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
VRK డైట్ సేవల కోసం 2025 నుండి ఇప్పటివరకు బాగానే డబ్బులు చెల్లించాను.. తర్వాత ఆరోగ్యం చెడిపోయి హాస్పిటల్లో కూడా బాగానే ఖర్చయ్యిందని బాధితుడు సాయికృష్ణ తెలిపాడు. అతడి ఫిర్యాదు మేరకు రాయదుర్గం పోలీసులు పలు సెక్షన్ల కింద VRK హెల్త్ కేర్ సెంటర్ వ్యవస్థాపకులు వీరమాచినేని రామకృష్ణపై కేసు నమోదు చేశారు. ఇక ఇప్పటికే హెల్త్ కేర్ రిఫార్మ్స్ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ (HRDA) కూడా ఈ విఆర్కే డైట్ పై కోర్టుకు వెళ్లింది.
అసలు ఏమిటీ VRK డైట్?
వీరమాచినేని రామకృష్ణ ప్రచారం చేసిన ఆహార విధానాన్నే విఆర్కే డైట్ అంటారు. దీన్ని సాధారణంగా చాలా తక్కువ కార్బోహైడ్రేట్లు, ఎక్కువ కొవ్వు, తగినంత ప్రొటీన్ ఉండే విధానంగా వర్ణిస్తారు. ఈ విధానం కీటో లేదా లో-కార్బ్ డైట్కు దగ్గరగా ఉంటుంది. కొబ్బరి నూనె, నెయ్యి, వెన్న, ఆలివ్ ఆయిల్ వంటి కొవ్వు పదార్థాలు... గుడ్లు, మాంసాహారం, కొన్ని కూరగాయలు, డ్రై ఫ్రూట్స్, మజ్జిగ తదితరాలను ఉపయోగించడంతో పాటు బియ్యం, చక్కెర, బ్రెడ్, కొన్ని ధాన్యాలు, పిండి పదార్థాలను తీవ్రంగా పరిమితం చేయడం ఈ విఆర్కే డైట్ లో కనిపిస్తుంది.
కార్బోహైడ్రేట్లను బాగా తగ్గిస్తే శరీరం శక్తి కోసం కొవ్వును ఎక్కువగా ఉపయోగించే కీటోసిస్ స్థితిలోకి వెళ్లవచ్చు. అందుకే ఈ తరహా ఆహార విధానాలతో కొంతమందిలో బరువు, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గవచ్చు. అయితే ఇది ప్రతి వ్యక్తికి ఒకే విధంగా పనిచేస్తుందని చెప్పడానికి ఆధారాలు లేవు.
VRK డైట్ తో డయాబెటిస్ నిజంగానే నయం అవుతుందా?
ఇక్కడే అసలు వివాదం మొదలవుతోంది. తక్కువ కార్బోహైడ్రేట్ లేదా కీటోజెనిక్ డైట్పై జరిగిన పరిశోధనల్లో టైప్-2 డయాబెటిస్ ఉన్న కొంతమందిలో బరువు, HbA1c వంటి సూచికల్లో మెరుగుదల కనిపించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. అయితే దీని ప్రయోజనం ఇతర ఆహార విధానాల కంటే కచ్చితంగా ఎక్కువ అని నిర్ధారించే ఆధారాలు పరిమితంగానే ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీర్ఘకాలిక ప్రభావాలపై మరింత పరిశోధన అవసరం అని కూడా పరిశోధకులు తెలిపారు.
అందువల్ల ‘లో-కార్బ్ డైట్ వల్ల కొంతమంది టైప్-2 డయాబెటిస్ రోగులకు ప్రయోజనం ఉండొచ్చు’ అనేది ఒక విషయం కాగా, ‘ఏ డయాబెటిస్నైనా డైట్తో పూర్తిగా నయం చేయవచ్చు’ అనేది పూర్తిగా వేరే వాదన. రెండింటినీ ఒకటిగా చూడకూడదు.
ముఖ్యంగా టైప్-1 డయాబెటిస్ విషయంలో పరిస్థితి మరింత భిన్నంగా ఉంటుంది. టైప్-1 డయాబెటిస్లో ప్యాంక్రియాస్ ఇన్సులిన్ను తయారు చేయదు లేదా చాలా తక్కువగా తయారు చేస్తుంది. అందుకే ఇలాంటి రోగులు ప్రతిరోజూ ఇన్సులిన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని CDC, అమెరికా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డయాబెటిస్ అండ్ డైజెస్టివ్ అండ్ కిడ్నీ డిసీజెస్ స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
ఇన్సులిన్ ఆపడం ఎందుకు ప్రమాదకరం?
ప్రస్తుతం వెలుగులోకి వచ్చిన కేసులో అత్యంత కీలకమైన అంశం ఇదే. ఫిర్యాదుదారుడి ప్రకారం... తనకు టైప్-1 డయాబెటిస్ ఉన్నప్పటికీ VRK డైట్ను అనుసరించడంతో పాటు ఇన్సులిన్ నిలిపివేయాలని సూచించారని ఆరోపించారు. ఆ తర్వాత అధిక షుగర్, వాంతులు, ఇతర సమస్యలతో ఆసుపత్రిలో చేరి డయాబెటిక్ కీటోఅసిడోసిస్కు గురైనట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
డయాబెటిస్లో ఇన్సులిన్ను స్వయంగా నిలిపివేయడం ఎంత ప్రమాదకరమో అమెరికన్ డయాబెటిస్ అసోసియేషన్ కూడా స్పష్టం చేస్తోంది. కీటోన్లు పెరిగి డయాబెటిక్ కీటోఅసిడోసిస్ (DKA) ఏర్పడితే అది ప్రాణాపాయ అత్యవసర పరిస్థితిగా మారవచ్చని పేర్కొంటోంది. వైద్యుడి సూచన లేకుండా ఇన్సులిన్ ఆపకూడదని కూడా చెబుతోంది. అందువల్ల టైప్-1 డయాబెటిస్ ఉన్న వ్యక్తి కేవలం సోషల్ మీడియా వీడియో, డైట్ చార్ట్ లేదా వ్యక్తిగత అనుభవం ఆధారంగా ఇన్సులిన్ను ఆపడం సురక్షితమైన చర్య కాదు.
క్యాన్సర్ను కూడా డైట్తో నయం చేయవచ్చా?
క్యాన్సర్ విషయంలో అందుబాటులో ఉన్న శాస్త్రీయ ఆధారాలు చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాయి. అమెరికా నేషనల్ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రకారం... ఏ ప్రత్యేక ఆహారం, విటమిన్, మినరల్, సప్లిమెంట్, మూలిక లేదా వాటి కలయిక క్యాన్సర్ను నయం చేస్తుందని నిరూపించే ఆధారాలు లేవు. కీటోజెనిక్ డైట్తో సహా వివిధ ‘స్పెషల్ డైట్స్’ క్యాన్సర్ను నయం చేస్తాయని నిరూపణ కాలేదని NCI చెబుతోంది.
అంటే క్యాన్సర్ రోగికి మంచి ఆహారం అవసరం లేదని కాదు. పోషకాహారం చికిత్స సమయంలో శరీర బలాన్ని కాపాడటంలో, పోషక లోపాలను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది. కానీ ఆహారం ఒక్కటే క్యాన్సర్ చికిత్సకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. క్యాన్సర్ రకం, దశను బట్టి శస్త్రచికిత్స, కీమోథెరపీ, రేడియేషన్, ఇమ్యూనోథెరపీ లేదా ఇతర చికిత్సలు అవసరం కావచ్చు.
మరి VRK డైట్లో అసలు ప్రయోజనం లేదా?
ఒక డైట్లో కార్బోహైడ్రేట్లు తగ్గించడం వల్ల కొంతమంది వ్యక్తుల్లో బరువు తగ్గడం లేదా రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణలో మార్పులు కనిపించవచ్చు. అయితే ఆ ప్రయోజనాలను ఆధారంగా చేసుకుని ప్రతి దీర్ఘకాలిక వ్యాధికి ఒకే డైట్ పనిచేస్తుందని చెప్పడం శాస్త్రీయంగా సరైనది కాదు.
అదేవిధంగా ఒక వ్యక్తికి ఒక డైట్ వల్ల మంచి ఫలితం కనిపించడం, అదే డైట్ అందరికీ చికిత్సగా పనిచేస్తుందని నిరూపించదు. డయాబెటిస్ రకం, వయసు, కిడ్నీ పనితీరు, కాలేయ పరిస్థితి, తీసుకుంటున్న మందులు, బరువు, ఇతర అనారోగ్యాలు వంటి అనేక అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.
VRKపై కేసు ఎందుకు నమోదైంది?
ప్రస్తుతం నమోదైన కేసు మొత్తం VRK డైట్పై శాస్త్రీయ తీర్పు కాదు. పోలీసుల దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. బాధితుడు చేసిన ఆరోపణల ప్రకారం, అతనికి ఇన్సులిన్ ఆపాలని సూచించడం, డైట్ సేవలు, సప్లిమెంట్ల కోసం డబ్బులు చెల్లించడం, అనంతరం ఆరోగ్యం విషమించి ఆసుపత్రిలో చేరడం వంటి అంశాలను పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా 2024లోనూ వైద్యుల సంఘాలు VRKకు సంబంధించిన వైద్య సలహాలపై అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారు. టైప్-1 డయాబెటిస్, క్యాన్సర్, కిడ్నీ వ్యాధుల వంటి పరిస్థితులపై ఇలాంటి సలహాల విషయంలో వైద్య వర్గాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేసినట్లు ఆ కథనం పేర్కొంది.
డైట్ పాటించాలంటే ఏం చేయాలి?
బరువు తగ్గడం లేదా డయాబెటిస్ నియంత్రణ కోసం తక్కువ కార్బోహైడ్రేట్ డైట్ ప్రయత్నించాలని ఎవరైనా అనుకుంటే, ముందుగా వైద్యుడిని లేదా అర్హత కలిగిన డైటీషియన్ను సంప్రదించడం అవసరం. ముఖ్యంగా ఇన్సులిన్, బీపీ, థైరాయిడ్, కిడ్నీ లేదా ఇతర మందులు వాడుతున్నవారు తమంతట తాము మందుల మోతాదును మార్చడం లేదా పూర్తిగా ఆపడం చేయకూడదు.
ఆహార మార్పుల వల్ల రక్తంలో చక్కెర వేగంగా తగ్గే అవకాశం ఉన్నందున మందులు వాడుతున్న డయాబెటిస్ రోగుల్లో వైద్య పర్యవేక్షణ మరింత ముఖ్యమవుతుంది. డైట్ మార్పు ఒక చికిత్సా ప్రణాళికలో భాగం కావచ్చు కానీ అది వైద్య చికిత్సకు ప్రత్యామ్నాయమా కాదా అనేది వ్యాధి, వ్యక్తి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
చివరికి ఏది నమ్మాలి?
VRK డైట్పై ప్రధానంగా రెండు అంశాలను వేరు చేసి చూడాలి. ఒకటి తక్కువ కార్బోహైడ్రేట్ ఆహారం వల్ల కొంతమందికి బరువు లేదా టైప్-2 డయాబెటిస్ నియంత్రణలో ప్రయోజనం ఉండే అవకాశం. రెండోది అలాంటి డైట్తో టైప్-1 డయాబెటిస్, క్యాన్సర్ వంటి తీవ్రమైన వ్యాధులను పూర్తిగా నయం చేయవచ్చనే వాదన. రెండో వాదనకు ప్రస్తుతం బలమైన శాస్త్రీయ ఆధారం లేదు.
ప్రస్తుతం వీరమాచినేని రామకృష్ణపై నమోదైన కేసులో ఆరోపణలు దర్యాప్తులో ఉన్నాయి. కాబట్టి కోర్టు లేదా దర్యాప్తు సంస్థలు తుది నిర్ణయం తీసుకునే వరకు ఆరోపణలను నిర్ధారిత వాస్తవాలుగా చూడటం సరికాదు. అయితే ఈ వివాదం ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని మాత్రం గుర్తుచేస్తోంది.. తీవ్రమైన అనారోగ్యాలకు సంబంధించిన మందులు, ముఖ్యంగా ఇన్సులిన్ వంటి ప్రాణాధార చికిత్సలను సోషల్ మీడియా సలహాల ఆధారంగా నిలిపివేయడం ప్రమాదకరం. ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన నిర్ణయాలు వ్యక్తిగత వైద్య చరిత్రను పరిశీలించిన అర్హత కలిగిన వైద్య నిపుణుల సలహాతోనే తీసుకోవడం సురక్షితం.