Snakes: వానాకాలంలో పాములు ఇంట్లోకి రాకుండా ఉండాలంటే సూపర్ ట్రిక్ ఇదే
Snakes: వర్షాకాలంలో వరద, బురద నుంచి తప్పించుకునేందుకు కొండ చిలువలు, పాములు ఇళ్లల్లోకి వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఇంటి పరిసరాల్లో పొదలు, చెత్త లేకుండా చూసుకోవడంతో పాటు పాములు ఇంట్లోకి రాకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలేంటో ఇక్కడ చూద్దాం.
కొండ చిలువలతో జాగ్రత్త
వర్షాకాలంలో వరద, బురద నుంచి తప్పించుకునేందుకు కొండ చెలువలు, పాములు ఇళ్లల్లోకి వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఇంటి పరిసరాల్లో పొదలు, చెత్త లేకుండా చూసుకోవడంతో పాటు పాములు ఇంట్లోకి రాకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. లేదంటే ఇంట్లో ఉండే పిల్లలు, వృద్ధులకు అపాయం జరిగే ప్రమాదం ఉంటుంది.
సాహసం వద్దు
సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు చూసి కొండచిలువను మీరే పట్టుకునే సాహసం చేయకండి. అది ఉన్న గది తలుపులు మూసేయండి. దాన్ని కొట్టడం, హింసించడం చేయకుండా వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్స్కు సమాచారం ఇవ్వండి. పాములకు దూరంగా ఉంటూ నిపుణులను మాత్రమే పిలవండి.
వీటిని వెంటనే తీసేయాలి
ఇంటి చుట్టూ పెరిగిన పొడవైన గడ్డి, పొదలను వెంటనే తొలగించండి. ఇంటి ఆవరణలో చెత్తాచెదారం పేరుకుపోకుండా చూసుకోండి. ఇంట్లో ఎలుకలు లేకుండా జాగ్రత్తపడండి. అలాగే తలుపులు, కిటికీల దగ్గర ఉన్న రంధ్రాలను మూసేయండి. ఎండిన ఆవు పేడను కాల్చి పొగ వేయండి. పాత కాటన్ బట్టలను కాల్చినా ఫలితం ఉంటుంది. వెల్లుల్లి లేదా ఉల్లిపాయ పొట్టును కాల్చి పొగ వేయడం వల్ల ఆ ఘాటు వాసనకు పాములు ఇంటి దరిదాపుల్లోకి కూడా రావు.
చేత్తో పట్టుకోవద్దు
బాత్రూమ్ లేదా టాయిలెట్లో పాము కనిపిస్తే దాన్ని కదిలించకండి, చేత్తో పట్టుకునే ప్రయత్నం అస్సలు చేయకండి. టాయిలెట్ వాడే ముందు ఒకసారి చుట్టుపక్కల గమనించండి. పాము కనిపిస్తే దూరంగా ఉండి, వెంటనే స్నేక్ రెస్క్యూ టీమ్కు కాల్ చేయండి. రాత్రి పూట బయటకు వెళ్లేటప్పుడు తప్పనిసరిగా టార్చ్ లైట్, బూట్లు వాడండి.