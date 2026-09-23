- Home
- Feature
- Monkeys Control : మీ ప్రాంతంలో కోతుల బెడద ఉందా..! ఈ ట్రిక్స్ ఫాలో అయ్యారో మీ ఇంటివైపు కన్నెత్తి కూడా చూడవు
Monkeys Control : మీ ప్రాంతంలో కోతుల బెడద ఉందా..! ఈ ట్రిక్స్ ఫాలో అయ్యారో మీ ఇంటివైపు కన్నెత్తి కూడా చూడవు
Monkey Control : చాలాప్రాంతాల్లో కోతుల బెడద ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీ ప్రాంతంలోనూ ఈ సమస్య ఉందా? అయితే ఈ ట్రిక్స్ ఫాలో అయ్యారో కోతుల సమస్యను తగ్గించుకోవచ్చు. అవేంటో తెలుసుకుందాం.
కోతుల బెడదను తప్పించుకునే చిట్కాలు..
Monkey Safety : ఒకప్పుడు అడవుల్లోనే ఎక్కువగా కనిపించిన కోతులు ఇప్పుడు జనావాసాల్లోకి రావడం సాధారణంగా మారిపోయింది. పట్టణాలు, పల్లెలు అనే తేడా లేకుండా కొన్ని ప్రాంతాల్లో కోతుల సంచారం ఎక్కువవుతోంది. ఇళ్లలోకి చొరబడటం, ఆహార పదార్థాలను ఎత్తుకెళ్లడం, పండ్ల చెట్లను, తోటలను పాడుచేయడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో మనుషులపైకి దూసుకురావడం లేదా కరవడానికి ప్రయత్నించడం వల్ల భయాందోళనలు కూడా ఏర్పడుతున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కోతులను రెచ్చగొట్టకుండా, సురక్షితంగా దూరంగా ఉంచేందుకు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు.
కోతులు ఇళ్ల దగ్గరకు ఎందుకు వస్తాయి?
జనావాసాల్లో ఆహారం, నీరు సులభంగా లభించడం కోతులను ఆకర్షించే ప్రధాన కారణాల్లో ఒకటి. ఇళ్ల బయట ఆహార పదార్థాలు, పండ్లు, చెత్త లేదా తినుబండారాలను అందుబాటులో ఉంచితే కోతులు మళ్లీ మళ్లీ అదే ప్రాంతానికి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకసారి ఆ ప్రదేశంలో ఆహారం దొరుకుతుందని వాటికి అలవాటైతే, అక్కడికి రావడం వాటి సాధారణ ప్రవర్తనగా మారవచ్చు. అందుకే కోతుల సమస్యను తగ్గించాలంటే వాటిని తరిమేయడంతో పాటు వాటిని ఆకర్షించే కారణాలను కూడా తొలగించడం ముఖ్యం. ముఖ్యంగా ఇంటి బయట ఆహార పదార్థాలను ఉంచకుండా చూడాలి.
కొండముచ్చు పోస్టర్లతో కోతులను తరమొచ్చా..!
కోతుల కంటే పెద్దగా కనిపించే కొండముచ్చులు లేదా లంగూర్లను కోతులు ప్రత్యర్థులుగా భావించే సందర్భాలు ఉంటాయి. అందుకే కొన్ని ప్రాంతాల్లో కోతులను దూరంగా ఉంచేందుకు ప్రత్యక్షంగా కొండముచ్చులను ఉపయోగిస్తారు లేదా కొండముచ్చుల చిత్రాలు లేదా పోస్టర్లను పెడతారు. వాటిని చూసి కోతులు అప్రమత్తమవుతాయి... అటువైపు కన్నెత్తి కూడా చూడవు. అందుకే చాలామంది పొలాలు, ఇళ్ల వద్ద కొండముచ్చులను కట్టేసి ఉంచుతారు.
అయితే ఇది ప్రతి ప్రాంతంలో, ప్రతి కోతి గుంపుపై ఒకే విధంగా పనిచేస్తుందని చెప్పలేం. కొండముచ్చుల ఫోటోలు, ప్లెక్సీలకు కోతులు అలవాటు పడే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని శాశ్వత పరిష్కారంగా కాకుండా ఒక ప్రయత్నంగా మాత్రమే చూడటం మంచిది.
కోతులను తరిమే టిప్స్
కోతులను పెద్ద శబ్దాలతో తరిమేయవచ్చా?
అకస్మాత్తుగా వచ్చే పెద్ద శబ్దాలకు కోతులు ఉలిక్కిపడే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే కొన్ని సందర్భాల్లో గిన్నెలు మోగించడం, గంటలు మోగించడం వంటి శబ్దాలతో వాటిని ఆ ప్రాంతం నుంచి దూరం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. అయితే కోతులను మరింత రెచ్చగొట్టేలా అరవడం, వాటి దగ్గరకు వెళ్లి భయపెట్టడం మాత్రం చేయకూడదు. ముఖ్యంగా కోతి పిల్లలు ఉన్న గుంపుల దగ్గర జాగ్రత్తగా ఉండాలి. భయపెట్టడం వల్ల అవి దాడికి దిగే ప్రమాదం ఉండొచ్చు.
మెరిసే వస్తువులు, పాత సీడీలు వాడండి
సూర్యరశ్మి పడినప్పుడు మెరుపులు కనిపించే వస్తువులు లేదా పాత సీడీలను వేలాడదీయడం కూడా కోతులను దూరంగా ఉంచేందుకు కొందరు ఉపయోగించే పద్ధతి. కదులుతున్న ప్రతిబింబాలు వాటిని కొంతకాలం అప్రమత్తం చేయవచ్చని భావిస్తారు. అయితే ఇది కూడా శాశ్వత పరిష్కారం కాదు. కోతులు కొత్త వస్తువులకు అలవాటు పడితే ప్రభావం తగ్గిపోవచ్చు. అందువల్ల ఇలాంటి చిట్కాలపై మాత్రమే ఆధారపడకుండా ఇంటి భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.
లేజర్ లైట్ల విషయంలో జాగ్రత్త
కొన్ని గ్రామీణ ప్రాంతాలు, పొలాల్లో కోతులను తరిమేందుకు లేజర్ లైట్లను ఉపయోగించేవారు ఉన్నారు. అకస్మాత్తుగా కనిపించే కాంతికి కోతులు భయపడి దూరంగా వెళ్లే అవకాశం ఉందని చెబుతారు.
అయితే లేజర్ కాంతిని కోతుల కళ్లపై లేదా మనుషుల కళ్లపై నేరుగా చూపించడం ప్రమాదకరం. కంటి చూపుపై తీవ్ర ప్రభావం పడే అవకాశం ఉన్నందున ఇలాంటి పద్ధతులను ఉపయోగించేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్త అవసరం. సురక్షితమైన ప్రత్యామ్నాయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది.
కారం నీళ్ల స్ప్రే వాడండి
కోతులను దూరంగా ఉంచేందుకు సోషల్ మీడియాలో కనిపించే చిట్కాల్లో కారం నీళ్ల స్ప్రే కూడా ఒకటి. అయితే ఇలాంటి పదార్థాలను కోతులపై నేరుగా చల్లడం మాత్రం చేయకూడదు. కారం కళ్లలో పడటం వల్ల వాటికి తీవ్ర ఇబ్బంది కలగవచ్చు. అంతేకాదు నొప్పి లేదా భయంతో కోతి మరింత దూకుడుగా మారే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. అందువల్ల జంతువులకు హాని కలిగించే పద్ధతులను నివారించి, ఇంటి ప్రవేశ మార్గాలను మూసివేయడం వంటి సురక్షితమైన చర్యలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.
నకిలీ పాముల ట్రిక్ పనిచేస్తుందా?
బాల్కనీలు, పైకప్పులు లేదా తోటల్లో రబ్బరుతో తయారు చేసిన నకిలీ పాములను ఉంచడం కూడా కొన్ని చోట్ల కనిపించే చిట్కా. పామును చూసి కోతులు భయపడతాయనే ఉద్దేశంతో దీనిని ఉపయోగిస్తారు.
అయితే ప్రతి కోతిపై ఇది పనిచేస్తుందని చెప్పడానికి ఆధారం లేదు. కొంతకాలం తర్వాత కోతులు అది నిజమైన పాము కాదని గుర్తించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని నమ్మి ఇంటి ఇతర భద్రతా చర్యలను నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.
ఇంట్లోకి కోతులు రాకుండా అసలు ఏం చేయాలి?
కోతుల బెడద ఉన్న ప్రాంతాల్లో కిటికీలు, బాల్కనీలకు గట్టి మెష్ లేదా గ్రిల్స్ ఏర్పాటు చేయడం అత్యంత ప్రాథమిక జాగ్రత్త. తలుపులు, కిటికీలు తెరిచి ఉంచకుండా చూడాలి. ఇంటి బయట పండ్లు, కూరగాయలు, వండిన ఆహారం లేదా ఇతర తినుబండారాలను కోతులకు కనిపించేలా ఉంచకూడదు. చెత్తను కూడా సరిగ్గా మూసివేసిన డబ్బాల్లోనే వేయాలి. ఇంటి చుట్టుపక్కల కోతులకు సులభంగా అందే ఆహారం లేకుండా చేస్తే అవి తరచుగా వచ్చే అవకాశం తగ్గుతుంది.
కోతులు ఎదురైతే ఏం చేయకూడదు?
కోతి ఎదురైనప్పుడు దాని దగ్గరకు వెళ్లి ఫొటోలు తీయడం, ఆహారం పెట్టడం, రాళ్లు విసరడం లేదా కర్రలతో కొట్టడం వంటి పనులు చేయకూడదు. ముఖ్యంగా కోతి పిల్లను తాకడానికి ప్రయత్నించకండి. ఇవి కోతులను రెచ్చగొట్టి దాడికి దారితీయవచ్చు.
కోతులు గుంపుగా ఉన్నప్పుడు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పరిస్థితి అదుపులో లేకపోతే స్వయంగా వాటిని తరిమేందుకు ప్రయత్నించకుండా స్థానిక అటవీ శాఖ లేదా సంబంధిత అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వడం సురక్షితమైన మార్గం.
జంతువులను హింసించకండి
కోతుల సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు వాటిని గాయపరచడం పరిష్కారం కాదు. ఆహారం, చెత్త వంటి ఆకర్షణలను తొలగించడం, ఇళ్లకు మెష్ ఏర్పాటు చేయడం, కోతులు ప్రవేశించే మార్గాలను మూసివేయడం వంటి నివారణ చర్యలపై దృష్టి పెట్టాలి.
కోతులు తరచుగా ఇళ్లలోకి వస్తున్నా, మనుషులపై దాడి చేస్తున్నా సంబంధిత అధికారుల సహాయం తీసుకోవడం మంచిది. మనుషులకు, జంతువులకు ఇబ్బంది కలగకుండా సమస్యను నియంత్రించేందుకు సమర్థవంతమైన మార్గం ఇదే.