Old Sarees: మీ ఊర్లోకి కూడా పాత చీరలు కొంటామని వస్తున్నారా? వాటితో ఏం చేస్తారో తెలుసా?
Old Sarees: సాధారణంగా కొంతమంది వ్యాపారులు పాత చీరలకు డబ్బులు, ప్లాస్టిక్, స్టీల్ వస్తువులు ఇస్తామంటూ ఊర్లల్లో, సిటీల్లో తిరుగుతూ ఉంటారు. అసలు మనకు పనికిరావనుకున్న ఆ పాత చీరలను వాళ్లు ఎందుకు కొంటారు? వాటితో ఏం చేస్తారో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
పాత చీరలు ఎందుకు కొంటారు?
మన ఇళ్లలో వాడకుండా పక్కన పెట్టేసిన పాత చీరలు చాలానే ఉంటాయి. కొన్ని చీరలు చిరిగిపోయి ఉంటే, మరికొన్ని రంగు వెలిసిపోయి ఉంటాయి. ఇంకొన్ని చీరలు అవుటాఫ్ ఫ్యాషన్ వల్ల మళ్లీ కట్టుకోవడానికి ఇష్టపడం. అలాంటి చీరలను ఏం చేయాలో తెలియక చాలామంది అల్మారాల్లోనే దాచిపెడుతుంటారు. అయితే వాటిని కొనడానికి చాలామంది వ్యాపారులు గ్రామాల్లో, పట్టణాల్లో తిరుగుతూ ఉంటారు. కొందరు పాత చీరలకు డబ్బులు ఇస్తే, మరికొందరు వాటికి బదులుగా స్టీల్ గిన్నెలు, ప్లాస్టిక్ బకెట్లు, ఇతర వస్తువులను ఇస్తుంటారు. అసలు వాళ్లు ఎందుకు ఆ చీరలను కొనుగోలు చేస్తారు? వాటితో ఏం చేస్తారో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
పాత చీరలను తీసుకొని ఏం చేస్తారు?
పాత చీరలను కొనుగోలు చేసే వ్యాపారులందరూ వాటిని ఒకే విధంగా ఉపయోగించరు. చీర నాణ్యత, రకం, రంగు, చిరుగులు, జరీ నాణ్యత వంటి అంశాలను బట్టి వాటిని వేర్వేరుగా డివైడ్ చేస్తారు. మళ్లీ కట్టుకోవడానికి పనికొచ్చే చీరలను ఒకవైపు, ఆల్టరేషన్ చేయాల్సిన వాటిని మరోవైపు, పూర్తిగా పాడైపోయిన చీరలను ఇంకోవైపు వేరు చేస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల ప్రతి చీరను దాని పరిస్థితికి తగిన విధంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు.
మళ్లీ అమ్మకానికి..
కొన్ని పాత చీరలు మంచి కండిషన్ లో ఉంటాయి. వాటిని ఒకటి రెండుసార్లు మాత్రమే కట్టి ఉండవచ్చు లేదా ఎక్కువకాలం అల్మారాలోనే ఉంచి ఉండవచ్చు. ఇలాంటి చీరలను కొనుగోలు చేసిన వ్యాపారులు వాటి పరిస్థితిని బట్టి క్లీన్ చేయించి, అవసరమైతే చిన్నపాటి ఆల్టరేషన్ చేయించి మళ్లీ అమ్మకానికి పంపే అవకాశం ఉంది. తక్కువ ధరకు దుస్తులు కొనాలనుకునే వినియోగదారులు, సెకండ్ హ్యాండ్ వస్త్రాల దుకాణాలకు వీటిని పంపిస్తారు.
పాత చీరలతో కొత్త వస్తువులు
కట్టుకోవడానికి పనికిరాని చీరలను ఉపయోగించి బ్యాగులు, కుషన్ కవర్లు, చిన్న సంచులు, ప్యాచ్వర్క్ వస్తువులు, ఇంటి అలంకరణకు ఉపయోగపడే ఉత్పత్తులు తయారు చేయవచ్చు. మంచి పట్టు చీరలను ఇతర దుస్తుల తయారీలోనూ ఉపయోగించే అవకాశం ఉంటుంది. కొన్ని చీరలను ముక్కలుగా కత్తిరించి కుట్టుపని కోసం ఉపయోగిస్తారు.
పాత పట్టుచీరల జరీలో బంగారం ఉంటుందా?
పాత కంచిపట్టు, బనారసీ వంటి సంప్రదాయ పట్టుచీరల జరీ తయారీలో బంగారం, వెండి వంటి విలువైన లోహాలను ఉపయోగించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. కొన్ని రకాల జరీలో వెండి తీగపై పలుచని బంగారు పూత వేస్తారు. అయితే ప్రస్తుతం మార్కెట్లో లభించే అనేక చీరల్లో రాగి ఆధారిత ఇమిటేషన్ జరీ, మెటాలిక్ ఫిల్మ్తో తయారైన కృత్రిమ జరీని ఉపయోగిస్తున్నారు.
చిరిగిపోయిన చీరలను కూడా ఎందుకు కొంటారు?
ఒక చీర పూర్తిగా చిరిగిపోయినా, దానిలోని క్లాత్ కొంతవరకు ఉపయోగపడవచ్చు. అలాంటి వస్త్రాలను ముక్కలుగా కత్తిరించి క్లీనింగ్ క్లాత్స్, లేదా రీసైక్లింగ్కు అనుకూలమైన ముడిసరుకుగా వినియోగించే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంట్లో ఉన్న పాత చీరలను అమ్మాలనుకుంటే, ఖరీదైన పట్టు చీరలు లేదా సంప్రదాయ జరీ చీరలను తక్కువ ధరకు ఇచ్చే ముందు వాటి విలువను తెలుసుకోవాలి. చీర నిజమైన పట్టు వస్త్రమా, జరీలో విలువైన లోహాలు ఉన్నాయా లేదో నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం వల్ల నష్టపోకుండా ఉండొచ్చు.