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- Muslim Traditions: "అస్సలాము అలైకుం వ రహ్మతుల్లాహి వ బరకాతుహు".. ఈ మాటకు అర్థం ఏంటో తెలుసా?
Muslim Traditions: "అస్సలాము అలైకుం వ రహ్మతుల్లాహి వ బరకాతుహు".. ఈ మాటకు అర్థం ఏంటో తెలుసా?
Muslim Traditions: సాధారణంగా ముస్లింలు సోదరులు ఒకరినొకరు కలుసుకున్నప్పుడు అస్సలాము అలైకుం.. అంటూ ఎంతో ఆప్యాయంగా పలికరించుకుంటారు. అసలు ఈ మాటకు అర్థం ఏంటి? ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఇది ముస్లింల పలకరింపు మాత్రమేనా? వంటి విషయాలు తెలుసుకుందాం.
అస్సలాము అలైకుం అంటే అర్థం ఏంటి?
ముస్లిం సోదరులు ఒక చోట కలిసినప్పుడు పలకరించే అత్యంత ప్రసిద్ధమైన అభివాదం “అస్సలాము అలైకుం”. అయితే ఈ పలకరింపు పూర్తి రూపం “అస్సలాము అలైకుం వ రహ్మతుల్లాహి వ బరకాతుహు”. ఇది కేవలం ఒకరినొకరు పలకరించుకునే మాట మాత్రమే కాదు. ఎదుటివారికి శాంతి, కరుణ, దైవ ఆశీర్వాదాలు కలగాలని కోరుకునే ఒక అందమైన సందేశం. అసలు ఈ మాటకు పూర్తి అర్థం ఏంటి? దీని మూలం ఎక్కడ ఉంది? ముస్లింలు ఎందుకు ఈ విధంగా పలకరిస్తారో తెలుసుకుందాం.
వాక్యం పూర్తి అర్థం
“అస్సలాము అలైకుం వ రహ్మతుల్లాహి వ బరకాతుహు” అనేది అరబిక్ భాషలోని ఒక సంప్రదాయ అభివాదం. ఇందులోని ప్రతి పదానికి ప్రత్యేకమైన అర్థం ఉంది.
అస్సలాము: శాంతి లేదా ప్రశాంతత
అలైకుం: మీపై లేదా మీకు
వ:మరియు
రహ్మతుల్లాహి: అల్లాహ్ కరుణ లేదా దయ
వ: మరియు
బరకాతుహు: ఆయన ఆశీర్వాదాలు..
అంటే ఈ పూర్తి వాక్యానికి అర్థం.. “మీకు అల్లాహ్ శాంతి, కరుణ ఆశీర్వాదాలు కలుగుగాక” అని. ఇది ఎదుటివారికి మంచి జరగాలని, వారి జీవితంలో ప్రశాంతత, దైవ కృప ఉండాలని కోరుకునే అభివాదం.
ఈ పలకరింపు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది?
ఈ అభివాదం అరబిక్ భాష నుంచి వచ్చింది. ఇస్లాం మత సంప్రదాయంలో దీనికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఇస్లామీయ విశ్వాసం ప్రకారం, మానవజాతి ఆరంభం నుంచే శాంతితో పలకరించుకునే సంప్రదాయానికి ప్రాధాన్యం ఉంది. అలాగే ఒకరినొకరు కలిసినప్పుడు సలాం చెప్పుకోవడం, ఆప్యాయతను పెంచుకోవడం, సమాజంలో సోదరభావాన్ని బలపరచడం వంటి విషయాలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు.
ఖురాన్లో కూడా సలాం గురించి ప్రస్తావన ఉంది. ఎవరైనా అభివాదం చేసినప్పుడు దానికంటే మెరుగైన అభివాదంతో లేదా కనీసం అదే విధంగా సమాధానం ఇవ్వాలని సూచించబడింది. ఈ వాక్యం ముస్లింలలో సలాం చెప్పుకోవడం, దానికి సమాధానం ఇవ్వడం ఎంత ముఖ్యమో తెలియజేస్తుంది.
దీనికి ఎలా సమాధానం చెబుతారు?
ఎవరైనా “అస్సలాము అలైకుం” అని పలకరిస్తే సాధారణంగా “వ అలైకుమ్ అస్సలాం” అని సమాధానం చెబుతారు. అంటే “మీకు కూడా శాంతి కలుగుగాక” అని దీని అర్థం.
సలాం ఎందుకు అంత ముఖ్యం?
సలాం అనేది కేవలం మాటలతో ముగిసిపోయే పలకరింపు కాదు. ఇది మనుషుల మధ్య ప్రేమ, గౌరవం, సోదరభావం పెంపొందించడానికి ఉపయోగపడే ఒక మంచి సంప్రదాయం. ఎదుటివారిని కలిసినప్పుడు వారి క్షేమాన్ని కోరుకోవడం, వారి జీవితంలో శాంతి ఉండాలని ఆకాంక్షించడం ఇందులోని ప్రధాన భావం. వయసు, హోదా, ఆర్థిక స్థితి వంటి తేడాలు లేకుండా ఒకరినొకరు గౌరవంగా పలకరించుకోవడానికి ఇది దోహదపడుతుంది.
ఈ మాట ముస్లింలకే పరిమితమా?
“అస్సలాము అలైకుం” అనేది ఇస్లామీయ సంప్రదాయంలో ప్రధానమైన అభివాదం. అయితే దీని అర్థం శాంతిని కోరుకోవడం కాబట్టి, ఇతర భాషలు, సంస్కృతుల్లోనూ ఇలాంటి శుభాకాంక్షలు కనిపిస్తాయి. అరబిక్ మాట్లాడే ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ పలకరింపు వినిపిస్తుంది.