Motivational story: రామాయణం వింటే ఏం జరుగుతుంది.. ఈ కథ చదివితే మీ జీవితం మారడం ఖాయం
Motivational story: కొన్ని కథలు చాలా చిన్నవిగా కనిపిస్తాయి. కానీ వాటిలో దాగి ఉన్న సందేశం జీవితాన్ని మార్చగలదు. రామాయణం కూడా అలాంటిదే. ప్రతిసారి విన్నా కొత్త అర్థం తెలుస్తుంది. కొన్నిసార్లు అర్థం కాకపోయినా మనసులో మార్పు మాత్రం తప్పకుండా వస్తుంది.
ఆనందపురం గ్రామంలో ఒక సాధారణ దంపతులు
ఆనందపురం అనే ఒక చిన్న గ్రామంలో ఒక భార్యాభర్తలు జీవించేవారు. భర్త చాలా కష్టపడే మనిషి. ఉదయం పని కోసం బయటికి వెళ్లి సాయంత్రం వరకు శ్రమించేవాడు. సాయంత్రం పని ముగిసిన తర్వాత ఇంటి దగ్గరలో ఉన్న ఆలయంలో జరిగే రామాయణ ప్రవచనాలు వినడం అతనికి అలవాటు. ప్రతి రోజు అక్కడికి వెళ్లి నిశ్శబ్దంగా కూర్చొని కథలు విని రాత్రి ఆలస్యంగా ఇంటికి వచ్చేవాడు. అతని భార్య మాత్రం ఒక విషయం గురించి ఎప్పుడూ ఆలోచించేది. రోజూ రామాయణం వింటున్న తన భర్తకు నిజంగా ఏమైనా అర్థమవుతుందా అని.
ప్రతి రోజు అదే ప్రశ్న – “ఏం అర్థమైంది?”
ఒక రోజు రాత్రి భర్త ప్రవచనం విని అర్థరాత్రి ఇంటికి వచ్చాడు. వెంటనే భార్య అడిగింది. “నువ్వు రామాయణం విన్నావు కదా… ఏం అర్థమైంది?” భర్త సాదాసీదాగా సమాధానం ఇచ్చాడు. “నాకు ఏమి అర్థం కాలేదు.” రెండో రోజు కూడా అదే జరిగింది. మళ్లీ ప్రవచనం విని వచ్చిన భర్తను భార్య అడిగింది. “ఈ రోజు అయినా ఏమైనా అర్థమైందా?” భర్త మళ్లీ అదే సమాధానం ఇచ్చాడు. “ఏం అర్థం కాలేదు.” ఇలా వరుసగా పది రోజులు కూడా అదే సమాధానం రావడంతో భార్యకు కోపం వచ్చింది.
భార్య ఇచ్చిన పరీక్ష
ఒక రోజు భార్య కోపంగా ఒక పెద్ద రాయిని తీసుకొచ్చింది. భర్త చేతిలో పెట్టి ఇలా చెప్పింది. “ఈ రాయితో చెరువులోని నీటిని తీసుకొచ్చి చూపించు.” భర్త ఆశ్చర్యపోయినా భార్య చెప్పినట్లు చెరువుకు వెళ్లాడు. రాయిని నీటిలో ముంచి తిరిగి ఇంటికి వచ్చాడు. భార్య అడిగింది, “నీరు తీసుకొచ్చావా?” భర్త నవ్వుతూ చెప్పాడు. “రాయితో నీరు ఎలా తీసుకురాగలను? అది సాధ్యం కాదు.”అయినా భార్య వినలేదు. “మళ్లీ వెళ్లి ప్రయత్నించు” అని చెప్పింది. ఇలా పదిసార్లు వెళ్లి ప్రయత్నించినా రాయి ద్వారా నీరు రాలేదు.
భార్య విమర్శ
పదిసార్లు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత భార్య కోపంగా ఇలా చెప్పింది. “చూసావా? రాయితో నీరు తీసుకురాలేవు కదా. అలాగే నీ తలలో ఉన్న మెదడు కూడా ఈ రాయిలానే ఉంది. అందుకే పది రోజులు రామాయణం విన్నా నీకు ఏం అర్థం కాలేదు.” ఆ మాటలు విన్న భర్త కాసేపు నిశ్శబ్దంగా నిలబడ్డాడు. తర్వాత చిరునవ్వుతో భార్యను చూసి మాట్లాడటం ప్రారంభించాడు.
భర్త చెప్పిన నిజమైన అర్థం
భర్త ప్రశాంతంగా ఇలా అన్నాడు. “నువ్వు చెప్పింది నిజమే. ఈ రాయి పదిసార్లు చెరువులో మునిగినా నీరు తీసుకురాలేదు. కానీ ఒక విషయం గమనించావా? మొదట ఈ రాయి మీద మట్టి, మలినం చాలా ఉండేది. పదిసార్లు నీటిలో మునిగిన తర్వాత అవన్నీ పోయాయి. ఇప్పుడు రాయి శుభ్రంగా కనిపిస్తోంది.” అతను కాసేపు ఆగి ఇలా చెప్పాడు. “నేను కూడా అంతే. నాకు రామాయణం పూర్తిగా అర్థం కాకపోయినా ఈ పది రోజుల్లో నా మనసు చాలా తేలికైంది. రోజంతా పని వల్ల వచ్చిన ఒత్తిడి తగ్గిపోయింది. కోపం, అలసట అన్నీ తగ్గాయి. నా మనసు కూడా ఆ రాయిలానే శుభ్రపడింది.” ఆ మాటలు విన్న భార్య ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయింది. తన భర్తకు అర్థం కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువే అర్థమైందని గ్రహించింది. అది చూసి ఆమె నిశ్శబ్దంగా నిలబడి అతన్ని గౌరవంగా చూసింది.