జీవితమంతా కష్టాలు, వైఫల్యాలే అయినా రాముడు పురుషోత్తముడు ఎలా అయ్యాడు? ఆయన జీవితం నేటి యువతకు ఆదర్శం.
Rama Navami: శ్రీరామనవమి భారతీయుల హృదయాల్లో ప్రత్యేక స్థానం కలిగిన పండుగ. రాముడు కేవలం ఒక పురాణపాత్ర కాదు. ఎంతోమందికి ఆదర్శం. ఇప్పటికీ శ్రీరాముడిని పూజిస్తున్నామంటే కేవలం ఆయన దేవుడని మాత్రమే కాదు. ఆయన వ్యక్తిత్వం కూడా కారణమే.
మనిషి ఎలా ఉండాలి.?
ధర్మం, న్యాయం, త్యాగం, బాధ్యతల ప్రతిరూపం శ్రీరాముడు. రాముడు చెప్పిన మాటలు మాత్రమే కాదు, ఆయన జీవితం మొత్తం ఒక గొప్ప సందేశం. మనిషి ఎలా జీవించాలి? కొడుకు ఎలా ఉండాలి? భర్త ఎలా ఉండాలి? పాలకుడు ఎలా ఉండాలి? అన్న ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇచ్చిన జీవితం రాముడిది. అందుకే ఆయనను “మర్యాద పురుషోత్తముడు” అని సంబోధిస్తారు.
తండ్రి మాట కోసం రాజ్యాన్ని వదిలిన కుమారుడు
రామాయణంలో అత్యంత గొప్ప సంఘటనల్లో ఒకటి రాముడి వనవాసం. అయోధ్యలో రాముడి పట్టాభిషేకానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. ప్రజలంతా ఆనందంతో ఎదురుచూస్తున్నారు. కానీ కైకేయి కోరిన వరాల కారణంగా పరిస్థితి ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. దశరథుడు తన మాట నిలబెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఆ పరిస్థితిలో రాముడు తండ్రి ఆజ్ఞను ధర్మంగా భావించాడు. రాజ్యాన్ని వదిలి 14 సంవత్సరాల వనవాసాన్ని స్వీకరించాడు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, అతడు బాధతో లేదా కోపంతో కాదు, ఆనందంగా వనవాసానికి బయలుదేరాడు.
నేటి కాలంలో అయితే పరిస్థితి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. హక్కు కోసం కోర్టుల వరకు వెళ్లి తండ్రితో పోరాడే పరిస్థితులు కూడా కనిపిస్తాయి. కానీ రాముడు మాత్రం తండ్రి మాటను దేవుని ఆజ్ఞగా భావించాడు. అందుకే ఆయన ఆదర్శ కుమారుడిగా నిలిచిపోయాడు.
ఏకపత్నీవ్రతం – భార్యపై ప్రేమకు గొప్ప ఉదాహరణ
రాముడు ఒక రాజకుమారుడు. అతడు కోరుకుంటే అనేక వివాహాలు చేసుకోవచ్చు. ఆ కాలంలో రాజులు ఎన్నో భార్యలను చేసుకోవడం సాధారణ విషయం. కానీ రాముడు అలా చేయలేదు. సీతాదేవిని మాత్రమే తన జీవిత భాగస్వామిగా భావించాడు. అందుకే ఆయనను “ఏకపత్నీవ్రతుడు” అని పిలుస్తారు. రావణుడు సీతమ్మను అపహరించినప్పుడు రాముడు దేవుడిలా కాకుండా ఒక సాధారణ మనిషిలా బాధపడ్డాడు. అడవుల్లో తిరుగుతూ సీత కోసం ఆత్రంగా వెతికాడు. చివరకు హనుమంతుడు, వానరసేన సహాయంతో లంకకు చేరుకున్నాడు. రావణుడిని సంహరించి సీతమ్మను తిరిగి తీసుకొచ్చాడు. ఇది కేవలం ఒక యుద్ధగాథ కాదు. భార్యపై ప్రేమ, బాధ్యత, నిబద్ధతకు రాముడు చూపించిన గొప్ప ఉదాహరణ.
ప్రజల కోసం వ్యక్తిగత జీవితాన్ని త్యాగం చేసిన పాలకుడు
రాముడు రాజుగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత కూడా ధర్మాన్ని ముందుకు పెట్టాడు. ఒకసారి రాజ్యంలో కొంతమంది సీతమ్మ గురించి అనుమానాస్పదంగా మాట్లాడినప్పుడు, ఆ మాటలు రాముడి చెవులకు చేరాయి. రాముడికి సీతపై సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉంది. అయినప్పటికీ రాజుగా ప్రజల విశ్వాసం ముఖ్యమని భావించాడు. అందుకే హృదయం ఎంత బాధగా ఉన్నా సీతమ్మను అడవికి పంపించాల్సిన కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. ఇది చాలా బాధాకరమైన నిర్ణయం. కానీ ఒక పాలకుడు ప్రజలకు ఆదర్శంగా ఉండాలనే సందేశాన్ని ఆయన ఇచ్చాడు. నేటి సమాజంలో చాలా మంది నాయకులు తమ స్వార్థం కోసం మాత్రమే నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. కానీ రాముడు మాత్రం ప్రజల కోసం తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని కూడా త్యాగం చేశాడు.
రాముడి జీవితం – కష్టాల మధ్య నిలిచిన ధర్మం
రాముడి జీవితాన్ని పరిశీలిస్తే అది పూర్తిగా సుఖాలతో నిండిన కథ కాదు. రాజ్యాన్ని వదిలి అడవుల్లో జీవించడం మొదటి కష్టం. తర్వాత సీతమ్మను రావణుడు అపహరించడం మరో పెద్ద దుఃఖం. ఆమె జాడ కనుగొన్న తర్వాత కూడా యుద్ధం తప్పలేదు. రావణుడితో జరిగిన యుద్ధం తర్వాత సీతమ్మను తిరిగి తీసుకొచ్చాడు. కానీ అక్కడితో కష్టాలు ముగియలేదు. ప్రజల మాటల కారణంగా మళ్లీ సీతమ్మను వదలాల్సి వచ్చింది. అంతేకాదు, చివరకు తన కుమారులు లవకుశులతో కూడా యుద్ధం చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ సంఘటనలు చూస్తే రాముడి జీవితం ఎన్నో సమస్యలతో నిండినట్టు తెలుస్తుంది. అయినప్పటికీ ఆయన ఎప్పుడూ ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టలేదు. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ న్యాయం మార్గం నుంచి తప్పుకోలేదు.
రాముడి గొప్పతనం ఎందుకు తగ్గలేదు.?
ఇప్పటికీ రాముడి పేరు ఎందుకు అంత గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారు అంటే కారణం ఆయన గుణాలు. ఆయనలో కుమారుడిగా విధేయత ఉంది. భర్తగా ప్రేమ ఉంది. స్నేహితుడిగా విశ్వాసం ఉంది. పాలకుడిగా బాధ్యత ఉంది. రాముడు దేవుడిగా జన్మించిన వ్యక్తి మాత్రమే కాదు. మనిషిగా జీవిస్తూ దేవుడి స్థాయికి ఎదిగిన వ్యక్తి. అదే “రామ తత్వం”. ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టకపోవడం, బాధ్యతను ముందుకు పెట్టడం, ఇతరుల కోసం త్యాగం చేయడం – ఇవే రాముడిని దేవుడిగా నిలబెట్టాయి. అందుకే శ్రీరామనవమి రోజున మనం రాముడిని కేవలం పూజించడం మాత్రమే కాదు. ఆయన గుణాలను మన జీవితాల్లో ఆచరించేందుకు ప్రయత్నించాలి. అప్పుడు మాత్రమే ఈ పండుగకు నిజమైన అర్థం ఉంటుంది.
మొత్తం మీద శ్రీరాముడు ఒక పురాణ పాత్ర కాదు; మనిషి ఎలా ఉండాలో చూపించిన సందేశం. ధర్మం కోసం జీవించిన జీవితం రాముడిది. అందుకే వేల సంవత్సరాలు గడిచినా ఆయన పేరు భారతీయ సంస్కృతిలో చిరస్థాయిగా నిలిచింది. రాముడు మనకు చెప్పే ఒకే ఒక్క సందేశం “ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టకపోతే మనిషి దేవుడి స్థాయికి చేరుకుంటాడు.”