అన్నీ ఉన్నాయని అహంకారం చూపితే జీవితం ఇలాగే మారుతుంది.. కళ్లు తెరిపించే కాకి కథ
Motivational story: మనిషికి ఆస్తి, పేరు వచ్చిన తర్వాత ఎంతో కొంత పొగరు వస్తుంది. అయితే అది మితిమీరి అహంకారంగా మారితే మాత్రం జీవితంలో ఊహించని కష్టాలు తప్పవు. అలాంటి సత్యాన్ని చాటి చెప్పే ఒక మంచి నీతి కథ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
చెట్టుపై కాకి అధికారం
ఒక అడవిలో పెద్ద చెట్టు కొమ్మపై ఒక కాకి కూర్చుని విశ్రాంతి తీసుకుంటోంది. అది చాలా గర్వంగా ఉండేది. ఆ చెట్టు తనదేనన్నట్టుగా భావించేది. ఆ చెట్టుపై ఎవరినీ వాలనిచ్చేది కాదు. అయితే అంతలోనే ఒక కోయిల వచ్చి అదే చెట్టు మీద వాలింది. వెంటనే కాకి కోపంగా “ఇది నా చెట్టు… ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు? వెళ్లిపో!” అని దాన్ని గట్టిగా మందలించింది. కోయిల ఏమీ మాట్లాడకుండా నిశ్శబ్దంగా అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది. కొద్దిసేపటికి ఒక పావురం అక్కడికి వచ్చి కూర్చుంటే, దాన్నీ అదే విధంగా తిడుతూ పంపించింది.
తాబేలును కూడా ఎగతాళి
చెట్టు కింద నేలపై ఒక తాబేలు మెల్లగా పాకుతూ వెళుతోంది. దాన్ని చూసిన కాకి మళ్లీ పొగరుగా మాట్లాడింది. “అయ్యో! ఇలా నెమ్మదిగా నడిస్తే నువ్వు ఎప్పటికైనా నీ గమ్యానికి చేరతావా? నన్ను చూడు… క్షణాల్లో ఆకాశంలోకి ఎగిరిపోతాను!” అని ఎగతాళి చేసింది. తాబేలు మాత్రం మౌనంగా తనమానానా తాను నెమ్మదిగా నడుచుకుంటూ వెళ్లింది.
వర్షాలు లేకపోవడంతో
అయితే ఒకానొక సమయంలో అడవిలో తీవ్ర కరవు వచ్చింది. చెరువులో నీళ్లన్ని ఎండిపోయాయి. తీవ్రమైన దాహం వేయడంతో కాకు నీళ్లు తాగడానికి అడవిలో ఎక్కడికక్కడ వెతికింది. కానీ ఎక్కడా నీరు కనిపించలేదు. చివరికి కొంచెం దూరంలో ఒక కుండ కనిపించింది. దాన్ని చూసి చాలా సంతోషించింది. వెంటనే అక్కడికి వెళ్లి చూడగా నీళ్లు కుండ అడుగున మాత్రమే ఉన్నాయి. అయినా అంచున కూర్చుని నీళ్లు తాగడానికి ప్రయత్నించింది. ఆ ప్రయత్నంలో బ్యాలెన్స్ కోల్పోయి కుండలో పడిపోయింది. నీళ్లు తాగగలిగింది కానీ బయటకు రావడం మాత్రం కష్టంగా మారింది.
సహాయం చేయమంటూ అరుపులు
కుండలో రెక్కలు విప్పలేక కాకి చాలా భయపడింది. బయటకు ఎలా రావాలో తెలియక అరవసాగింది. అప్పుడు సమీపంలో ఉన్న కోయిల దాని అరుపు విని అక్కడికి వచ్చింది. కాకి “దయచేసి నన్ను బయటికి తీసేయి” అని వేడుకుంది. కోయిల ఎంతో ప్రయత్నించినా ఒంటరిగా కుండను కదిలించలేకపోయింది. అంతలో అక్కడికి తాబేలు వచ్చింది. కోయిల సహాయం కోరడంతో తాబేలు తన శక్తి మేరకు కుండను ముందుకు తోసింది. కుండ నేలపై పడిపోయి పగిలింది. దీంతో కాకి సురక్షితంగా బయటకు వచ్చింది.
కథ ఇచ్చే గొప్ప సందేశం
బయటికి వచ్చిన తర్వాత కాకి చాలా సిగ్గుపడింది. తాను ముందుగా అందరితో ఎలా ప్రవర్తించిందో గుర్తుచేసుకుంది. “నేను మీతో చాలా చెడ్డగా మాట్లాడాను. అయినా మీరు నా ప్రాణాలు కాపాడారు. నన్ను క్షమించండి” అంటూ కోయిల, తాబేలుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. ఈ కథ చెప్పే సందేశం ఏంటంటే.. అహంకారం మనల్ని ఒంటరిగా చేస్తుంది. వినయం మనకు మిత్రులను సంపాదిస్తుంది. మనం ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా సరే, ఎవరినీ తక్కువగా చూడకూదు. ఎవరితో ఎప్పుడు ఎలాంటి అవసరం వస్తుందో అని జీవించాలనే గొప్ప సందేశాన్న ఈ కథ అందిస్తుంది.