- ఆ రోజుల్లోనే దర్శకుడు ఈ పాత్రను ఎలా డిజైన్ చేశాడబ్బా.? పెద్ద సాహసమే అని చెప్పాలి.
Tollywood: ఇప్పటి వరకు పెద్దగా పరిచయం లేకపోయినా 90వ దశకంలో వారికి “ఆరుగురు పతివ్రతలు” సినిమా గురించి కచ్చితంగా తెలిసే ఉంటుంది. ఈ సినిమాలోని అమృత పాత్ర అప్పట్లో ఓ సంచలనం. 22 ఏళ్ల క్రితం దర్శకుడు ఇలా ఆలోచించడం పెద్ద సాహసమే అని అంటారు.
దర్శకుడు రూపొందించిన భిన్నమైన కథ
సాధారణంగా అప్పటి సినిమాల్లో మహిళ పాత్రలను చాలా సాంప్రదాయంగా చూపించేవారు. కానీ ఈ సినిమాలో దర్శకుడు ఈవీవీ సత్యనారాయణ అమృత పాత్రను చాలా బోల్డ్గా చూపించారు. అదే ఈ చిత్రాన్ని ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టింది. పూర్తిగా భిన్నమైన కోణాన్ని చూపించాడు. సమాజంలో కనిపించే కొన్ని వాస్తవాలను కథ రూపంలో చూపిస్తూ, వివాహం తర్వాత ఒక మహిళ జీవితంలో వచ్చే సంఘర్షణలను కథలో భాగం చేశాడు. ఆరుగురు మహిళల జీవితాలను ఆధారంగా తీసుకుని, వారి వ్యక్తిగత నిర్ణయాలు ఎలా సమస్యలకు దారితీస్తాయో సినిమా ద్వారా చూపించాడు. ఇందులో అమృత పాత్ర మాత్రం ప్రేక్షకుల దృష్టిని ప్రత్యేకంగా ఆకర్షించింది.
అమృత పాత్ర ఎందుకు అంత చర్చనీయాంశమైంది?
సినిమాలో అమృత ఒక పెళ్లైన మహిళ. కుటుంబ జీవితం కొనసాగుతుండగానే ఆమె మరో వ్యక్తికి దగ్గరవుతుంది. ఈ సంఘటన ఆమె జీవితంలో పెద్ద మార్పునకు కారణమవుతుంది. ఈ పాత్రను దర్శకుడు కేవలం బోల్డ్గా చూపించడానికే కాకుండా, ఒక వ్యక్తి తీసుకునే తప్పు నిర్ణయం కుటుంబాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో చూపించేలా తీర్చిదిద్దాడు. ఆ సమయంలో ఇలాంటి కథలను తెరపై చూపించడం చాలా అరుదు.
నటనతో ఆకట్టుకున్న హీరోయిన్
ఈ సినిమాలో సీత పాత్రను పోషించిన హీరోయిన్ అమృత ఆ పాత్రలో బాగా ఒదిగిపోయింది. భావోద్వేగాలు, సంఘర్షణలు, అంతర్మథనం – ఇలా ప్రతి సన్నివేశంలో ఆమె నటన సహజంగా కనిపించింది. అందుకే ఆ పాత్రకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వచ్చింది.
ఊహకందని కాన్సెప్ట్
ఈ సినిమాలో అమృత పాత్రను ఎవరికీ అంతుచిక్కని విధంగా దర్శకుడు డిజైన్ చేశాడు. భర్తలోని లోపం కారణంగా వేరే వ్యక్తితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్న మహిళ ఆ తర్వాత ఎదుర్కొన్న మానసిక సంక్షోభాన్ని ఈ సినిమాలో బాగా చూపించారు. ఓవైపు ప్రేమించిన వ్యక్తి కావాలి, మరోవైపు భర్త కూడా కావాలని చెప్పే విధానం అసలు ఊహించుకోవడానికి వింతగా ఉంటుంది. కానీ ఈ కాన్సెప్ట్ను కూడా దర్శకుడు చాలా నేచురల్గా చూపించారు.
సినిమా తర్వాత ఎందుకు కనిపించలేదు?
తెలుగులో ఒకే సినిమాతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈ నటి తర్వాత ఇక్కడ ఎక్కువగా కనిపించలేదు. అయితే ఆమె కన్నడ సినీ పరిశ్రమలో కొన్ని సినిమాల్లో నటించింది. చివరిసారిగా అక్కడ ఒక సినిమాలో కనిపించిన తర్వాత, ఆమె సినీ రంగానికి దూరమైంది. అప్పటి నుంచి సినిమాల్లో నటించడం మానేసింది.
ప్రస్తుతం ఆమె జీవితం ఎలా ఉంది?
సినిమాల నుంచి తప్పుకున్న తర్వాత ఆమె వ్యక్తిగత జీవితంపై పెద్దగా సమాచారం బయటకు రాలేదు. అయితే కొన్ని సమాచారం ప్రకారం, ఆమె బెంగళూరుకు చెందిన వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకుని కుటుంబ జీవితంలో స్థిరపడిందని చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె భర్త, పిల్లలతో కలిసి ప్రశాంతమైన జీవితం గడుపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.