- Home
- Feature
- Mango City: మనదేశంలో మ్యాంగో సిటీగా పిలిచేది ఈ నగరాన్నే.. ఇక్కడ మామిడి పండ్ల రుచి మామూలుగా ఉండదు
Mango City: మనదేశంలో మ్యాంగో సిటీగా పిలిచేది ఈ నగరాన్నే.. ఇక్కడ మామిడి పండ్ల రుచి మామూలుగా ఉండదు
Mango City: మనదేశంలో ఎన్నో చోట్ల మామిడి పండ్లు పండుతాయి. కానీ మ్యాంగో సిటీ ఆఫ్ ఇండియాగా పేరు తెచ్చుకున్నది మాత్రం ఒకే ఒక నగరం. ఆ సిటీలో పండే పండ్లు ఎంతో ప్రత్యేకమైనవి. పైగా ఎంతో రుచికరమైనవి.
మ్యాంగో సిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఏది?
వేసవి రాగానే నోరూరించే మామిడి పండ్ల కోసం అందరూ ఎదురుచూస్తుంటారు. దేశంలో ఒక్కో నగరానికి ఒక్కో గుర్తింపు ఉన్నట్లే, మామిడి పండ్లకు చిరునామాగా నిలిచే ఒక అందమైన ఊరు ఉంది. అదే పశ్చిమ బెంగాల్లోని మాల్దా. అందుకే ఈ ప్రాంతాన్ని అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా ‘మాంగో సిటీ ఆఫ్ ఇండియా’ అని పిలుచుకుంటారు. మహానంద నది తీరాన పచ్చని ప్రకృతి మధ్య కొలువైన ఈ నగరం నుంచి వచ్చే మామిడి పండ్ల రుచి అమృతాన్ని తలపిస్తుంది. తరతరాలుగా వస్తున్న తోటల పెంపకం, అనుకూలమైన నేల, చక్కని వాతావరణం ఇక్కడ పండే పండ్లకు దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టాయి.
ఈ మామిడి పండ్లే ప్రత్యేకమైనవి
మాల్దా పరిసరాల్లో సుమారు 30,000 హెక్టార్లకు పైగా భూమిలో విస్తారంగా మామిడి తోటలు సాగవుతున్నాయి. వేలాది రైతు కుటుంబాలు, కార్మికులు ఈ పంట మీదే ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు. ఇక్కడ పండే హిమ్సాగర్ పండు పీచు లేకుండా తేనెలాంటి తీపితో మైమరపిస్తే, పచ్చగా ఉన్నప్పుడే తినేసే లంగ్రా రకం పులుపు-తీపి కలయికతో జిహ్వను కట్టిపడేస్తుంది. ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండే పెద్ద ఫజ్లీ రకంతో పాటు, భౌగోళిక గుర్తింపు (జీఐ ట్యాగ్) దక్కించుకున్న లక్ష్మణ్భోగ్ మామిడి పండ్లకు విదేశాల్లోనూ భారీ గిరాకీ ఉంది. ప్రతి వేసవిలో ఈ తోటల్లో నడుస్తూ చెట్ల నుంచి తాజాగా రాలిన పండ్లను రుచి చూడటానికి పర్యాటకులు క్యూ కడతారు.
మే, జూన్ నెలల్లో వెళ్లండి
మాల్దా అంటే కేవలం తీపి మామిడి మాత్రమే కాదు, అద్భుతమైన చరిత్రకు నెలవు. పూర్వకాలంలో గౌర్, పాండువా వంటి రాజ్యాలకు రాజధానిగా వెలుగొందిన ఈ నేలపై ఎన్నో పురాతన కట్టడాలు కనిపిస్తాయి. నాటి శిల్పకళా వైభవానికి ప్రతీకగా నిలిచే దాఖిల్ దర్వాజా, ఆకాశాన్ని తాకే ఫిరోజ్ మినార్, ఎక్లాఖీ సమాధి వంటి చారిత్రక సంపద పర్యాటకులను అబ్బురపరుస్తుంది. అంతేకాకుండా పట్టు, జనపనార పరిశ్రమలకు కూడా ఈ ఊరు ప్రసిద్ధి చెందింది. రుచికరమైన పండ్లను ఆస్వాదిస్తూ, గతాన్ని తలపించే కోటలను సందర్శించాలనుకునే వారికి మే, జూన్ నెలల్లో మాల్దా పర్యటన జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే తీపి అనుభూతిని మిగులుస్తుంది!