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- Longest Journey Train: 4189 కిలోమీటర్లు, 9 రాష్ట్రాలు.. ఇండియాలో లాంగెస్ట్ ట్రైన్ జర్నీ ఇది
Longest Journey Train: 4189 కిలోమీటర్లు, 9 రాష్ట్రాలు.. ఇండియాలో లాంగెస్ట్ ట్రైన్ జర్నీ ఇది
Longest Journey Train: భారతదేశంలోనే అత్యంత సుదీర్ఘ ప్రయాణం కలిగిన మార్గం దిబ్రూగఢ్ - కన్యాకుమారి వివేక్ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ రూట్. 4189 కిలోమీటర్లు, 9 రాష్ట్రాల గుండా సాగే ఈ రైలు జర్నీ ప్రత్యేకతలు ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఇండియాలోనే బిగ్గెస్ట్ ట్రైన్ రూట్.. 9 రాష్ట్రాలు దాటే వివేక్ ఎక్స్ప్రెస్
భారతీయ రైల్వేలో ఎన్నో రకాల రైళ్లు నడుస్తున్నాయి. కొన్ని బుల్లెట్ స్పీడ్తో దూసుకెళ్తే, మరికొన్ని అద్భుతమైన ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని చూపుతాయి. అయితే దేశంలోనే అత్యంత సుదీర్ఘ ప్రయాణ మార్గాన్ని కవర్ చేసే రైలు ఏదో తెలుసా? అదే 'దిబ్రూగఢ్ - కన్యాకుమారి వివేక్ ఎక్స్ప్రెస్'. అసోంలోని దిబ్రూగఢ్ నుంచి ప్రారంభమై తమిళనాడులోని కన్యాకుమారి వరకు ఈ రైలు వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తుంది.
దేశంలో అత్యంత పొడవైన రూట్ కలిగిన రైళ్లలో వివేక్ ఎక్స్ప్రెస్ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఈ రైలు మొత్తం 4,189 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని కవర్ చేస్తుంది. ఈ ప్రయాణానికి దాదాపు 74 గంటల 35 నిమిషాల నుంచి 80 గంటలకు పైగా సమయం పడుతుంది. అంటే ప్రయాణికులు సుమారు మూడు రోజులకు పైగా ఈ రైలులోనే గడపాల్సి ఉంటుంది.
ఈ రైలు ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది?
స్వామి వివేకానంద 150వ జయంతి సందర్భంగా 2011 నవంబర్ 19న ఈ రైలు సేవలు ప్రారంభమయ్యాయి. నాటి కేంద్ర రైల్వే మంత్రి మమతా బెనర్జీ 2011-12 రైల్వే బడ్జెట్లో ఈ రైలును ప్రతిపాదించారు. ఆయన జ్ఞాపకార్థం దీనికి 'వివేక్ ఎక్స్ప్రెస్' అని పేరు పెట్టారు.
ఈ రైలు నిర్వహణ బాధ్యతలను నార్త్ ఈస్ట్ ఫ్రాంటియర్ రైల్వే (NFR) చూసుకుంటుంది. ఈశాన్య భారత తీరాలను దక్షిణ భారత చివరి ప్రాంతమైన కన్యాకుమారితో అనుసంధానించడమే ఈ రైలు ముఖ్య ఉద్దేశం.
ఏ ఏ రాష్ట్రాలు, ముఖ్య స్టేషన్ల మీదుగా సాగుతుంది?
ఈ రైలు ప్రయాణం కేవలం దూరానికే పరిమితం కాలేదు. భారతదేశంలోని వైవిధ్యమైన భౌగోళిక ప్రాంతాలు, సంస్కృతులు, భాషలను ఒకే జర్నీలో చూసే అద్భుత అవకాశం కల్పిస్తుంది. ఈ రైలు మొత్తం 9 రాష్ట్రాల గుండా ప్రయాణిస్తుంది: అసోం, నాగాలాండ్, పశ్చిమ బెంగాల్, బిహార్, జార్ఖండ్, ఒడిశా, ఆంధ్రప్రదేశ్, కేరళ, తమిళనాడు.
మార్గంలోని ప్రధాన స్టేషన్లు:
• దిబ్రూగఢ్, న్యూ టిన్సుకియా, గువాహటి (అసోం)
• దిమాపూర్ (నాగాలాండ్)
• న్యూ జల్పాయిగురి, మాల్దా టౌన్, ఖరగ్పూర్, డాంకుని (పశ్చిమ బెంగాల్)
• భువనేశ్వర్, కటక్ (ఒడిశా)
• విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, రేణిగుంట (ఆంధ్రప్రదేశ్)
• కోయంబత్తూరు, ఈరోడ్ (తమిళనాడు)
• ఎర్నాకులం, తిరువనంతపురం (కేరళ)
• నాగర్కోయిల్, కన్యాకుమారి (తమిళనాడు)
ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో రైలు సుమారు 57 నుంచి 59 ప్రధాన స్టేషన్లలో ఆగుతుంది.
వివేక్ ఎక్స్ ప్రెస్ జర్నీ
• 15906 (దిబ్రూగఢ్ – కన్యాకుమారి): శనివారం, మంగళవారాల్లో రాత్రి 19:25 గంటలకు దిబ్రూగఢ్లో బయలుదేరి, తదుపరి మంగళవారం, శుక్రవారాల్లో రాత్రి 22:00 గంటలకు కన్యాకుమారి చేరుకుంటుంది.
• 15905 (కన్యాకుమారి – దిబ్రూగఢ్): గురువారం, ఆదివారాల్లో సాయంత్రం 17:20 గంటలకు కన్యాకుమారిలో బయలుదేరి, తదుపరి ఆదివారం, బుధవారాల్లో రాత్రి 20:50 గంటలకు దిబ్రూగఢ్ చేరుకుంటుంది.
కోచ్లు, టికెట్ బుకింగ్ ప్రాసెస్
వివేక్ ఎక్స్ప్రెస్లో ప్రయాణికుల కోసం ఎల్ హెచ్ బీ కోచ్లను ఉపయోగిస్తారు. ఇందులో స్లీపర్ క్లాస్, ఏసీ 3-టైర్, ఏసీ 2-టైర్, జనరల్ సీటింగ్ అందుబాటులో ఉంటాయి. మూడు రోజులకు పైగా ప్రయాణం కాబట్టి రైలులో క్యాటరింగ్ కోసం ప్రత్యేక పాంట్రీ కార్ సదుపాయం కూడా ఉంటుంది.
ఈ రైలు టికెట్లను ఐఆర్సీటీసీ (IRCTC) అధికారిక వెబ్సైట్ లేదా మొబైల్ యాప్ ద్వారా బుక్ చేసుకోవచ్చు. రైలు సమయాలు, షెడ్యూల్ రోజులు మారే అవకాశం ఉన్నందున, ప్రయాణం ప్లాన్ చేసుకునే ముందు అధికారిక ఐఆర్సీటీసీ లేదా నేషనల్ ట్రైన్ ఎంక్వైరీ సిస్టమ్ లో వివరాలు సరిచూసుకోవడం మంచిది.