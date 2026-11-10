Biggest Airport: ఒక దేశం కన్నా పెద్ద ఎయిర్పోర్టు.. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద విమానాశ్రయం
Biggest Airport: ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ఎయిర్ పోర్టు ఇది. దీని సైజు ఒక దేశం కన్నా పెద్దగా ఉంటుంది. అతి పెద్ద విమానాశ్రయంగా గిన్నిస్ రికార్డు కూడా సాధించింది. ఆ ఎయిర్ పోర్టు ఏదో తెలుసా?
అతి పెద్ద విమానాశ్రయం ఇదే
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద విమానాశ్రయంగా గిన్నిస్ రికార్డు సాధించిన కింగ్ ఫహద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం విస్తీర్ణం వింటే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే. సౌదీ అరేబియాలోని దమ్మామ్ నగరంలో నిర్మించిన ఈ భారీ ఎయిర్పోర్టు దాదాపు 776 చదరపు కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉంది. ఈ వైశాల్యం పొరుగున బహ్రెయిన్ దేశం, సింగపూర్ కంటే కూడా చాలా పెద్దది. ఒక స్వతంత్ర దేశ భూభాగం కన్నా భారీ విస్తీర్ణంలో ఒక విమానాశ్రయం విస్తరించి ఉండటం వల్లే ఈ ఎయిర్ పోర్టుకు ఎంతో ప్రాధాన్యం వచ్చింది.
విమానాశ్రయం పెద్దదే కానీ
ఈ విమానాశ్రయం మొత్తం విస్తీర్ణం ఇంత భారీగా ఉన్నప్పటికీ, విమాన రాకపోకలు, ప్రయాణికుల సేవల కోసం కేవలం 37 నుండి 43 చదరపు కిలోమీటర్ల మేర మాత్రమే ప్రస్తుతం వినియోగిస్తున్నారు. మిగిలిన విస్తారమైన ఎడారి భూభాగాన్ని భవిష్యత్తు అవసరాలు, రక్షణ వలయం కోసం ప్రత్యేకంగా కేటాయించారు. ఇక్కడ నిర్మించిన ఆరు అంతస్తుల ప్రధాన టెర్మినల్ ఆధునిక హంగులతో ఉంటుంది. వేలాది మంది ప్రార్థనలు చేసుకునేందుకు వీలుగా టెర్మినల్ పైభాగంలో ఒక భారీ మసీదును కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
సౌదీ రాజకుటుంబం కోసం
ఇక్కడ సౌదీ రాజకుటుంబం, విదేశీ ప్రముఖుల రాకపోకల కోసం ప్రత్యేకమైన రాయల్ టెర్మినల్ అందుబాటులో ఉంది. అతిపెద్ద విమానాలు సైతం సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయ్యేందుకు అనువుగా నాలుగు కిలోమీటర్ల పొడవైన రెండు రన్వేలు, అత్యాధునిక సాంకేతిక సదుపాయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. ప్రయాణికుల రద్దీ విషయంలో ప్రపంచంలోని ఇతర రద్దీ విమానాశ్రయాలతో పోల్చితే తక్కువగానే ఉన్నప్పటికీ, భూ విస్తీర్ణం పరిమాణంలో మాత్రం ఒక దేశాన్నే తలదన్నే స్థాయిలో నిలిచి ఇది ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.