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- International Beer Day : మీకు నచ్చిన టేస్ట్ లో బీర్ కావాలా..? అయితే మీరు ఈ బ్రూవరీలకు వెళ్లాల్సిందే
International Beer Day : మీకు నచ్చిన టేస్ట్ లో బీర్ కావాలా..? అయితే మీరు ఈ బ్రూవరీలకు వెళ్లాల్సిందే
అంతర్జాతీయ బీర్ డే 2026 సందర్భంగా బెంగళూరులోని బెస్ట్ మైక్రోబ్రూవరీలను చూసొద్దాం రండి. క్రాఫ్ట్ బీర్, అదిరిపోయే ఫుడ్, మంచి యాంబియెన్స్తో కచ్చితంగా సందర్శించాల్సిన ప్రదేశాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
అంతర్జాతీయ బీర్ డే
బెంగళూరులో పెరుగుతున్న క్రాఫ్ట్ బీర్ కల్చర్ను ఎంజాయ్ చేయడానికి అంతర్జాతీయ బీర్ డే కంటే మంచి సమయం ఏముంటుంది? దేశంలోనే క్రాఫ్ట్ బీర్ రాజధానిగా పేరున్న బెంగళూరులో కొన్ని బెస్ట్ మైక్రోబ్రూవరీలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఫ్రెష్గా బ్రూ చేసిన బీర్తో పాటు అదిరిపోయే ఫుడ్, వైబ్రెంట్ వాతావరణం లభిస్తుంది. మీరు బీర్ ప్రియులైనా, వీకెండ్లో సరదాగా గడపాలనుకున్నా... మీ బకెట్ లిస్ట్లో ఉండాల్సిన ప్రదేశాలు ఇవే…
1. టోయిట్ (Toit)
2010లో ప్రారంభమైన టోయిట్ బెంగళూరులోని అత్యంత ప్రసిద్ధ బ్రూపబ్లలో ఒకటి. ఇక్కడి సిగ్నేచర్ క్రాఫ్ట్ బీర్లైన టోయిట్ వెయిస్, స్టౌట్, బాస్మతి బ్లాండ్ చాలా ఫేమస్. అలాగే పోర్క్ రిబ్స్ కూడా స్పెషల్. రస్టిక్ డెకరేషన్, వుడ్-ఫైర్డ్ పిజ్జాలు, లైవ్ బ్యాండ్ పెర్ఫార్మెన్స్, ఫన్ యాంబియెన్స్తో ఈ ప్రదేశం మిమ్మల్ని కట్టిపడేస్తుంది. దీన్ని అస్సలు మిస్ అవ్వొద్దు.
2. బైగ్ బ్రూస్కీ బ్రూయింగ్ కంపెనీ (Byg Brewski Brewing Company)
3. ఐరన్హిల్ బెంగళూరు (Ironhill Bengaluru)
4. ది బియర్ లైబ్రరీ (The Bier Library)
5. లాంగ్ బోట్ బ్రూయింగ్ కో. (Long Boat Brewing Co.)
బెంగళూరు క్రాఫ్ట్ బీర్ పరిశ్రమలో ఇది ఒక కొత్త పేరు. లాంగ్ బోట్ బ్రూయింగ్ కో. తన ప్రయోగాత్మక బీర్లు, ప్రత్యేకమైన ఫ్లేవర్స్తో పేరు తెచ్చుకుంది. వాటర్ ఫీచర్తో కూడిన అందమైన వాతావరణం, చైనీస్, నార్త్ ఇండియన్ వంటకాలతో కూడిన మెనూ చాలా మందిని ఆకర్షిస్తుంది. సీజనల్ ఫ్రూట్ ఫ్లేవర్స్తో ఉండే బీర్ల కోసం ఇక్కడికి తప్పక వెళ్లాలి.
గొప్ప బీర్తో పాటు గొప్ప అనుభవాలు
టోయిట్ వంటి మార్గదర్శక బ్రూవరీల నుంచి లాంగ్ బోట్ బ్రూయింగ్ కో. వరకు బెంగళూరు మైక్రోబ్రూవరీలు క్రాఫ్ట్ బ్రూయింగ్పై నగరవాసుల ప్రేమకు నిదర్శనం. ఈ అంతర్జాతీయ బీర్ డే రోజున, ఈ ప్రసిద్ధ ప్రదేశాలను సందర్శించి, ఒక గొప్ప అనుభూతిని పొందండి. ఈ బ్రూవరీల ప్రత్యేకమైన రుచులను ఆస్వాదించండి. ఎల్లప్పుడూ బాధ్యతాయుతంగా తాగండి, తాగి డ్రైవ్ చేయవద్దు.