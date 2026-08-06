Top 5 Beer Brands In Hyderabad: హైదరాబాద్లో అత్యధికంగా అమ్ముడయ్యే టాప్ 5 బీర్లు ఇవే
Top 5 Beer Brands In Hyderabad: హైదరాబాద్లో బీర్ల వినియోగం విపరీతంగా పెరుగుతోంది. కింగ్ఫిషర్ నుంచి బడ్వైజర్ వరకు నగరంలో అత్యధికంగా అమ్ముడయ్యే టాప్ 5 బీర్ బ్రాండ్ల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
Top 5 Beer Brands: హైదరాబాద్ వాసులు ఎక్కువగా తాగే బీర్ ఏదో తెలుసా?
హైదరాబాద్ నగరంలో బిర్యానీ ఎంత పాపులరో, చిల్డ్ బీర్ తాగడం కూడా అంతే కామన్ హాబీగా మారింది. సీజన్లతో సంబంధం లేకుండా నగరంలో బీర్ల అమ్మకాలు విపరీతంగా పెరిగిపోతుంటాయి. తెలంగాణ ఎక్సైజ్ శాఖ, తెలంగాణ స్టేట్ బెవరేజెస్ కార్పొరేషన్ విక్రయాల గణాంకాలు, పలు రిపోర్టులను పరిశీలిస్తే ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడయ్యాయి.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం అధికారికంగా బ్రాండ్ల వారీగా "టాప్ 5 బెస్ట్ సెల్లింగ్ బీర్లు" అని ఎలాంటి ప్రత్యేక జాబితా విడుదల చేయనప్పటికీ, మార్కెట్ షేర్, పరిశ్రమల రిపోర్టులు, రీటైల్ ట్రెండ్స్ ఆధారంగా అత్యధికంగా కొనుగోలు చేసే బీర్ల వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
కింగ్ఫిషర్ తిరుగులేని ఆధిపత్యం
నగరంలో అత్యధికంగా అమ్ముడయ్యే బీర్లలో కింగ్ఫిషర్ తిరుగులేని అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది. బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ, మాస్ విభాగంలో కింగ్ఫిషర్ ఏకంగా 65% నుంచి 70% మార్కెట్ షేర్ కలిగి ఉంది. నగరంలోని సాధారణ వైన్ షాపుల నుంచి హైఎండ్ బార్ల వరకు ఇది అందుబాటులో ఉంటుంది.
తక్కువ ధర, సరసమైన లభ్యత, స్ట్రాంగ్ కిక్ కావాలనుకునే వారి మొదటి ఎంపిక కింగ్ఫిషర్ స్ట్రాంగ్. అంతేకాకుండా, కింగ్ఫిషర్ ప్రీమియం (లైట్ లాగర్), కింగ్ఫిషర్ ఆల్ట్రా కూడా నగర వినియోగదారులు ఎక్కువగా తాగుతున్నారు. యునైటెడ్ బ్రూవరీస్ ఉత్పత్తులకు తెలంగాణలో భారీ డిమాండ్ ఉంది.
మాస్ మార్కెట్లో నాకౌట్, హేవర్డ్స్, ట్యూబోర్గ్ జోరు
కింగ్ఫిషర్ తర్వాత బడ్జెట్, మాస్ విభాగానికి చెందిన నాకౌట్, హేవర్డ్స్ 5000 బ్రాండ్లకు మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. సరసమైన ధరల్లో ఎక్కువ స్ట్రాంగ్ ఆల్కహాల్ కంటెంట్ ఇచ్చే ఈ బీర్లను కింగ్ఫిషర్కు ప్రత్యామ్నాయంగా ఎక్కువ మంది కొనుగోలు చేస్తుంటారు.
మరోవైపు డెన్మార్క్కు చెందిన కార్ల్స్బర్గ్ గ్రూప్కు చెందిన ట్యూబోర్గ్ కూడా హైదరాబాద్లో రెండో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన బ్రాండ్గా నిలిచింది. ట్యూబోర్గ్ స్ట్రాంగ్, ట్యూబోర్గ్ గ్రీన్ వేరియంట్లు సాఫ్ట్ టేస్ట్ ఇష్టపడే యువతలో మంచి మార్కెట్ను కలిగి ఉన్నాయి. లివ్చీర్స్ హైదరాబాద్ రీటైల్ ఛార్ట్స్ ప్రకారం వైన్ షాపులలో ఎక్కువగా అడిగే బ్రాండ్లలో ఇది ఒకటి.
ప్రీమియం సెగ్మెంట్లో బడ్వైజర్, కార్ల్స్బర్గ్ ట్రెండ్
హైటెక్ సిటీ, గచ్చిబౌలి, జూబ్లీహిల్స్ వంటి ఐటీ, అర్బన్ ప్రాంతాలలో ప్రీమియం బీర్ సెగ్మెంట్కు భారీ క్రేజ్ ఉంది. AB InBev సంస్థకు చెందిన బడ్వైజర్ ఈ విభాగంలో నంబర్ వన్ స్థానంలో ఉంది. ప్రత్యేకించి బడ్వైజర్ మాగ్నమ్, బడ్వైజర్ ప్రీమియం లాగర్లను ఐటీ ఉద్యోగులు, అర్బన్ యువత ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు.
వీటితో పాటు కార్ల్స్బర్గ్, కరోనా, హైనికెన్ బ్రాండ్లు పబ్బులు, లౌంజ్లు, స్టార్ హోటళ్లలో భారీగా అమ్ముడవుతుంటాయి. ఇటీవల భారతీయ క్రాఫ్ట్ బ్రాండ్ బీరా 91 కూడా యువతను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది.
హైదరాబాద్ బీర్ మార్కెట్ ప్రత్యేకతలు ఇవే
సగం వినియోగం హైదరాబాద్లోనే: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అమ్ముడయ్యే మొత్తం బీర్లలో ఒక్క హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ ప్రాంతం అంటే మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, సికింద్రాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాలతో కలిపి దాదాపు 50 శాతం వాటాను కలిగి ఉంది.
వేసవిలో విపరీతమైన డిమాండ్: వేసవి కాలంలో, హీట్వేవ్ సమయాల్లో బీర్ల విక్రయాలు ఏకంగా 60% నుంచి 65% వరకు పెరుగుతాయి. వేసవి సీజన్లలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నెలకు దాదాపు 45 లక్షల నుంచి 55 లక్షల కేసుల బీర్లు (దాదాపు 6 కోట్ల సీసాలు) అమ్ముడవుతుంటాయి. తెలంగాణలో మొత్తం లిక్కర్ అమ్మకాలలో బీర్ల వాటా 64% కాగా, ఇందులో 80% కంటే ఎక్కువ స్ట్రాంగ్ బీర్ కేటగిరీవే.