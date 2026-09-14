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- Heritage Trains: 170 ఏళ్లు వచ్చినా తగ్గని ఫేరీ క్వీన్ స్పీడ్.. ఇండియాలోని టాప్ 5 హెరిటేజ్ రైళ్లు ఇవే
Heritage Trains: 170 ఏళ్లు వచ్చినా తగ్గని ఫేరీ క్వీన్ స్పీడ్.. ఇండియాలోని టాప్ 5 హెరిటేజ్ రైళ్లు ఇవే
Heritage Trains: భారతీయ రైల్వేకి 170 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘమైన, ఘనమైన చరిత్ర ఉంది. ఆధునిక కాలంలో వందే భారత్, బుల్లెట్ రైళ్లు దూసుకుపోతున్నప్పటికీ, ఇప్పటికీ మన దేశంలోని హెరిటేజ్ రైళ్లు, రాయల్ టాయ్ ట్రైన్లు అందించే అనుభూతి ఒక అద్భుతం. ఆ వివరాలు మీకోసం.
ఇండియాలోని బెస్ట్ హెరిటేజ్ రైళ్లు.. ఒక్కసారైనా ఎక్కాల్సిందే
మనదేశంలో రైలు ప్రయాణం అంటే కేవలం ఒక ఊరి నుంచి మరో ఊరికి వెళ్లడం మాత్రమే కాదు.. కొన్ని రైలు రూట్స్ మనల్ని నేరుగా కాలంలో వెనక్కి తీసుకెళ్తాయి. 19వ శతాబ్దం నాటి రోడ్లు, బ్రిటీష్ కాలం నాటి వంతెనలు, దట్టమైన అడవులు, కొండల మధ్య సాగే ప్రయాణాలు నిజంగా ఒక డిఫరెంట్ వైబ్ ఇస్తాయి. అదే మన భారత్లోని హెరిటేజ్ రైళ్ల ప్రత్యేకత. ఈ రైళ్లు కేవలం ప్రయాణ సాధనాలు కావు, నడిచే చరిత్ర. మనదేశంలో తప్పక ఎక్కాల్సిన టాప్ హెరిటేజ్ ట్రైన్స్ గురించి ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
170 ఏళ్ల నాటి ఫేరీ క్వీన్.. ప్రపంచంలోనే ఓల్డెస్ట్ స్టీమ్ ఇంజిన్
ఫేరీ క్వీన్ పేరు వినగానే ఏదో దేవత కథలా అనిపిస్తుంది కదూ? కానీ ఇది మన ఇండియన్ రైల్వేస్ లోని ఒక అద్భుతం. 1855లో బ్రిటన్లో తయారైన ఈ ఆవిరి ఇంజన్ ప్రపంచంలోనే ఇప్పటికీ నడుస్తున్న అత్యంత పురాతన పనిచేసే స్టీమ్ ఇంజన్గా ‘గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్’ సాధించింది.
ప్రారంభంలో ఈ రైలును ఆగ్రా, ఢిల్లీ మధ్య సరుకుల రవాణాకు ఉపయోగించేవారు. ఆ తర్వాత సైనిక దళాల తరలింపుకు, రాచరిక పర్యటనలకు, చివరికి భారత రాష్ట్రపతుల స్పెషల్ రైలుగా కూడా వాడారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫేరీ క్వీన్ను పర్యాటకుల కోసం ఢిల్లీ నుంచి రాజస్థాన్లోని ఆల్వార్ వరకు వారాంతపు స్పెషల్ ట్రైన్గా నడుపుతున్నారు. ఈ రైలులో ప్రయాణిస్తే 19వ శతాబ్దంలోకి వెళ్లొచ్చినట్లే ఉంటుంది.
కల్కా-శిమ్లా టాయ్ ట్రైన్: హిమాలయాల మధ్య ఒక క్రేజీ జర్నీ
హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని కల్కా నుంచి శిమ్లా వరకు ప్రయాణించే ఈ టాయ్ ట్రైన్ ఒక ఇంజనీరింగ్ మిరాకిల్. 1898 నుంచి 1903 మధ్యలో బ్రిటీష్ వారు ఈ 96 కిలోమీటర్ల ట్రాక్ను నిర్మించారు. మైదాన ప్రాంతం నుంచి సముద్ర మట్టానికి 2,076 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న శిమ్లాకు ఈ రైలు నెమ్మదిగా పాకుతూ వెళ్తుంది.
ఈ మార్గంలో మొత్తం 102 టన్నెల్స్, 864 విక్టోరియన్ తరహా వంతెనలు, 919 తీవ్రమైన మలుపులు ఉన్నాయి. పచ్చని పైన్ అడవులు, లోతైన లోయలు, మంచు కొండల మధ్య సాగే ఈ ప్రయాణం పర్యాటకులను, ఫొటోగ్రఫీ ప్రేమికులను పిచ్చెక్కించేస్తుంది. అందుకే యునెస్కో (UNESCO) దీనికి 2008లో 'వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్' హోదా ఇచ్చింది.
నీలగిరి మౌంటైన్ రైల్వే: తమిళనాడు పర్వతాల్లో టీ తోటల మధ్య ప్రయాణం
సౌత్ ఇండియాలో హెరిటేజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలంటే నీలగిరి మౌంటైన్ రైల్వేను అస్సలు మిస్ కాకూడదు. తమిళనాడులోని మెట్టుపాళయం నుంచి అందమైన హిల్ స్టేషన్ ఊటీ వరకు 46 కిలోమీటర్ల దూరం ఈ రైలు ప్రయాణిస్తుంది. 1899లో ప్రారంభమైన ఈ రైలును కూడా యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశంగా గుర్తించింది.
ఈ మార్గం ఎంత నిటారైన కొండలతో ఉంటుందంటే, రైలు జారిపోకుండా ఉండటానికి పట్టాల మధ్య 'రాక్ అండ్ పినియన్' (Rack and Pinion) సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తారు. భారతదేశంలో ఈ టెక్నాలజీ వాడే ఏకైక రైలు మార్గం ఇదే. 250కి పైగా మలుపులు, 16 సొరంగాల గుండా, నీలగిరి పర్వతాలు, పచ్చని టీ తోటలను చూస్తూ వెళ్లడం ఒక కలల ప్రయాణంలా అనిపిస్తుంది.
డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వే అండ్ లగ్జరీ రాయల్ ట్రైన్లు
పశ్చిమ బెంగాల్లోని డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వే కూడా యునెస్కో గుర్తింపు పొందిన టాయ్ ట్రైన్. 1881లో ప్రారంభమైన ఈ రైలు హిమాలయ పర్వతాల వంపుల్లో 'జిగ్ జాగ్' మార్గాల గుండా ప్రయాణిస్తూ ప్రయాణికులకు థ్రిల్ అందిస్తుంది.
ఇవే కాకుండా మనదేశంలో రాజరిక అనుభూతిని ఇచ్చే మహారాజుల ఎక్స్ప్రెస్, ప్యాలెస్ ఆన్ వీల్స్, డెక్కన్ ఒడిస్సీ వంటి లగ్జరీ హెరిటేజ్ రైళ్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇవి రాజస్థాన్, గుజరాత్, మహారాష్ట్రల్లోని రాజకోటలు, సంస్కృతిని చూపిస్తూ రాయల్ హోటల్ తరహా సదుపాయాలను అందిస్తాయి.
ఈ హెరిటేజ్ ప్రయాణాలు ఎందుకు మిస్ కాకూడదు?
ఈ రోజుల్లో వందే భారత్, బుల్లెట్ ట్రైన్లు అంటూ స్పీడ్ ప్రయాణాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నప్పటికీ, హెరిటేజ్ రైళ్లలో వెళ్లడమే ఒక విభిన్నమైన అనుభూతి. ఇవి మన దేశ రైల్వే హిస్టరీకి, బ్రిటీష్ కాలం నాటి కన్స్ట్రక్షన్ స్కిల్స్కు సజీవ సాక్ష్యాలు. స్థానిక టూరిజానికి ఇవే ప్రధాన ఆకర్షణ.
టికెట్ బుకింగ్ ప్రాసెస్:
• ఫేరీ క్వీన్: ఇది వారాంతాల్లో మాత్రమే నడుస్తుంది కాబట్టి ఐఆర్ సీటీసీ (IRCTC) టూరిజం పోర్టల్ ద్వారా ప్రత్యేకంగా బుక్ చేసుకోవాలి.
• కల్కా-శిమ్లా, నీలగిరి రైళ్లు: ఇవి రోజూ అందుబాటులో ఉంటాయి. సాధారణ ఐఆర్ సీటీసీ వెబ్సైట్ లేదా యాప్ ద్వారా ముందస్తుగా బెర్త్లు బుక్ చేసుకోవచ్చు. సీట్లు త్వరగా నిండిపోతాయి కాబట్టి ముందే ప్లాన్ చేసుకోవడం బెటర్.