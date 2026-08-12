AC Remote: ఏసీ రిమోట్ తెల్లగా ఉంటే.. టీవీ రిమోట్ నల్లగా ఉంటుంది, ఎందుకో తెలుసా?
AC Remote: ప్రతి ఇంట్లో ఇప్పుడు టీవీ, ఏసీ ఉంటున్నాయి. వాటి రిమోట్ లను ఒకసారి చూడండి. ఒకటి నల్లగా ఉంటే, ఒకటి తెల్లగా ఉంటుంది. ఏసీ రిమోట్ తెల్లగా, టీవీ రిమోట్ నల్లగా ఎందుకు ఉంటాయి?
ఏసీ రిమోట్ తెల్లగా ఎందుకు ఉంటుంది?
ప్రతి ఇంట్లోనూ ఉండే ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు టీవీ, ఏసీలు. ఇవి రెండూ రిమోట్లతోనే పనిచేస్తాయి. అందులో ఏసీ రిమోట్ చూడండి తెల్లగా ఉంటుంది. ఇక టీవీ రిమోట్ నల్లగా ఉంటుంది. ఇలాంటి డిజైన్ వెనుక ఓ కారణం ఉంటుంది. వాటి ఆకారం, రంగు.. ఇలా ప్రతీది ఓ లెక్క ప్రకారమే డిజైనింగ్ జరుగుతుంది.
ఏసీ యూనిట్లన్నీ తెల్లగానే ఉంటాయి. ఏసీకి మ్యాచ్ అయ్యేలా ఉండేందుకే రిమోట్ను కూడా అదే రంగులో డిజైన్ చేస్తారు. దీనివల్ల మొత్తం ప్రొడక్ట్ ఒకే స్టైల్లో కనిపిస్తుంది. ఇది ఇంటి ఇంటీరియర్ డిజైన్కు కూడా బాగా సెట్ అవుతుంది. బెడ్రూమ్లు, ఆఫీసుల్లో లేత రంగులు ప్రశాంతతను ఇస్తాయని డిజైనర్లు నమ్ముతారు.
ఏసీ రిమోట్ తెల్లగా ఉండేందుకు ముఖ్యమైన కారణం వేడి. తెలుపు రంగు వేడిని తక్కువగా గ్రహిస్తుంది. నలుపు రంగు వేడిని ఎక్కువగా పీల్చుకుంటుంది. ఏసీ రిమోట్ను ఎక్కువసేపు గదిలో, కిటికీ దగ్గర లేదా ఎక్కువ కాంతి ఉన్న చోట ఉంచినా, తెలుపు రంగు వల్ల అది అంతగా వేడెక్కదు.
టీవీ రిమోట్ నల్లగా ఎందుకు?
రిమోట్ రంగుల వెనుకున్న అర్థం
టీవీ రిమోట్లపై బటన్లు అధికంగా ఉంటాయి. వాటిపై ఉన్న అక్షరాలు, నంబర్లు స్పష్టంగా కనిపించాలంటే నలుపు రంగు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. దీనివల్ల బటన్లను సులభంగా గుర్తించవచ్చు. నలుపు రంగు టెక్నాలజీ, పవర్, ఎలక్ట్రానిక్ గాడ్జెట్లకు చిహ్నంగా కూడా పరిగణిస్తారు.
టీవీలు, సౌండ్ సిస్టమ్లు, సెట్-టాప్ బాక్స్లు వంటివి ఎక్కువగా నలుపు రంగులోనే కనిపిస్తాయి. వీటికి సరిపోయేలా రిమోట్లను కూడా అదే రంగులో తయారు చేస్తారు. కంపెనీలు ఈ అంశాలన్నింటినీ దృష్టిలో ఉంచుకునే ఈ రంగులను ఎంపిక చేస్తాయి.