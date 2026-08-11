- Home
- Feature
- Do Nothing Farming : ప్రకృతి వ్యవసాయం తెలుసు.. కొత్తగా ఈ 'డూ నథింగ్ ఫార్మింగ్' ఏంటి? ఎలా చేస్తారు?
Do Nothing Farming : ప్రకృతి వ్యవసాయం తెలుసు.. కొత్తగా ఈ 'డూ నథింగ్ ఫార్మింగ్' ఏంటి? ఎలా చేస్తారు?
ప్రకృతి వ్యవసాయం గురించి చాలా మందికి తెలుసు. అయితే "డూ నథింగ్ ఫార్మింగ్" అనే కొత్త పద్ధతి ఇప్పుడు రైతులలో ఆసక్తిని రేపుతోంది. ఇది రైతులకు శ్రమ తగ్గించి, ఖర్చులు గణనీయంగా ఆదా చేస్తుంది. దీనిగురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ప్రకృతి వ్యవసాయం లాగే డూ నథింగ్ ఫార్మింగ్
Agriculture : అభివృద్ధి, టెక్నాలజీ అవసరమే... కానీ వీటికోసం జీవితాలనే పనంగా పెట్టేంత అవసరం కాదు. కానీ నేటి తరం ఇదే చేస్తోంది. ఈ అభివృద్ధి మాయలో పడి అన్నీ కలుషితం చేసేస్తున్నారు... దీంతో మనిషికి సౌకర్యాలు పెరిగాయి కానీ ఆయుష్షు తగ్గింది. అందుకే ఇప్పుడు చాలామంది సౌకర్యాలకు త్యాగం చేసి గతంలో మాదిరిగా ప్రకృతితో మమేకం అయ్యేందుకు సిద్దమవుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ''ప్రకృతి వ్యవసాయం (Natural Farming)'' బాగా ఆదరణ పొందుతోంది.
మన పూర్వీకుల మాదిరిగా రసాయన ఎరువులు, పురుగుమందులు వాడకుండా ప్రకృతి సిద్ధమైన పదార్థాలతో భూమి సారాన్ని పెంచుతూ పంటలు పండించడమే ప్రకృతి వ్యవసాయం. ఇలా సహజసిద్దంగా పండించిన కూరగాయలు, ధాన్యాలు, పండ్లను తినేందుకు చాలామంది ఇష్టపడుతున్నారు... ఇది ఇప్పుడు పెద్ద బిజినెస్ గా మారింది. అయితే ఇంతకంటే సహజసిద్దంగా పంటలు పండించే మరో కాన్సెప్ట్ బాగా ప్రాచుర్యం పొందుతోంది... అదే ''డూ నథింగ్ ఫార్మింగ్ (Do Nothing Farming)''.
డూ నథింగ్ ఫార్మింగ్ అంటే ఏమిటి?
ప్రకృతి వ్యవసాయం మాదిరిగానే ఈ డూ నథింగ్ ఫార్మింగ్ కూడా జపాన్కు చెందిన ఒక వినూత్న వ్యవసాయ పద్ధతి. ఈ విధానం ప్రకారం... ప్రకృతి తన పనిని తాను చేసుకునేలా వదిలివేయాలి... వ్యవసాయంలో మన జోక్యం చాలా తక్కువగా ఉండాలి. భూమిని దున్నడం, కలుపు తీయడం, పురుగు మందులు వాడటం వంటి పనులను తగ్గించడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. ఇంకా చెప్పాలంటే అడవుల్లో చెట్లకు పండ్లు మన ప్రమేయం లేకుండా ఎలా కాస్తాయో భూమిలో పంటలు కూడా అలా పండించాలి. మనం ఏమీ చేయకుండానే పంటలు పండించడమే డూ నథింగ్ ఫార్మింగ్.
ఈ వ్యవసాయ పద్దతి ద్వారా రైతులు తమ శ్రమను, ఖర్చులను గణనీయంగా తగ్గించుకోవచ్చు. ఇది భూమిని సహజసిద్ధంగా సారవంతం చేసి, పంటలకు మెరుగైన వాతావరణాన్ని అందిస్తుంది. ఇది ఆధునిక వ్యవసాయానికి భిన్నమైన మార్గం. ఇది స్థిరమైన, పర్యావరణ అనుకూలమైన వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఈ పద్ధతి రైతుల జీవితాల్లో మార్పు తెస్తోంది.
డూ నథింగ్ ఫార్మింగ్ ఉపయోగాలివే..
ఈ "డూ నథింగ్ ఫార్మింగ్" పద్ధతి రైతులకు అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా దుక్కి దున్నడం, కలుపు తీయడం, ఎరువులు చల్లడం వంటి పనులకు అయ్యే ఖర్చులు, శ్రమ తగ్గిపోతాయి. అలాగే భూమి సహజసిద్ధమైన జీవ వైవిధ్యాన్ని ఇది కాపాడుతుంది. పురుగు మందులు లేకపోవడం వల్ల ఆరోగ్యకరమైన పంటలు పండుతాయి.
ఈ డూ నథింగ్ వ్యవసాయ పద్దతి వల్ల మరో ప్రయోజనం తక్కువ నీటితో ఎక్కువ పంటలు పండించడం. ఈ వ్యవసాయ పద్దతి వల్ల భూమికి తేమను నిలుపుకునే శక్తి పెరుగుతుంది... కాబట్టి పంటకు తక్కువ నీరు సరిపోతుంది. ఇలా తక్కువ ఖర్చు, తక్కువ నీటితో విషరసాయనాలు లేని, పోషకాలు నిండిన పంట దిగుబడి లభిస్తుంది. భూమి సహజసిద్ధంగా గుల్లబారి సారవంతం అవుతుంది.
అయితే ఈ పద్ధతిని ప్రారంభించడంలో కొన్ని సవాళ్లు ఉన్నాయి. సాంప్రదాయ వ్యవసాయ పద్ధతులకు అలవాటు పడిన రైతులు దీనిని స్వీకరించడానికి తొలుత సందేహిస్తారు. కలుపు నియంత్రణ, చీడపీడల నిర్వహణ వంటి వాటిపై సరైన అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ప్రారంభంలో నష్టాలు కూడా రావచ్చని కొందరు రైతులు భావిస్తారు. కాబట్టి ఈ వ్యవసాయ పద్దతిలోకి మారేముందు రైతులకు సరైన శిక్షణ, మార్గదర్శకత్వం అవసరం.
డూ నథింగ్ ఫార్మింగ్ తో రైతుల జీవితాల్లో మార్పు ఖాయం
ఈ డూ నథింగ్ వ్యవసాయ పద్ధతిలో కొన్ని కీలకమైన ఆచరణాత్మక విధానాలు ఉన్నాయి. ప్రధానంగా భూమిని దున్నకుండా (నో-టిల్) వదిలివేయడం. ఇది భూమిలోని సూక్ష్మజీవుల కార్యకలాపాలను ప్రోత్సహిస్తుంది. అలాగే పంట అవశేషాలు లేదా గడ్డితో నేలను కప్పి ఉంచడం (మల్చింగ్) వల్ల నేలలో తేమ నిలిచి, కలుపు పెరుగుదల అదుపులో ఉంటుంది. పంట భ్రమణం, అంతర పంటలు వేయడం ద్వారా చీడపీడల నియంత్రణ సులభం అవుతుంది. ఈ విధానాలు మానవ శ్రమను తగ్గిస్తాయి. ఈ పద్ధతులు పర్యావరణానికి మేలు చేస్తాయి. ఇవి భూమిని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి.
తక్కువ శ్రమతో కూడిన ఈ వ్యవసాయ పద్ధతి వ్యవసాయ భవిష్యత్తుకు కొత్త ఆశలను అందిస్తోంది. ఇది భూమి ఆరోగ్యాన్ని, పర్యావరణ సమతుల్యతను కాపాడుతూ, రైతులకు ఆర్థికంగా లాభదాయకమైన మార్గాన్ని చూపుతుంది. ఈ విధానం వల్ల నేల సారం పెరుగుతుంది, నీటి వినియోగం తగ్గుతుంది, రసాయన కాలుష్యం ఉండదు.
ఈ డూ నథింగ్ వ్యవసాయ పద్దతిలో రైతులు తక్కువ శ్రమ ఉంటుంది… కాబట్టి ఎక్కువ సమయాన్ని కుటుంబంతో గడపడానికి లేదా ఇతర పనులపై దృష్టి పెట్టడానికి వీలవుతుంది. ఈ పద్ధతిని మరింత మంది రైతులు అవలంబిస్తే అది ఆహార భద్రతకు, పర్యావరణ పరిరక్షణకు ఎంతగానో దోహదపడుతుంది. ఇది సుస్థిర వ్యవసాయానికి ఒక బలమైన పునాది వేస్తుంది. ఇది రైతుల జీవితాల్లో సానుకూల మార్పు తెస్తుంది.
డూ నథింగ్ ఫార్మింగ్ తో యువరైతు విజయం..
ఇప్పటికే ఈ డూ నథింగ్ ఫార్మింగ్ పద్ధతిని ఆచరించి విజయాలు సాధించిన రైతులు ఎందరో ఉన్నారు. వారిలో ఒకరు యువరైతు సురేశ్.ఈయన తన రెండెకరాల పొలంలో వరి, కూరగాయలు పండిస్తున్నాడు. సాంప్రదాయ వ్యవసాయంలో అధిక శ్రమ, ఖర్చులు ఎదుర్కొన్న సురేశ్ రెండేళ్ల క్రితం "డూ నథింగ్ ఫార్మింగ్" వైపు మొగ్గు చూపాడు. మొదట్లో కొన్ని అపజయాలు ఎదురైనా, పట్టుదలతో ముందుకు సాగాడు. నేడు సురేశ్ తక్కువ శ్రమతో, రసాయన ఎరువులు లేకుండా మంచి దిగుబడులు సాధిస్తున్నాడు. ఆయన పంటలకు మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. ఇది ఇతర రైతులకు కూడా స్ఫూర్తినిస్తోంది. ఆయన విజయవంతమైన అనుభవం కొత్త ఆశలను రేకెత్తిస్తోంది.