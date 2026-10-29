Moon: అమావాస్య నుంచి పున్నమి వరకు.. అసలు రాత్రిపూట చంద్రుడు ఎందుకు మారుతాడు?
Moon Phases: చంద్రుడు ప్రతిరోజూ ఎందుకు మారుతాడో తెలుసా? చంద్రుని దశలు, సూర్యరశ్మి ప్రభావం, భూమి చుట్టూ తిరిగే విధానం ఇలా చాలా విషయాలు జాబిల్లిని ప్రభావితం చేస్తాయి. ఆ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఆకాశంలో చంద్రుని మాయాజాలం
ప్రతిరోజూ రాత్రి పూట ఆకాశంలోకి చూస్తే మనకు ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం కనిపిస్తుంది. అదే చంద్రుని ఆకారంలో వచ్చే మార్పలు. ఏడు రోజులకు ఒకసారి, పది రోజులకు ఒకసారి జాబిల్లి రూపం మారడం మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
కొన్ని రోజులు నిండు పున్నమిలా వెలిగిపోతే, మరికొన్ని రోజులు సగానికి పడిపోతుంది. అసలు చంద్రుడు ఇలా మారే ఈ అద్భుతం వెనుక ఎలాంటి సైన్స్ దాగి ఉంది? ప్రతిరోజూ రాత్రి చంద్రుడు తన రూపాన్ని ఎందుకు మారుస్తాడో ఇప్పుడు మనం వివరంగా తెలుసుకుందాం.
సూర్యుని వెలుతురే అసలు కారణం
అసలు నిజం ఏమిటంటే, చంద్రునికి స్వయంగా ఎలాంటి కాంతి ఉండదు. సూర్యుని కిరణాలు చంద్రుని ఉపరితలంపై పడినప్పుడు, ఆ వెలుతురు భూమి వైపు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అప్పుడే మనం చంద్రుడిని చూడగలుగుతాం.
చంద్రుడు మన భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాడు. భూమి చుట్టూ ఒక పూర్తి ప్రదక్షిణ చేయడానికి చంద్రునికి దాదాపు 27.3 రోజులు పడుతుంది. అయితే, అమావాస్య నుంచి మళ్లీ అమావాస్య రావడానికి లేదా అన్ని దశలు పూర్తి కావడానికి మాత్రం 29.5 రోజులు పడుతుంది.
చంద్రుని వివిధ దశలు.. అసలు సైన్స్ ఫ్యాక్ట్ ఇదే
చంద్రుడు సూర్యునికి, భూమికి మధ్యలోకి వచ్చినప్పుడు, దాని వెలుతురు పడే భాగం భూమికి కనిపించదు. దాన్నే మనం అమావాస్య అంటాం. ఈ సమయంలో జాబిల్లి అసలు కనిపించదు.
అది అలా కొంచెం ముందుకు కదిలినప్పుడు, సన్నని చంద్రవంక లాగా మారుతుంది. దీన్ని 'వెక్సింగ్ క్రిసెంట్' అంటారు. ఆ తర్వాత చంద్రుడు తన ప్రయాణంలో నాలుగో వంతు చేరుకున్నప్పుడు, సగం చంద్రుడు కనిపిస్తాడు. దీన్ని చంద్రుని ఫస్ట్ క్వార్టర్ అంటారు.
ఇక భూమి, సూర్యుడు, చంద్రుడు ఒక వరుసలోకి వచ్చినప్పుడు పౌర్ణమి లేదా ఫుల్ మూన్ ఏర్పడుతుంది. ఈ రాత్రి జాబిల్లి నిండుగా, అత్యంత ప్రకాశవంతంగా వెలుగుతుంది.
మళ్లీ మొదటికి వచ్చే ప్రయాణం
పున్నమి రోజు తర్వాత నుంచి చంద్రుని ప్రకాశించే భాగం క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తుంది. దీన్ని వెనింగ్ మూన్ అని పిలుస్తారు.
ఈ దశలో చంద్రుడు తన ప్రయాణంలోని రెండో భాగాన్ని పూర్తి చేస్తాడు. ఆకారాలు మారుతూ మారుతూ చివరికి మళ్లీ మొదటి స్థానానికి చేరుకుంటాడు.
మళ్లీ సూర్యునికి, భూమికి మధ్యలోకి వస్తాడు. ఈ సమయంలో సూర్యకాంతి భూమి మీద పడదు. దాంతో మళ్లీ అమావాస్య వస్తుంది. ఇలా చంద్రుడు తన ప్రయాణాన్ని నిరంతరం సాగిస్తూనే ఉంటాడు.