Snakes : పాములు రోజుకు ఎంత నీరు తాగుతాయి? వాటి దాహం ఎలా తీరుతుంది?
వేసవిలో నీటి కోసం పాములు ఇళ్లలోకి వస్తాయి. అదే వర్షాకాలంలో బొరియల్లో నీరు చేరడంతో బయటకు వస్తాయి. మరి పాములు తాగేందుకు రోజుకు ఎంతనీరు కావాలి? ఎంత నీరుంటే సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి? అనేది తెలుసుకుందాాం.
పాములకు దాహం వేస్తుందా?
వేసవిలో ఎండలు మండిపోతున్నప్పుడు మనుషులకే కాదు.. అడవుల్లో నివసించే జంతువులకు, పక్షులకు కూడా నీటి అవసరం పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో పాములు కూడా నీటి కోసం జనావాసాల వైపు వస్తుంటాయి. ఇళ్ల పరిసరాల్లోని నీటి తొట్టెలు, బావులు, తోటలు, కూలర్లు, డ్రైనేజీ వంటి ప్రాంతాల్లో పాములు కనిపించడానికి ఇదొక కారణం. సోషల్ మీడియాలో పాములు నీళ్లు తాగుతున్న వీడియోలు, కొందరు వాటికి నీళ్లు అందిస్తున్న దృశ్యాలు తరచుగా కనిపిస్తుంటాయి.
అయితే పాములకు నిజంగా రోజూ నీళ్లు అవసరమా? అవి మనుషుల్లా రోజుకు రెండుమూడు లీటర్ల నీరు తాగుతాయా? పాముల దాహం ఎలా తీరుతుంది? పాములకు నాలుక రెండుగా చీలి ఉంటుంది కదా.. మరి ఆ నాలుకతోనే నీటిని తాగుతాయా? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు తెలుసుకుంటే పాముల జీవన విధానంపై ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుస్తాయి.
పాములు రోజూ ఎంత నీరు తాగుతాయి?
పాములకు ప్రతిరోజూ ఒకే పరిమాణంలో నీరు అవసరమవుతుందని చెప్పలేం. అవి ఏ జాతికి చెందినవి, వాటి శరీర పరిమాణం ఎంత, ఎలాంటి వాతావరణంలో జీవిస్తున్నాయి, ఎంత చురుగ్గా ఉంటున్నాయి వంటి అంశాలపై నీటి అవసరం ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుకే అన్ని పాములూ రోజుకు 20 నుంచి 30 మిల్లీలీటర్ల నీరు తాగుతాయని చెప్పడం శాస్త్రీయంగా సరైనది కాదు.
అయితే కొన్ని పాములు తరచుగా నీరు తాగుతుంటే, మరికొన్ని ఎక్కువ వ్యవధి తర్వాత తాగుతాయి. అవసరమైనప్పుడు నీటిని ఒకేసారి ఎక్కువగా తీసుకునే జాతులు కూడా ఉన్నాయి. పరిశోధనల్లో వివిధ జాతుల పాములు నీరు తాగే విధానం, తీసుకునే పరిమాణం గణనీయంగా మారుతుందని గుర్తించారు.
పాములు ఆహారం ద్వారానే దాహం తీర్చుకుంటాయా?
పాములు ఎలుకలు, కప్పలు, బల్లులు, పక్షులు, చేపలు వంటి జీవులను ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. వాటి శరీరంలో ఉండే నీటిని కూడా పాములు పొందుతాయి. అలాగే ఆహారం జీర్ణమయ్యే సమయంలో శరీరంలో జరిగే జీవక్రియల ద్వారా కొంత నీరు ఉత్పత్తి అవుతుంది. వీటిని ఆహార సంబంధిత నీరు, జీవక్రియ ద్వారా లభించే నీరు అని చెప్పవచ్చు.
అయితే పాముల దాహం పూర్తిగా ఆహారంతోనే తీరిపోతుందని అనుకోవడం పొరపాటు. ముఖ్యంగా ఎడారి ప్రాంతాల్లో నివసించే కొన్ని పాములపై జరిగిన పరిశోధనలు, ఆహారం తీసుకున్నప్పటికీ వాటికి ప్రత్యేకంగా నీరు తాగాల్సిన అవసరం ఉండవచ్చని సూచిస్తున్నాయి. కొన్ని జాతుల్లో భోజనం చేసిన తర్వాత నీరు తాగే అవసరం మరింత పెరగవచ్చని కూడా పరిశోధకులు గుర్తించారు.
అందువల్ల పాములకు నీరు అవసరం లేదని భావించకూడదు. సహజ ఆవాసాల్లో నీరు లభించినప్పుడు అవి తాగుతాయి. నీరు దొరకని కాలాల్లో శరీరంలో నీటి నష్టాన్ని తగ్గించుకునే సామర్థ్యం వాటికి ఉన్నప్పటికీ, ప్రతి జాతి నీటి కొరతను ఒకే విధంగా తట్టుకోలేదు.
నాలుకతో కాకుండా పాములు నీళ్లు ఎలా తాగుతాయి?
పాములకు నీరు తాగే విషయంలో ప్రత్యేకమైన శరీర నిర్మాణం ఉంటుంది. అవి తరచుగా తమ తలను నీటి ఉపరితలానికి దగ్గరగా ఉంచి, నోటిలోకి నీటిని తీసుకుంటాయి. ఈ ప్రక్రియలో నోటి కుహరం, గొంతు, కండరాల కదలికలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
అయితే కొన్ని పాములు నోటిలో ఒత్తిడిని మార్చడం ద్వారా నీటిని లోపలికి తీసుకుంటాయి. మరికొన్ని జాతుల్లో నోటి లోపల, అన్నవాహిక ప్రారంభ భాగంలో ఉండే మృదువైన కణజాలం స్పాంజిలా పనిచేసి నీటిని గ్రహించి ముందుకు తరలించడంలో సహాయపడుతుందని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి. ఇలా అన్ని పాములూ ఒకే పద్ధతిలో నీరు తాగవు.
పాములు రెండుగా చీలిన నాలుకను బయటకు చాపడం మనం తరచుగా చూస్తుంటాం. అయితే ఆ నాలుక ప్రధానంగా పరిసరాల్లోని రసాయన సంకేతాలను సేకరించి, వాటిని నోటిలోని జాకబ్సన్ అవయవానికి చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. ఆ విధంగా పాములు ఆహారం, ఇతర పాములు, పరిసరాల్లోని వాసనలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని గుర్తిస్తాయి. నాలుకను నీటిని ఎత్తి తాగే సాధనంగా ఉపయోగించవు.
పాములు నీరు తాగకుండా నెలల తరబడి బతకగలవా?
కొన్ని పాములు నీరు అందుబాటులో లేని పరిస్థితుల్లో ఎక్కువకాలం జీవించగలవు. కానీ అన్ని జాతులూ నెలల తరబడి నీరు తాగకుండా బతుకుతాయని చెప్పలేం. పాము జాతి, వయసు, శరీర పరిమాణం, ఉష్ణోగ్రత, తేమ, ఆహారం, నీటి నష్టం వంటి అంశాలు వాటి మనుగడను ప్రభావితం చేస్తాయి.
చల్లని వాతావరణంలో లేదా ఆహారం తక్కువగా లభించే కాలాల్లో కొన్ని పాములు ఎక్కువసేపు నిశ్చలంగా ఉంటాయి. అప్పుడు వాటి శక్తి వినియోగం తగ్గుతుంది. అయితే నీరు తాగకపోవడం, ఆహారం తినకపోవడం రెండూ వేర్వేరు విషయాలు. ఒక పాము ఎక్కువకాలం ఆహారం లేకుండా ఉండగలిగిందని, అదే కాలం నీరు లేకుండా కూడా ఉండగలదని భావించకూడదు.
కింగ్ కోబ్రా అత్యధికంగా 60 రోజుల పాటు నీరు తాగకుండానే బతుకుతుందని చెబుతారు. మరికొన్ని పాములు కూడా నీరు లేకున్నా ఎక్కువకాలం జీవించగలవు. కానీ కొన్నిపాములు కేవలం రెండుమూడు రోజులు కూడా నీరు తాగకుండా ఉండలేవు.
వేసవిలో పాములు జనావాసాల్లోకి ఎందుకు వస్తాయి?
వేసవిలో సహజ నీటి వనరులు ఎండిపోవడం, చెరువులు, గుంటల్లో నీరు తగ్గిపోవడం వంటి పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. అదే సమయంలో పాములు నివసించే పొదలు, పొలాలు, రాళ్ల సందులు, పాడుబడిన ప్రాంతాల్లో ఆహారం లేదా నీటి లభ్యత మారవచ్చు. దీంతో కొన్ని పాములు నీరు లేదా ఆహారం కోసం కొత్త ప్రదేశాలకు కదులుతాయి.
ఇళ్ల పరిసరాల్లో ఎలుకలు ఎక్కువగా ఉండటం, తోటల్లో నీరు నిల్వ ఉండటం, కూలర్లు లేదా నీటి తొట్టెల దగ్గర చిన్న జీవులు చేరడం వంటివి పాములు అక్కడికి రావడానికి కారణం కావచ్చు. అయితే ప్రతి పాము జనావాసాల్లోకి రావడానికి దాహమే కారణం కాదు. ఆహారం కోసం వెతకడం, ఆశ్రయం మారడం, సంభోగ కాలంలో కదలికలు కూడా కారణాలు కావచ్చు.
పాములు కనిపించినప్పుడు వాటిని చంపడానికి ప్రయత్నించడం ప్రమాదకరం. అవి బెదిరింపుగా భావించినప్పుడు కాటువేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంటి పరిసరాల్లో పాములు కనిపించకుండా ఉండేందుకు చెత్త, కట్టెల కుప్పలు, రాళ్ల గుట్టలను తొలగించి పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం ఉపయోగపడుతుంది.
పాములకు నీళ్లు అందించాలంటే ఏం చేయాలి?
సోషల్ మీడియాలో పాములకు నీళ్లు తాగిస్తున్న వీడియోలు కనిపించినప్పటికీ, వాటిని చూసి ఎవరూ పాములను పట్టుకుని నీళ్లు తాగించే ప్రయత్నం చేయకూడదు. ముఖ్యంగా విషపూరిత పాములను చేతులతో పట్టుకోవడం లేదా వాటి నోటికి నీటిని బలవంతంగా అందించడం ప్రమాదకరం. అలా చేయడం వల్ల పాముకు హాని కలగడంతో పాటు మనుషులకు కాటువేసే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది.
పాము కనిపిస్తే దానికి దగ్గరగా వెళ్లకుండా దూరంగా ఉండాలి. దాన్ని పట్టుకోవడం, తరలించడం లేదా నీరు తాగించడం వంటి పనులు చేయకూడదు. అవసరమైతే అటవీ శాఖ లేదా శిక్షణ పొందిన పాముల రక్షకులకు సమాచారం ఇవ్వాలి. పాము కోసం నీటిని ఉద్దేశపూర్వకంగా అందించాలనే ఆలోచన ఉంటే, నిపుణుల సూచనలు లేకుండా పామును ఆకర్షించేలా నీటి పాత్రలను ఉంచడం కంటే స్థానిక వన్యప్రాణి సంరక్షణ సిబ్బంది సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
మొత్తంగా చెప్పాలంటే.. పాములు నీటిని చాలా అరుదుగా తాగుతాయని, అందుకే వాటికి నీరు అవసరం లేదని భావించడం తప్పు. వాటి జీవన విధానం మనుషుల కంటే భిన్నంగా ఉన్నప్పటికీ, శరీరంలో నీటి సమతుల్యతను కాపాడుకోవడం వాటికీ ముఖ్యమే. వేసవిలో పాము కనిపిస్తే దానికి హాని చేయకుండా, మనుషుల భద్రతతో పాటు వన్యప్రాణి సంరక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.