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- Onion Capital: మన దేశపు ఉల్లిపాయల రాజధాని ఏదో తెలుసా? ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ఉల్లి మార్కెట్ ఇక్కడే ఉంది?
Onion Capital: మన దేశపు ఉల్లిపాయల రాజధాని ఏదో తెలుసా? ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ఉల్లి మార్కెట్ ఇక్కడే ఉంది?
Onion Capital: ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ఉల్లిపాయల మార్కెట్ మన దేశంలోనే ఉందని మీకు తెలుసా? ఇండియాలో ఉల్లిపాయల రాజధానిగా పేరు తెచ్చుకున్న ప్రాంతం ఏది? దానికి ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది. దేశ విదేశాలకు ఉల్లిపాయలను ఎగుమతి చేసే నగరం ఎక్కడ ఉంది?
ప్రతీకూరలో ఉల్లిపాయ ఉండాల్సిందే?
భారతీయ వంటకాల్లో ఉల్లిపాయకు ఉండే ప్రాధాన్యత గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. వంటింట్లో ప్రతికూరలోనూ భాగమయ్యే ఉల్లిపాయ, దేశీయ వ్యవసాయ ఆర్థిక వ్యవస్థలోనూ అత్యంత కీలకమైన పంటగా నిలుస్తోంది. అయితే భారతదేశంలో అత్యధికంగా ఉల్లిపాయలను ఉత్పత్తి చేస్తున్న రాష్ట్రం ఏది? ఆసియా ఖండంలోనే అతిపెద్ద ఉల్లిపాయల హోల్సేల్ మార్కెట్ ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలుసా?
ఉల్లి ఉత్పత్తిలో రికార్డు
భారతదేశంలో ఉల్లి ఉత్పత్తిలో మహారాష్ట్ర అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది. దేశంలో మొత్తం ఉత్పత్తి అయ్యే ఉల్లిపాయల్లో దాదాపు 40 శాతానికి పైగా వాటా ఒక్క మహారాష్ట్ర నుంచే వస్తుంది. ఇక్కడి అనుకూలమైన వాతావరణం, సారవంతమైన నేలలు, రైతుల నైపుణ్యం,ఆధునిక సాగు పద్ధతులు అధిక దిగుబడికి ప్రధాన కారణాలుగా నిలుస్తున్నాయి. మహారాష్ట్ర తర్వాత మధ్యప్రదేశ్, కర్ణాటక, గుజరాత్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాలు తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నాయి.
ఆసియాలోనే అతిపెద్ద ఉల్లి మార్కెట్..
ఆసియా ఖండంలోనే అతిపెద్ద ఉల్లిపాయల హోల్సేల్ మార్కెట్ మహారాష్ట్రలోని నాసిక్ జిల్లా, నిఫాడ్ తాలూకాలో ఉన్న లాసల్గావ్ (Lasalgaon) వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల మార్కెట్ కమిటీ (APMC). ఈ మార్కెట్కు ఒక ప్రాముఖ్యత ఉంది.యభారతదేశమంతటా ఉల్లిపాయల ధరలు ఎలా ఉండబోతున్నాయో నిర్ధారించడంలో లాసల్గావ్ మార్కెట్ ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇక్కడ నిర్ణయించబడే వేలం ధరలే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇతర మార్కెట్లలో ఉల్లి ధరలను ప్రభావితం చేస్తాయి.
ప్రతిరోజూ వేలాది టన్నుల ఉల్లిపాయలు చుట్టుపక్కల గ్రామాలు,జిల్లాలతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల నుండి కూడా లాసల్గావ్ మార్కెట్కు చేరుకుంటాయి. ఇక్కడ వేలం పాటల ద్వారా పారదర్శకంగా వ్యాపారం జరుగుతుంది. నాసిక్ రీజియన్లోని ఉల్లిపాయలు తమ నాణ్యతకు, ప్రత్యేకమైన రుచికి ప్రసిద్ధి చెందాయి. 'లాసల్గావ్ ఉల్లిపాయ'కు భౌగోళిక గుర్తింపు (GI Tag) కూడా లభించింది.
ఉల్లిపాయల రాజధాని నగరం..
నాసిక్ జిల్లాను భారతదేశపు "ఉల్లి రాజధాని" (Onion Capital of India) అని పిలుస్తారు. ఇక్కడి నుండి దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలకే కాకుండా మలేషియా, శ్రీలంక, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (UAE), బంగ్లాదేశ్ వంటి అనేక వదేశాలకు ఉల్లిపాయలు ఎగుమతి అవుతాయి. మొత్తానికి, మహారాష్ట్ర ఉత్పాదకత, లాసల్గావ్ మార్కెట్ వ్యాపార పరిమాణం భారతీయ వ్యవసాయ రంగానికి వెన్నుముకగా నిలుస్తున్నాయి. కోట్లాది మంది వినియోగదారుల రోజువారీ అవసరాలను తీర్చడమే కాకుండా, విదేశీ మార్కెట్లలోనూ భారతీయ ఉల్లికి ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెడుతున్నాయి.