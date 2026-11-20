హైవేలకు, ఎక్స్ప్రెస్వేలకు మధ్య తేడా ఏంటో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా.?
Highway vs Expressway: రోడ్డు ప్రయాణం అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేవి హైవేలు, ఎక్స్ప్రెస్వేలు. నగరాల మధ్య ప్రయాణించడానికి ఇవి ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. అయితే చాలామంది ఎక్స్ప్రెస్వేలు, హైవేలు రెండూ ఒకటేనని భావిస్తుంటారు. కానీ ఇవి వేరని మీకు తెలుసా?
ఎక్స్ప్రెస్వే అంటే ఏమిటి? వీటి ప్రత్యేకతలు ఏంటి?
ఎక్స్ప్రెస్వే అనేది వాహనాలు ఎక్కువ వేగంతో, ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా ప్రయాణించేందుకు ప్రత్యేకంగా నిర్మించిన రహదారి. వీటిపై వాహనాలు ఎక్కడపడితే అక్కడి నుంచి ప్రవేశించడానికి, బయటకు వెళ్లడానికి అవకాశం ఉండదు. నిర్ణయించిన ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్ మార్గాల ద్వారానే రాకపోకలు సాగించాలి. సాధారణంగా ఎక్స్ప్రెస్వేలపై ఇరువైపులా వెళ్లే వాహనాల మధ్య డివైడర్లు లేదా భద్రతా గోడలు ఉంటాయి. అలాగే రోడ్డు మధ్యలో ఇతర రహదారులు కలిసే చోట ఫ్లైఓవర్లు, అండర్పాస్లు నిర్మిస్తారు. దీంతో వాహనాలు ట్రాఫిక్ సిగ్నళ్ల దగ్గర ఆగాల్సిన అవసరం ఉండదు. వేగంగా గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవచ్చు. ద్విచక్ర వాహనాలు, సైకిళ్లు వంటి నెమ్మదిగా వెళ్లే వాహనాలపై కొన్ని ఎక్స్ప్రెస్వేల్లో ఆంక్షలు కూడా ఉంటాయి.
హైవే అంటే ఏమిటి? వీటిని ఎలా ఉపయోగిస్తారు?
హైవే అంటే ఒక నగరం నుంచి మరో నగరానికి, పట్టణం నుంచి గ్రామానికి ప్రయాణించేందుకు ఉపయోగించే ప్రధాన రహదారి. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలను అనుసంధానించడంలో ఇవి కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఎక్స్ప్రెస్వేలతో పోలిస్తే హైవేలపై ఎక్కువ ప్రాంతాల నుంచి వాహనాలు ప్రవేశించడానికి, బయటకు వెళ్లడానికి అవకాశం ఉంటుంది. గ్రామాలు, పట్టణాలు, నగరాల మీదుగా ఇవి వెళ్తుంటాయి. కొన్ని హైవేలు రెండు లేన్లతో ఉంటే, మరికొన్ని నాలుగు లేదా ఆరు లేన్లతో నిర్మిస్తారు. వీటిపై ట్రాఫిక్ సిగ్నళ్లు, కూడళ్లు, పాదచారులు రోడ్డు దాటే మార్గాలు కూడా ఉంటాయి. హైవేలను ప్రధానంగా నేషనల్ హైవేలు, స్టేట్ హైవేలుగా విభజిస్తారు. నేషనల్ హైవేలు దేశంలోని ప్రధాన నగరాలను కలుపుతాయి. స్టేట్ హైవేలు ఒక రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాలను అనుసంధానిస్తాయి.
ఎక్స్ప్రెస్వేలు, హైవేల మధ్య ప్రధాన తేడాలేంటి?
ఈ రెండు రహదారుల మధ్య ప్రధాన తేడా వాహనాల రాకపోకల నియంత్రణలో ఉంటుంది. ఎక్స్ప్రెస్వేలపై నిర్ణయించిన ప్రాంతాల్లో మాత్రమే వాహనాలు ప్రవేశించాలి. హైవేలపై మాత్రం అనేక చోట్ల నుంచి వాహనాలు రాకపోకలు సాగించవచ్చు. ఎక్స్ప్రెస్వేలపై సాధారణంగా ఎక్కువ లేన్లు ఉంటాయి. వాహనాలు ఒకదానిని మరొకటి దాటుకుంటూ వెళ్లేందుకు ప్రత్యేక సౌకర్యం ఉంటుంది. హైవేలపై మాత్రం రహదారి విస్తీర్ణాన్ని బట్టి లేన్ల సంఖ్య మారుతుంది. ఎక్స్ప్రెస్వేలపై ఇతర రోడ్లతో నేరుగా కూడళ్లు ఉండవు. ఫ్లైఓవర్లు, అండర్పాస్ల ద్వారా రాకపోకలు సాగుతాయి. హైవేలపై ట్రాఫిక్ సిగ్నళ్లు, కూడళ్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందువల్ల ఎక్స్ప్రెస్వేలపై ప్రయాణం వేగంగా సాగుతుంది. హైవేలపై మాత్రం ట్రాఫిక్ పరిస్థితులను బట్టి ప్రయాణ సమయం పెరగవచ్చు.
ప్రయాణికులకు ఏ రహదారి ఎక్కువ ప్రయోజనకరం?
ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించాల్సిన వారు, తక్కువ సమయంలో గమ్యస్థానానికి చేరుకోవాలనుకునే వారికి ఎక్స్ప్రెస్వేలు ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. వీటిపై ట్రాఫిక్ అంతరాయాలు తక్కువగా ఉండటంతో ప్రయాణం సులభంగా సాగుతుంది. మధ్యలో డివైడర్లు, భద్రతా గోడలు ఉండటం వల్ల ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలతో ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం కూడా తగ్గుతుంది. అయితే ఎక్స్ప్రెస్వేలపై టోల్ ఛార్జీలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ప్రవేశ, నిష్క్రమణ మార్గాలు పరిమితంగా ఉండటం వల్ల సమీప గ్రామాలు లేదా పట్టణాలకు వెళ్లేవారికి కొంత ఇబ్బంది కలగవచ్చు. హైవేలపై స్థానిక ప్రాంతాలకు వెళ్లడం సులభం. కొన్ని హైవేలపై టోల్ ఉండదు. అయితే కూడళ్లు, స్థానిక వాహనాల రాకపోకలు ఎక్కువగా ఉండటంతో జాగ్రత్తగా ప్రయాణించాలి. రెండు రహదారులపైనా వేగ పరిమితులను పాటించడం తప్పనిసరి.
నిర్మాణ ఖర్చులు ఎలా ఉంటాయి.?
ఎక్స్ప్రెస్వేల నిర్మాణానికి సాధారణంగా ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది. ఎందుకంటే వీటిలో ఫ్లైఓవర్లు, అండర్పాస్లు, డివైడర్లు, భద్రతా ఏర్పాట్లు వంటి ప్రత్యేక నిర్మాణాలు అవసరమవుతాయి. హైవేల నిర్మాణ ఖర్చు వాటి విస్తీర్ణం, నిర్మాణ ప్రమాణాలను బట్టి మారుతుంది. అయితే స్థానిక రాకపోకలు ఎక్కువగా ఉండటంతో కొన్ని హైవేలకు తరచుగా మరమ్మతులు చేయాల్సి వస్తుంది. మొత్తంగా చెప్పాలంటే.. ఎక్స్ప్రెస్వేలు వేగవంతమైన ప్రయాణం కోసం ప్రత్యేకంగా నిర్మిస్తే, హైవేలు నగరాలు, పట్టణాలు, గ్రామాల మధ్య రాకపోకలకు ఉపయోగపడతాయి. రెండూ రవాణా వ్యవస్థలో ఎంతో కీలకమైనవే.