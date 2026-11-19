మీ కూతురు పెళ్లి సమయానికి రూ. 70 లక్షలు కావాలా.? వెంటనే ఈ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయండి
Sukanya Samriddhi Yojana: ఆడపిల్లల భవిష్యత్తు కోసం సుకన్య సమృద్ధి యోజన మంచి పొదుపు పథకంగా నిలుస్తోంది. ప్రస్తుతం 8.20 శాతం వడ్డీతో పాటు పన్ను ప్రయోజనాలు కూడా అందిస్తోంది. నెలకు ఎంత పెట్టుబడి పెడితే భవిష్యత్తులో రూ.70 లక్షలు పొందవచ్చో తెలుసుకుందాం.
ఆడపిల్లల కోసం ప్రత్యేక పొదుపు పథకం
కుమార్తెల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని కేంద్ర ప్రభుత్వం సుకన్య సమృద్ధి యోజన (SSY)ను ప్రవేశపెట్టింది. ఆడపిల్ల పుట్టినప్పటి నుంచి పదేళ్ల వయసు పూర్తయ్యేలోపు ఈ పథకంలో ఖాతా ప్రారంభించవచ్చు. తల్లిదండ్రులు లేదా చట్టబద్ధమైన సంరక్షకులు బాలిక తరఫున ఖాతాను నిర్వహించవచ్చు. సాధారణంగా ఒక కుటుంబంలో ఇద్దరు ఆడపిల్లల వరకు ఖాతాలు తెరిచేందుకు అనుమతి ఉంటుంది. అయితే రెండో కాన్పులో కవలలు లేదా ముగ్గురు ఆడపిల్లలు జన్మించిన సందర్భాల్లో ప్రత్యేక నిబంధనల ప్రకారం మినహాయింపు లభిస్తుంది.
ఈ పథకం ప్రధాన ఉద్దేశం చిన్న వయసు నుంచే పొదుపు అలవాటు పెంచడంతో పాటు, పిల్లలు పెద్దయ్యే సమయానికి అవసరమైన ఆర్థిక భద్రత కల్పించడం. ప్రభుత్వ మద్దతు ఉన్న పథకం కావడంతో మార్కెట్ ఒడిదుడుకులతో సంబంధం లేకుండా నిర్ణీత వడ్డీ రేటు ప్రకారం రాబడి లభిస్తుంది. అందుకే దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాల కోసం దీనిని పరిశీలించవచ్చు.
కనీసం రూ.250తో ఖాతా ప్రారంభించవచ్చు
సుకన్య సమృద్ధి ఖాతాలో పెట్టుబడి ప్రారంభించడానికి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు అవసరం లేదు. ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో కనీసం రూ.250 జమ చేయాలి. గరిష్ఠంగా రూ.1.50 లక్షల వరకు డిపాజిట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ మొత్తాన్ని ఒకేసారి చెల్లించవచ్చు లేదా ఏడాదిలో గరిష్ఠంగా 12 వాయిదాలుగా జమ చేయవచ్చు. ఖాతా ప్రారంభించిన తేదీ నుంచి 15 సంవత్సరాల పాటు మాత్రమే డిపాజిట్లు చేయాలి. ఆ తర్వాత కొత్తగా డబ్బులు జమ చేయకపోయినా, ఖాతాలో ఉన్న మొత్తంపై నిబంధనల ప్రకారం వడ్డీ కొనసాగుతుంది. ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తానికి ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్ 80C కింద పన్ను మినహాయింపు ప్రయోజనం ఉంటుంది. పెట్టుబడి, వడ్డీ, మెచ్యూరిటీ సమయంలో వచ్చే మొత్తం కూడా వర్తించే నిబంధనల ప్రకారం పన్ను రహిత ప్రయోజనాన్ని అందిస్తాయి.
15 ఏళ్ల పెట్టుబడి.. 21 ఏళ్లకు మెచ్యూరిటీ
ఈ పథకంలో చేరిన వెంటనే డబ్బులు వెనక్కి తీసుకునే అవకాశం ఉండదు. ఖాతా ప్రారంభించిన తేదీ నుంచి 21 సంవత్సరాలకు మెచ్యూరిటీ పూర్తవుతుంది. మొదటి 15 సంవత్సరాలు డిపాజిట్లు చేయాలి. మిగిలిన ఆరేళ్ల పాటు పెట్టుబడిపై వడ్డీ జమ అవుతూ ఉంటుంది. అయితే పిల్లల ఉన్నత విద్య కోసం మధ్యలోనే కొంత మొత్తం అవసరమైతే ఉపసంహరణకు అవకాశం ఉంది. బాలికకు 18 సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాత లేదా పదో తరగతి పూర్తయిన తర్వాత, ఉన్నత విద్యకు సంబంధించిన నిబంధనల ప్రకారం ఖాతాలోని నిల్వలో 50 శాతం వరకు తీసుకోవచ్చు. వివాహం విషయంలోనూ ప్రత్యేక వెసులుబాటు ఉంది. బాలికకు 18 సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాత వివాహం జరిగితే, వర్తించే నిబంధనల ప్రకారం ఖాతాను ముందుగానే మూసివేసి మొత్తం తీసుకోవచ్చు. ఈ సదుపాయాలు పిల్లల అవసరాలకు అనుగుణంగా నిధులను ఉపయోగించుకునేందుకు తోడ్పడతాయి.
8.20 శాతం వడ్డీతో రూ.70 లక్షలు ఎలా పొందవచ్చు?
ప్రస్తుతం సుకన్య సమృద్ధి యోజనపై సంవత్సరానికి 8.20 శాతం వడ్డీ రేటు అమల్లో ఉంది. అయితే ఈ వడ్డీ రేటును కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి సమీక్షిస్తుంది. కాబట్టి భవిష్యత్తులో ఇదే వడ్డీ కొనసాగుతుందని హామీ ఉండదు. ప్రస్తుత వడ్డీ రేటు 8.20 శాతం కొనసాగుతుందనే అంచనాతో గరిష్ఠ పరిమితి మేరకు పెట్టుబడి పెడితే మంచి నిధిని సమకూర్చుకోవచ్చు.
ఉదాహరణకు ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.1.50 లక్షలు జమ చేయాలంటే నెలకు సుమారు రూ.12,500 పొదుపు చేయాలి. ఇలా వరుసగా 15 సంవత్సరాలు పెట్టుబడి పెడితే మొత్తం అసలు రూ.22.50 లక్షలు అవుతుంది. 21 సంవత్సరాల మెచ్యూరిటీ సమయానికి వడ్డీతో కలిపి సుమారు రూ.70 లక్షల వరకు నిధి సమకూరవచ్చని అంచనా.
ఇక్కడ మరో విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ లెక్కలు 8.20 శాతం వడ్డీ రేటు మొత్తం కాలానికి కొనసాగుతుందనే అంచనా ఆధారంగా ఉంటాయి. వడ్డీ రేట్లలో మార్పులు వస్తే చివరికి చేతికి అందే మొత్తం కూడా మారుతుంది.
నెలకు రూ.5 వేలు, రూ.10 వేలు పొదుపు చేస్తే ఎంత వస్తుంది?
ప్రతి ఒక్కరూ ఏటా రూ.1.50 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టలేరు. అందుకే తమ ఆదాయం, ఆర్థిక పరిస్థితికి అనుగుణంగా పొదుపు మొత్తాన్ని నిర్ణయించుకోవచ్చు. నెలవారీ పెట్టుబడిని బట్టి 21 ఏళ్ల తర్వాత ఎంత నిధి సమకూరవచ్చో అంచనా ఇలా ఉంటుంది.
* నెలకు రూ.4,167: ఏడాదికి రూ.50 వేలు చొప్పున 15 ఏళ్లలో మొత్తం రూ.7.50 లక్షలు పెట్టుబడి పెడతారు. మెచ్యూరిటీ సమయానికి సుమారు రూ.23 లక్షలు అందవచ్చు.
* నెలకు రూ.5,000: ఏడాదికి రూ.60 వేల చొప్పున 15 ఏళ్లలో రూ.9 లక్షలు జమ చేస్తారు. చివరికి సుమారు రూ.28 లక్షలు పొందవచ్చు.
* నెలకు రూ.10,000: ఏడాదికి రూ.1.20 లక్షల చొప్పున 15 ఏళ్లలో రూ.18 లక్షలు పెట్టుబడి అవుతుంది. మెచ్యూరిటీకి సుమారు రూ.55.42 లక్షలు రావచ్చు.
* నెలకు రూ.12,500: ఏడాదికి గరిష్ఠంగా రూ.1.50 లక్షలు చొప్పున 15 ఏళ్లలో రూ.22.50 లక్షలు పెట్టుబడి పెడతారు. మెచ్యూరిటీకి సుమారు రూ.70 లక్షలు అందవచ్చు.
ఖాతా ప్రారంభించేందుకు సమీపంలోని పోస్టాఫీస్ లేదా ఈ పథకాన్ని అందించే బ్యాంకును సంప్రదించవచ్చు. బాలిక బర్త్ సర్టిఫికేట్, తల్లిదండ్రుల గుర్తింపు, చిరునామా ధ్రువీకరణ పత్రాలు, పాన్ కార్డు, ఫొటోలు సమర్పించాలి. కనీసం రూ.250తో ఖాతాను ప్రారంభించవచ్చు.