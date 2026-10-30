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- Phone Addiction : రాత్రుళ్లు ఫోన్ చూస్తుంటే నిద్రపట్టదు కానీ ఆకలేస్తుంది.. రీజన్ ఏంటో తెలుసా?
Phone Addiction : రాత్రుళ్లు ఫోన్ చూస్తుంటే నిద్రపట్టదు కానీ ఆకలేస్తుంది.. రీజన్ ఏంటో తెలుసా?
రాత్రి పడుకునే ముందు ఫోన్ వాడటం ఆపేస్తే శరీరంలో ఎలాంటి అద్భుతమైన మార్పులు వస్తాయో తెలుసా? నాచురల్ స్లీప్, స్ట్రెస్ తగ్గడం వంటి ఎన్నో ప్రయోజనాలు మీ సొంతమవుతాయి. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
రాత్రి ఫోన్ చూస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
చాలామందికి ప్రతిరోజూ రాత్రి పడుకునేముందు మొబైల్ చూసే అలవాటు ఉంటుంది. చివరికి పరిస్థితి ఎలా తయారయ్యిందంటే కొందరికి ఫోన్ చూడకుంటే నిద్రపట్టదు. ఇలా అర్ధరాత్రుల వరకు ఫోన్ చూస్తూ నిద్రలోకి జారుకుంటారు. చివరకు చిన్న పిల్లల్లో కూడా ఫోన్ చూస్తూ పడుకునే అలవాటు పెరిగిపోతోంది.
అయితే ఫోన్ చూస్తూ పడుకోవడం చాలా ప్రమాదకరం అని.. అనేక అనారోగ్య సమస్యలకు కారణం అవుతుందని డాక్టర్లు, హెల్త్ కేర్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ అలవాటు శరీరంలోని హార్మోన్ల బ్యాలెన్స్ను దెబ్బతీస్తుందట. అందుకే నిద్రపోవడానికి ఒక గంట ముందు ఫోన్ వాడకం ఆపేస్తే శరీరంలో మెలోటోనిన్ హార్మోన్ ఉత్పత్తి పెరిగి మంచి నిద్ర పడుతుంది… హార్మోన్ బ్యాలెన్స్ కూడా ఉండదు.
ఫోన్ పక్కనబెడితేనే నిద్రొచ్చేది..
మన మెదడులోని పీనియల్ గ్రంథి చీకటి పడగానే మెలాటోనిన్ హార్మోన్ను విడుదల చేస్తుంది. ఇది మనకు ప్రశాంతమైన నిద్రను ఇస్తుంది. అయితే ఫోన్ స్క్రీన్ నుంచి వచ్చే బ్లూ లైట్ వల్ల ఈ హార్మోన్ ఉత్పత్తి 50 శాతం వరకు తగ్గిపోతుంది… అందుకే వెంటనేే నిద్రపట్టదు.
చాలామంది నిద్ర పట్టడంలేదంటూ ఫోన్ చూస్తారు… కానీ ఫోన్ చూడటం వల్లే నిద్రపట్టదని తెలుసుకోవాలి. ఫోన్ పక్కన పెడితే ఆటోమెటిగ్గా నిద్ర వస్తుంది. కాబట్టి ఎలాంటి మాత్రలు లేకుండానే సహజంగానే మంచి నిద్ర పట్టాలంటే ఫోన్ దూరం పెట్టాల్సిందే. అలాగే స్ట్రెస్ హార్మోన్ కార్టిసోల్ తగ్గి మనస్సు ప్రశాంతంగా మారుతుంది.
ఫోన్ చూస్తే ఎందుకు ఆకలేస్తుంది?
మన ఆకలిని నియంత్రించడంలో లెప్టిన్, గ్రెలిన్ అనే రెండు హార్మోన్లు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. రాత్రి వేళల్లో ఫోన్ చూస్తూ నిద్ర పాడుచేసుకోవడం వల్ల ఈ హార్మోన్ల సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది. అందుకే అర్థరాత్రి ఒంటిగంట సమయంలో కూడా ఏదో ఒకటి తినాలనిపిస్తుంది. అందుకే ఫోన్ పక్కనబెట్టి వేళకు నిద్రపోతే బరువు పెరగకుండా ఉండి, మెటబాలిజం మెరుగుపడుతుంది.
ఫోన్ దూరంపెడితే స్కిన్ ముడతలుపడదా?
మనం ప్రశాంతంగా నిద్రపోయినప్పుడు శరీరంలో హ్యూమన్ గ్రోత్ హార్మోన్ బాగా విడుదలవుతుంది. ఇది చర్మ కణాలను పునరుద్ధరించి ముడతలు రాకుండా నివారిస్తుంది. అంటే చర్మ సౌందర్యానికి, ఫోన్ వాడకానికి సంబంధం ఉందన్నమాట.
ఎటువంటి బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ వాడకుండా సహజ సిద్ధమైన గ్లో పొందడానికి నిద్రకు ముందు ఫోన్ దూరంగా పెట్టడమే మంచి మార్గం. రాత్రి వేళ పుస్తకాలు చదవడం లేదా ఇంట్లో వారితో మాట్లాడటం అలవాటు చేసుకోండి. సాధ్యమైనంతవరకు రాత్రులు ఫోన్ చూడకపోవడం అలవాటు చేసుకొండి.. ఆరోగ్యంగా ఉండండి.