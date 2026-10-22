Fastest Dog in the World : సెకనుకు 20 మీటర్ల వేగంతో పరుగెత్తే సూపర్ డాగ్ ఏదో తెలుసా?
ఈ భూమిపై వేగంగా పరుగెత్తే అనేక జీవులు ఉన్నాయి… వీటిలో కుక్కలు కూడా ఒకటి. అయితే ఈ ప్రపంచంలో అత్యధిక వేగంతో పరుగెత్తే కుక్క ఏది? దాని స్పీడ్ ఎంత? అనేది ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
భూమిపై వేగంగా పరుగెత్తే కుక్కలివే...
కుక్కలు అంటే మనకు ముందుగా గుర్తొచ్చేది విశ్వాసం, తెలివితేటలు, యజమానిపై చూపించే ప్రేమ. అయితే కొన్ని కుక్కలలో మరో అద్భుతమైన లక్షణం కూడా ఉంది.. అదే వేగం. కొన్ని కుక్కలు కళ్లుమూసి తెరిచేలోపే ఎంతో దూరం పరుగెత్తగలవు… గంటకు సుమారు 72 కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకెళ్లే కుక్కలు కూడా ఉన్నాయి. అంటే ఒక్క సెకనులో దాదాపు 20 మీటర్ల దూరాన్ని అధిగమించగలవన్నమాట. ఇంతటి ఈ ప్రపంచంలో అత్యధిక వేగంతో పరుగెత్తే కుక్క జాతి ఏది? దాని శరీర నిర్మాణంలో ఉన్న ప్రత్యేకతలేమిటి? ఇలాంటి వేగవంతమైన కుక్కల గురించి ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
ప్రపంచంలోనే వేగవంతమైన కుక్క ఏది?
ప్రపంచంలో అత్యంత వేగంగా పరుగెత్తే కుక్క జాతుల్లో గ్రేహౌండ్ (Greyhound) మొదటి స్థానంలో నిలుస్తుంది. ఈ కుక్కలు గంటకు సుమారు 72 కిలోమీటర్ల గరిష్ఠ వేగాన్ని అందుకోగలవు. వీటి వేగం కారణంగానే కుక్కల రేసింగ్లో గ్రేహౌండ్స్కు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. గతంలో వేట కోసం ఉపయోగించిన ఈ జాతి, వేగంగా కదిలే జంతువులను వెంబడించడంలో మంచి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది.
గ్రేహౌండ్స్ శరీరం పొడవుగా, సన్నగా ఉంటుంది. పొడవైన కాళ్లు, బలమైన కండరాలు, లోతైన ఛాతీ, ప్రత్యేకమైన వెన్నెముక వీటి వేగానికి తోడ్పడతాయి. పరుగెత్తే సమయంలో శరీరాన్ని ముందుకు వేగంగా విసరగలగడం, కాళ్లను సమన్వయంతో కదిలించడం వల్ల ఈ గ్రేహౌండ్స్ డాగ్స్ తక్కువ సమయంలోనే గరిష్ఠ వేగాన్ని అందుకోగలవు.
చిరుతపులిలా గాల్లోకి ఎగురుతూ పరుగు
గ్రేహౌండ్స్ పరుగెత్తే విధానం కూడా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. ఇవి 'డబుల్ సస్పెన్షన్ గ్యాలప్' (Double-suspension gallop) అనే ప్రత్యేకమైన పరుగుల పద్ధతిని ఉపయోగిస్తాయి. ఈ పద్ధతిలో పరుగు చక్రంలో రెండు వేర్వేరు దశల్లో కుక్క నాలుగు కాళ్లు నేలకు తగలకుండా గాల్లో ఉంటాయి. శరీరాన్ని వంచడం, వెనుక కాళ్లతో బలంగా ముందుకు నెట్టుకోవడం, ముందు కాళ్లను చాపడం వంటి కదలికలు వేగాన్ని పెంచుతాయి.
చిరుతపులి వంటి వేగవంతమైన జంతువులు కూడా ఇలాంటి పరుగుల పద్ధతిని ఉపయోగిస్తాయి. అయితే గ్రేహౌండ్ ఎంత వేగంగా పరుగెత్తినా, ఆ గరిష్ఠ వేగాన్ని ఎక్కువసేపు కొనసాగించదు. ఇది ప్రధానంగా తక్కువ దూరాల్లో వేగంగా పరుగెత్తే స్ప్రింటర్ జాతి.
బయట స్పీడ్.. ఇంట్లో మాత్రం విశ్రాంతి!
గ్రేహౌండ్స్ గురించి మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఉంది. బయట వేగంగా పరుగెత్తే ఈ కుక్కలు ఇంట్లో మాత్రం ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ఇష్టపడతాయి. తగినంత వ్యాయామం, నడక తర్వాత ఎక్కువ సమయం విశ్రాంతి తీసుకుంటాయి. అందుకే వీటిని సరదాగా '45 mph కౌచ్ పొటాటోస్' అని పిలుస్తారు. అంటే గంటకు 45 మైళ్ల వేగంతో పరుగెత్తగలిగినా, ఇంట్లో సోఫాపై హాయిగా విశ్రాంతి తీసుకునే కుక్కలన్నమాట.
అయితే ఇవి బద్ధకంగా ఉంటాయని భావించి వ్యాయామం అవసరం లేదనుకోవద్దు. ప్రతిరోజూ నడక, సురక్షితమైన ప్రదేశంలో కొంత శారీరక శ్రమ అవసరం. వేగంగా పరుగెత్తే స్వభావం కారణంగా బయటకు తీసుకెళ్లినప్పుడు పట్టీతో నియంత్రించడం కూడా ముఖ్యం.
సలూకి నుంచి విప్పెట్ వరకు.. వేగవంతమైన కుక్కలివే
గ్రేహౌండ్ ఒక్కటే వేగానికి ప్రసిద్ధి చెందిన కుక్క కాదు. మరికొన్ని జాతులు కూడా తమ పరుగు సామర్థ్యంతో ఆకట్టుకుంటాయి. వాటిలో ముఖ్యమైనవి ఇవి.
సలూకి (Saluki) : గంటకు సుమారు 68 కిలోమీటర్ల వేగంతో పరుగెత్తగలదని అంచనా. ఇది పురాతన వేట కుక్క జాతుల్లో ఒకటి. పొడవైన కాళ్లు, సన్నని శరీరం దీని ప్రత్యేకతలు. వేగంతో పాటు ఎక్కువ దూరం పరుగెత్తగల సామర్థ్యం కూడా దీనికి ఉంది.
అఫ్గాన్ హౌండ్ (Afghan Hound) : గంటకు సుమారు 64 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకోగలదు. పొడవైన, సిల్కీ వెంట్రుకలతో ప్రత్యేకంగా కనిపించే ఈ జాతిని గతంలో కఠినమైన భూభాగాల్లో వేట కోసం ఉపయోగించేవారు. అందమైన రూపంతో పాటు చురుకుదనం కూడా వీటి సొంతం.
విజ్లా (Vizsla) : గంటకు సుమారు 64 కిలోమీటర్ల వేగంతో పరుగెత్తగలదు. హంగేరీకి చెందిన ఈ కుక్కలు వేటలో సహకరించేందుకు అభివృద్ధి చేసిన జాతిగా ప్రసిద్ధి చెందాయి. వేగం మాత్రమే కాకుండా చురుకుదనం, శారీరక శక్తి, ఎక్కువసేపు చురుగ్గా ఉండే సామర్థ్యం వీటిలో కనిపిస్తాయి.
విప్పెట్ (Whippet) : గంటకు సుమారు 56 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకోగలదు. గ్రేహౌండ్ను పోలిన శరీర నిర్మాణం కలిగిన ఈ జాతి పరిమాణంలో కొంత చిన్నదిగా ఉంటుంది. తక్కువ దూరాల్లో వేగంగా పరుగెత్తడం, చురుకుగా కదలడం దీని ప్రత్యేకతలు.
కుక్కల వేగం వెనుక అసలు రహస్యం ఏమిటి?
కుక్క ఎంత వేగంగా పరుగెత్తగలదనేది కేవలం దాని జాతిపైనే ఆధారపడదు. వయసు, ఆరోగ్యం, శారీరక దారుఢ్యం, శిక్షణ, పరుగెత్తే నేల స్వభావం వంటి అంశాలు కూడా ప్రభావం చూపుతాయి. అంతేకాదు ఒక జాతికి సంబంధించి ప్రచారంలో ఉన్న గరిష్ఠ వేగం ప్రతి కుక్కకు వర్తించదు. వేర్వేరు పరీక్షలు, పరిస్థితుల్లో నమోదయ్యే వేగాల్లో తేడాలు ఉండవచ్చు.
మొత్తంగా చూస్తే గ్రేహౌండ్ తన అద్భుతమైన వేగంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందింది. సెకనుకు దాదాపు 20 మీటర్ల దూరాన్ని అధిగమించగల ఈ కుక్కను చూస్తే ప్రకృతి జీవుల శరీర నిర్మాణాన్ని వాటి అవసరాలకు అనుగుణంగా ఎంత అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దిందో అర్థమవుతుంది.