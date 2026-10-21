Street Dogs : కుక్కలు రాత్రిపూట వెంటపడినప్పుడు ఈ 4 తప్పులు అస్సలు చేయకండి
Street Dogs : రాత్రిపూట బైక్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు వీధి కుక్కలు వెంటపడటం కామనే. అప్పుడు చాలామంది భయంతో స్పీడ్ పెంచడమో, కాలుతో తన్నడానికో ట్రై చేసి యాక్సిడెంట్ చేసుకుంటారు. కానీ అలాంటప్పుడు ఎలా తప్పించుకోవాలో తెలుసా?
పొరపాటున కూడా ఈ తప్పులు చేయొద్దు
రాత్రి పూట లేదా నిర్మానుష్యంగా ఉండే రోడ్ల మీద బైక్ లేదా స్కూటర్పై వెళ్తున్నప్పుడు అకస్మాత్తుగా వీధి కుక్కలు వెంటపడటం చూస్తూనే ఉంటాం. ఇలాంటప్పుడు చాలామంది కంగారుపడి చేసే చిన్న చిన్న తప్పుల వల్ల కిందపడి చేతులు, కాళ్లు విరగ్గొట్టుకుంటారు. ఒక్కోసారి ప్రాణాలకే ప్రమాదం రావచ్చు. కుక్కలు వెంటపడినప్పుడు అస్సలు చేయకూడని తప్పులు, వాటి నుంచి తప్పించుకునే సరైన మార్గాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
వీధి కుక్కలు వెంటపడినప్పుడు ఈ 4 తప్పులు చేయకండి
కుక్కలు వెంటపడగానే చాలామంది భయంతో యాక్సిలరేటర్ రైజ్ చేసి స్పీడ్ పెంచుతారు. ఇది చాలా డేంజర్! స్పీడ్ పెంచినప్పుడు బైక్ స్కిడ్ అయి కిందపడొచ్చు లేదా ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలను ఢీకొట్టొచ్చు. అంతేకాదు, జంతు శాస్త్రం ప్రకారం మీరు ఎంత వేగంగా వెళితే కుక్కలు మిమ్మల్ని 'వేటాడే వస్తువు' (Chasing target) అనుకుని మరింత కోపంతో వెంటపడతాయి.
గట్టిగా అరవడం, హారన్ కొట్టడం ఆపండి కుక్కలను భయపెట్టడానికి కంగారులో గట్టిగా అరవడం లేదా కంటిన్యూగా హారన్ కొట్టడం పెద్ద తప్పు. ఇలాంటి విపరీతమైన శబ్దాలు కుక్కల్లో మరింత కోపాన్ని, ఆందోళనను పెంచుతాయి. దీనివల్ల అవి భయపడి పారిపోవడానికి బదులు మరింత రెచ్చిపోయి దాడి చేయడానికి ముందుకొస్తాయి.
కాలుతో తన్నడానికి ట్రై చేయొద్దు బైక్ నడుపుతూనే కదులుతున్న బండి మీద నుంచి కాలుతో కుక్కను తన్నడానికి లేదా భయపెట్టడానికి అస్సలు ట్రై చేయొద్దు. ఇలా చేస్తే 100% బండి బ్యాలెన్స్ తప్పి కిందపడిపోతారు. కదులుతున్న బండి మీద నుంచి పడితే తీవ్ర గాయాలవుతాయి.
జంతువుల సైకాలజీ ప్రకారం, వాటి కళ్లలోకి నేరుగా చూస్తే కుక్కలు దాన్ని 'సవాల్' లేదా 'దాడికి సంకేతం'గా భావిస్తాయి. కాబట్టి మీ చూపును ఎప్పుడూ ముందున్న రోడ్డు మీదే ఉంచండి
మరి కుక్కల నుంచి తప్పించుకునే సరైన దారి ఏంటి?
కుక్కలు వెంటపడినప్పుడు కంగారు పడకుండా బైక్ స్పీడ్ నెమ్మదిగా తగ్గించండి. మీరు స్లో అయిన కొద్దీ, కుక్కలు మిమ్మల్ని వెంబడించాలనే ఆలోచన కోల్పోయి నెమ్మదిగా వెనక్కి తగ్గుతాయి.
అవసరమైతే బండి ఆపి సైలెంట్గా ఉండండి. కుక్కలు మరీ దగ్గరికి వస్తే, బండిని పక్కకు ఆపి, ప్రశాంతంగా బైక్ మీదే కూర్చోండి. మీరు కదలకపోతే అవి ఒకటి రెండు సార్లు మొరిగి వాటంతట అవే వెళ్లిపోతాయి.
ఇలాంటి టైమ్లో భయపడకుండా 'సంయమనం' పాటించడమే మీ ప్రాణాలను కాపాడుకునే ఏకైక మార్గం.