Gold: బంగారాన్ని పింక్ పేపర్లోనే ఎందుకు పెట్టిస్తారు.? అసలు లాజిక్ ఏంటంటే.?
Gold: బంగారం చాలా మందికి ఎమోషన్. గ్రాము బంగారాన్ని కొనుగోలు చేసినా దానిని భద్రంగా దాచుకుంటారు. అయితే గోల్డ్ను పింక్ కలప్ పేపర్లో పెడుతుండడం గమనించే ఉంటాం. ఇంతకీ ఎందుకిలా చేస్తారో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా.?
బంగారం కొనుగోలు చేసిన వెంటనే దాన్ని పింక్ రంగు కాగితంలో చుట్టి ఇవ్వడం చాలా చోట్ల సాధారణంగా కనిపిస్తుంది. ఇదే రంగు ఎందుకు అన్న ప్రశ్న చాలా మందికి ఎప్పుడో ఒకసారి వచ్చినే ఉంటుంది. దీనికి ఒకే ఒక్క శాస్త్రీయ కారణం లేదు. సంప్రదాయం, మనసుపై పడే ప్రభావం, వ్యాపార అవసరాలు కలిసి ఈ పద్ధతిని కొనసాగిస్తున్నాయి.
భారతీయ సంస్కృతిలో పసిడి ప్రాధాన్యం
మన దేశంలో బంగారాన్ని కేవలం ఆభరణంగా మాత్రమే చూడరు. అది సంపదకు సంకేతం, శుభానికి గుర్తు, భవిష్యత్తు భద్రతకు ప్రతీకగా భావిస్తారు. అంత విలువైన లోహాన్ని కస్టమర్ చేతిలో పెట్టే సమయంలో ప్రత్యేకత ఉండాలనే ఆలోచనతోనే వ్యాపారులు ప్రత్యేక రంగు కాగితాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే పింక్ పేపర్ స్థిరపడింది.
పింక్ రంగు చూపే మానసిక ప్రభావం
పింక్ రంగు చూసిన వెంటనే మనసుకు ఓ హాయిగా అనిపిస్తుంది. మృదుత్వం, సానుకూల భావన, శాంతి వంటి లక్షణాలు ఈ రంగుకు ఉన్నాయి. మెరిసే బంగారం పింక్ బ్యాక్గ్రౌండ్పై ఉంచినప్పుడు మరింత ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది. కొనుగోలుదారుడికి కూడా ‘నేను నిజంగా విలువైన వస్తువు కొన్నాను’ అనే సంతృప్తి కలుగుతుంది.
ఆభరణాల దుకాణాల్లో కొనసాగుతున్న సంప్రదాయం
ఎన్నో దశాబ్దాలుగా జ్యువెలరీ షాపుల్లో పింక్ లేదా లైట్ రెడ్ షేడ్ కాగితాలనే వాడుతున్నారు. ఒకసారి అలవాటు మొదలైతే అది సంప్రదాయంగా మారిపోతుంది. కాలం మారినా ఈ పద్ధతి మారలేదు. బంగారం అంటే పింక్ పేపర్ అనే భావన తెలియకుండానే మన మనసుల్లో స్థిరపడిపోయింది.
వ్యాపారపరంగా కూడా ఇదే సరైన ఎంపిక
పింక్ రంగు కాగితం మురికి, మడతలు త్వరగా కనిపించనివ్వదు. ఖర్చు పరంగా కూడా ఇది ఎక్కువ కాదు. అన్ని చోట్ల ఒకే రంగు వాడటం వల్ల షాపులకు ప్రత్యేక గుర్తింపు వస్తుంది. కస్టమర్ చేతికి ఇచ్చే సమయంలో కూడా ప్రీమియం ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. ఈ కారణాల వల్లే గోల్డ్ అమ్మకాలలో పింక్ పేపర్ ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది.