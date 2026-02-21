Facts: శరీరంలో అత్యంత ధృఢమైన కండరం ఏదో తెలుసా.? మీరు అస్సలు ఊహించి ఉండరు
Facts: ఈ సృష్టి ఎన్నో వింతలకు, మరెన్నో విశేషాలకు నెలవు. కొన్ని విషయాల గురించి వింటుంటే ఆశ్చర్యం కలగకమానదు. అలాంటి కొన్ని ఆసక్తికర విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
శరీరంలో అత్యంత బలమైన కండరం ఏది?
చాలామంది నాలుకనే శరీరంలో బలమైన కండరమని అనుకుంటారు. కానీ అది పూర్తిగా నిజం కాదు. నాలుక అనేది ఒక్క కండరము కాదు. అది అనేక చిన్న కండరాల సమూహం. మన శరీరంలో అత్యంత బలమైన కండరం “మాసెటర్” (Masseter). ఇది దవడను పైకి లేపే కండరము. ఆహారం నమలడంలో ఈ కండరం ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. శక్తి పరంగా చూస్తే ఇదే బలమైనది.
వేడి నీరు చల్లని నీటికంటే త్వరగా గడ్డకట్టుతుందా?
సాధారణంగా చూస్తే చల్లని నీరు ముందుగా ఐస్గా మారాలని భావిస్తాం. కానీ కొన్ని పరిస్థితుల్లో వేడి నీరు ముందుగా గడ్డకట్టినట్లు పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. ఈ ఘటనను “ఎంపెంబా ఎఫెక్ట్” అని పిలుస్తారు. అయితే ఇది నీటి పరిమాణం, పాత్ర రకం, ఉష్ణోగ్రత, గాలిలో ఆవిరి కావడం వంటి అంశాలపై ఇది ఆధారపడుతుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో వేడి నీరు త్వరగా చల్లబడుతూ ముందుగా గడ్డకట్టే అవకాశం ఉంటుంది.
మోనాలిసాకు కనుబొమ్మలు లేవా?
ప్రసిద్ధ చిత్రకారుడు Leonardo da Vinci గీసిన Mona Lisa చిత్రంలో కనుబొమ్మలు కనిపించవు. దీని వల్ల చాలా మంది “ఆమెకు కనుబొమ్మలు లేవు” అని అనుకుంటారు. కానీ ఇంజినీర్ పాస్కల్ కొట్టే చేసిన పరిశోధనల ప్రకారం, మొదట చిత్రంలో కనుబొమ్మలు వేసినట్లు ఆధారాలు ఉన్నాయి. కాలక్రమేణా పునరుద్ధరణ, శుభ్రపరిచే ప్రక్రియల వల్ల అవి మసకబారిపోయి కనిపించకుండా పోయాయని చెబుతున్నారు.
చీమలు 12 గంటల్లో 8 నిమిషాలు విశ్రాంతి తీసుకుంటాయా?
చీమలు ఎప్పుడూ పనిచేస్తూనే ఉంటాయని మనకు అనిపిస్తుంది. కానీ పరిశోధనలు చెబుతున్నది వేరే విషయం. చీమలు మనుషుల్లా ఒకేసారి ఎక్కువసేపు నిద్రపోవు. వాటికి చిన్న చిన్న విశ్రాంతి దశలు ఉంటాయి. 12 గంటల వ్యవధిలో సుమారు 8 నిమిషాల పాటు విశ్రాంతి తీసుకుంటాయని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి. ఇది మనం అర్థం చేసుకునే “నిద్ర” కాదు, చిన్న విరామం మాత్రమే.
అతి చిన్న పూర్తి వాక్యం
ఒక వాక్యం పూర్తిగా ఉండాలంటే అందులో ఒక Subject (కర్త), Predicate (క్రియ భాగం) ఉండాలి. “I am” అనే వాక్యంలో “I” కర్త, “am” క్రియ. ఇది ఒక పూర్తి భావాన్ని వ్యక్తం చేస్తుంది. అందువల్ల “I am” ఇంగ్లీష్ భాషలో అతి చిన్న పూర్తి వాక్యంగా పరిగణిస్తారు.
ప్రపంచంలో ఎక్కువ మందికి ఉన్న పేరు
వివిధ గణాంకాల ప్రకారం “Muhammad” అనే పేరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత సాధారణంగా ఉపయోగించే పేర్లలో ఒకటి. దాని వేరియేషన్లతో కలిపి కోట్లాది మంది ఈ పేరును కలిగి ఉన్నారు. అందుకే ప్రపంచంలో ఎక్కువగా వినిపించే పేరుగా “Muhammad”ను గుర్తిస్తున్నారు.