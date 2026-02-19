Nita Ambani Tea Cup: నీతా అంబానీ టీ కప్పు ఖరీదుతో ఎన్ని తులాల బంగారం కొనవచ్చో తెలుసా?
Nita Ambani Tea Cup: ఆసియాలోనే అత్యంత సంపన్న కుటుంబం ముఖేష్ అంబానీదే. ఆయన భార్య నీతా అంబానీ. ఈమె గురించి తెలియని వారుండరు. ఆమె ఉదయాన్నే తాగే టీ కప్పు ధర తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు.
ఆసియాలోని అత్యంత సంపన్న కుటుంబం ముఖేశ్ కుటుంబం. ఆయన భార్య నీతా అంబానీ. ఆమె ఎంతో విలాసవంతమైన జీవితం గడుపుతారు. ఆమె వాడే లిప్ స్టిక్ నుంచి చీర వరకు అన్నీ ఖరీదైనవే. ఆమె రోజువారీ ఖర్చే లక్షల్లో ఉంటుంది. నీతా అంబానీ తన రోజును టీ తాగడం ద్వారా మొదలుపెడతారు. అయితే టీ తాగేందుకు ఖరీదైన టీ కప్పును వాడతారు. ఆ టీ కప్పు చాలా ఖరీదైనది.
ఒక్క టీ కప్పు ధర ఎంత?
నీతా అంబానీ ప్రతి రోజూ వాడే టీ కప్పు ధర ఖరీదు తెలిస్తే ఎవరైనా షాక్ అవ్వాల్సిందే. జపాన్కు చెందిన పురాతన పింగాణీ బ్రాండ్ 'నోరిటాకే' కప్పుల్లో ఆమె టీ తాగుతారు. ఈ కప్పులను బంగారం, ప్లాటినంతో ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేస్తారు. ఒక్క టీ కప్పు ధర ఒక్కోటి రూ.3 లక్షలకు పైగా ఉంటుందని చెబుతారు. ఈ టీ సెట్లో ఏకంగా 50 కప్పులు ఉంటాయి. ఈ టీ సెట్ విలువ రూ.1.5 కోట్లకు పైమాటే ఉంటుంది. ఇంత ఖరీదైన టీ కప్పును అమ్మినా చాలు ఏకంగా ఒకటిన్నర తులం బంగారు వస్తువు కొనుక్కోవచ్చు.
లిప్ స్టిక్ ఖరీదు
నీతా అంబానీ ఎంతో అందంగా ఉంటారు. 60 ఏళ్లు దాటినా అందమైన చర్మం మెరిసిపోతారు. ఆమె వాడే లిప్స్టిక్లను కూడా ప్రత్యేకంగా తన దుస్తులకు తగ్గట్టుగా తయారు చేయించుకుంటారు. ఆమె దగ్గర లిప్స్టిక్ కలెక్షన్ విలువ సుమారు రూ.40 లక్షలు ఉంటుందని అంచనా.
చాలా ఖరీదైన చీర
నీతా అంబానీ ఎక్కడికి వెళ్లినా ఆమె దుస్తులు ఎంతో మందిని ఆకర్షిస్తాయి. ఆమె స్టైల్ సంప్రదాయ, ఆధునికత కలబోతగా ఉంటుంది. ఆమె దగ్గర ఏకంగా రూ.40 లక్షల ఖరీదైన చీరలు ఉన్నాయి. ఒక్క రోజులో ఆమె ధరించే చీర, బ్యాగ్, ఆభరణాలను కలిపితే ఆ ఖర్చు కనీసం రూ.10-50 లక్షల వరకు ఉండొచ్చు.
నీతా అంబానీ తన లగ్జరీ హ్యాండ్బ్యాగ్ కలెక్షన్తో కూడా బాగా పాపులర్ అయ్యారు. దాదాపు అన్ని ఈవెంట్లలోనూ ఆమె క్లాసీ బ్యాగ్లతో కనిపిస్తారు. ఆమె వద్ద ఖరీదైన హ్యాండ్బ్యాగ్ల కలెక్షన్ ఉంది. నీతా అంబానీ దగ్గర సుమారు రూ.2.6 కోట్ల విలువైన హ్యాండ్బ్యాగ్ కూడా ఉంది.