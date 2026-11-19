Peda City: కేవలం ఈ స్వీట్ తోనే ప్రపంచంలో ఫేమస్ అయిన సిటీ..మన దేశంలో ఎక్కడుందో తెలుసా?
Peda City: మనదేశంలో ఒక్కో ఏరియాకి ఒక్కో డిఫరెంట్ స్వీట్ ఉంటుంది. కానీ ఓ సిటీకి ఒక స్వీట్తో విడదీయలేని అనుబంధం ఉంది. అక్కడికి వెళ్లినవారు రుచి చూడకుండా తిరిగిరారు. డజన్ల కొద్దీ స్వీట్ బాక్సులు తెచ్చుకుంటారు. ఇంతకీ ఆ నగరం ఏది? ఫేమస్ అయిన స్వీట్ ఏంటి?
పేడా సిటీ
ఉత్తరప్రదేశ్లోని మథురకు ఎన్నో ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. శ్రీకృష్ణుడి జన్మస్థలంగా దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన ఈ నగరం ఆధ్యాత్మికంగానే కాకుండా ఆహారం పరంగానూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ తయారయ్యే దూ్ పేడాకు దేశవ్యాప్తంగా మంచి పేరుంది. అందుకే మథురను 'పేడా క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా' అని కూడా పిలుస్తారు. మథురకు వచ్చే భక్తులు, పర్యాటకులు ఇక్కడి పేడాలను తప్పనిసరిగా రుచి చూస్తారు. చాలామంది తమ బంధుమిత్రుల కోసం వీటిని కొంటుంటారు. స్వీట్ షాపుల్లో ఎక్కడ చూసినా ఈ రకరకాల పేడా స్వీట్ లు కనిపిస్తాయి.
మథుర పేడా ప్రత్యేకత ఏంటి?
మథుర పేడా ప్రత్యేకత దాని తయారీ విధానంలోనే ఉంటుంది. నాణ్యమైన చిక్కటి పాలను ఉపయోగించి ముందుగా ఖోయా (మావా) తయారు చేస్తారు. ఆ తర్వాత దాన్ని తక్కువ మంటపై నెమ్మదిగా ఉడికిస్తూ సరైన స్థాయికి తీసుకొస్తారు. ఇందులో చక్కెర, యాలకుల పొడి కలిపి పేడాల ఆకారంలో తయారు చేస్తారు.
ఇవి చూడటానికి లేత గోధుమ రంగు నుంచి ముదురు గోధుమ రంగు వరకు ఉంటాయి. తినేటప్పుడు కొద్దిగా గరుకుగా అనిపించే ప్రత్యేకమైన టెక్స్చర్, పాల చిక్కదనం వీటి రుచిని మరింత పెంచుతాయి. మితమైన తీపితో నోట్లో కరిగిపోయేలా ఉండటం వీటి మరో ప్రత్యేకత.
మథురలో పేడా కేవలం తినే స్వీట్ మాత్రమే కాదు. ఆలయాల్లో నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. పండుగలు, శుభకార్యాలు, ప్రత్యేక సందర్భాల్లో బంధువులకు పంచిపెడతారు. ఇలా తరతరాలుగా వస్తున్న సంప్రదాయం ఈ మిఠాయికి మరింత గుర్తింపును తీసుకొచ్చింది.
మథురలో దొరికే ఐదు రకాల పేడాలు
1. క్లాసిక్ మథుర పేడా
ఇది సంప్రదాయ పద్ధతిలో తయారుచేసే అసలైన మథుర పేడా. ఖోయా, చక్కెరతో తయారుచేసే ఈ స్వీట్లో పాల రుచి ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొద్దిగా గరుకుగా ఉండే టెక్స్చర్, ప్రత్యేకమైన రంగు దీని గుర్తింపు. మథురకు వెళ్లేవారు తప్పనిసరిగా రుచి చూడాల్సిన స్వీట్ ఇదే.
2. కుంకుమపువ్వు పేడా
సంప్రదాయ పేడాకు కుంకుమపువ్వు జోడించి తయారుచేసే రకం ఇది. కుంకుమపువ్వు సువాసన, రంగు ఈ స్వీట్కు ప్రత్యేకమైన ఆకర్షణను తీసుకొస్తాయి. పండుగలు, శుభకార్యాల సమయంలో వీటికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఉంటుంది.
3. చాక్లెట్ పేడా
సంప్రదాయ స్వీట్కు ఆధునిక రూపమే చాక్లెట్ పేడా. ఖోయాతో పాటు కోకో లేదా చాక్లెట్ రుచిని జోడించి తయారుచేస్తారు. ముఖ్యంగా పిల్లలు, యువత ఈ రకాన్ని ఇష్టపడతారు. సంప్రదాయ రుచికి కొత్తదనం జోడించిన స్వీట్ ఇది.
4. డ్రై ఫ్రూట్స్ పేడా
బాదం, జీడిపప్పు, పిస్తా వంటి డ్రై ఫ్రూట్స్ను చిన్న ముక్కలుగా చేసి పేడాలో కలుపుతారు. దీనివల్ల తింటున్నప్పుడు క్రంచీగా అనిపిస్తుంది. సాధారణ పేడాతో పోలిస్తే మరింత రిచ్గా ఉంటుంది. పెళ్లిళ్లు, ప్రత్యేక వేడుకల్లో బహుమతిగా ఇచ్చేందుకు చాలామంది వీటిని ఎంచుకుంటారు.
5. షుగర్ ఫ్రీ పేడా
తీపి పదార్థాల వినియోగాన్ని తగ్గించాలనుకునేవారి కోసం షుగర్ ఫ్రీ పేడాలు అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. సాధారణ చక్కెరకు బదులుగా ప్రత్యామ్నాయ స్వీటెనర్లను ఉపయోగించి వీటిని తయారుచేస్తారు. అయితే షుగర్ ఫ్రీ అని చెప్పినంత మాత్రాన మధుమేహం ఉన్నవారికి పూర్తిగా సురక్షితమని భావించకూడదు. కొనుగోలు చేసేముందు పదార్థాలను పరిశీలించడం మంచిది.
మథురలో ఎక్కడ రుచి చూడాలి?
మథురలో పేడాలకు పేరుగాంచిన స్వీట్ షాపుల్లో బ్రిజ్వాసి మిఠాయి వాలా (Brijwasi Mithai Wala), రాధికా స్వీట్స్ (Radhika Sweets), శంకర్ మిఠాయి వాలా (Shankar Mithai Wala) ముఖ్యమైనవి. ఇక్కడ సంప్రదాయ పేడాలతో పాటు వివిధ రకాల మిఠాయిలు కూడా లభిస్తాయి.
మొత్తానికి, మథురకు వెళ్లడం అంటే శ్రీకృష్ణుడి ఆలయాలను సందర్శించడంతో పాటు అక్కడి ప్రసిద్ధ పేడాలను రుచి చూడటం కూడా ఒక ప్రత్యేక అనుభూతి. అందుకే ఈ నగరానికి పేడా క్యాపిటల్గా ప్రత్యేక గుర్తింపు వచ్చింది.