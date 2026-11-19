కిలో జీడిపిక్కల నుంచి ఎంత జీడిపప్పు వస్తుందో తెలుసా?
జీడిపప్పును చాలా వంటల్లో వాడతారు. మార్కెట్లో కిలో జీడిపప్పు కొనాలంటే జేబుకు చిల్లు పడాల్సిందే. మనం కొనే జీడిపప్పు వెనుక పెద్ద ప్రాసెసింగ్ ఉంటుంది. జీడిపిక్కల నుంచి జీడిపప్పును వేరు చేయడం ఈజీ కాదు. అసలు కిలో జీడిపిక్కల నుంచి ఎంత జీడిపప్పు వస్తుంది?
జీడిపప్పు నేరుగా చెట్లకు కాయదు
జీడిపప్పు నేరుగా చెట్లకు కాయదు. జీడి చెట్టుకు ముందుగా జీడిపళ్లు కాస్తాయి. ఆ పండు కింద భాగంలో కిడ్నీ ఆకారంలో గట్టి పొరతో పిక్క ఉంటుంది. దానినే జీడిపిక్క లేదా Cashew Nut in Shell అంటారు.ఈ పిక్క లోపలే జీడిపప్పు ఉంటుంది. అయితే దాని చుట్టూ గట్టి పెంకుతో పాటు కాస్టిక్ స్వభావం కలిగిన లిక్విడ్ కూడా ఉంటుంది. అందుకే జీడిపిక్కను నేరుగా పగలగొట్టి పప్పును తీయలేరు. ప్రత్యేకమైన పద్ధతుల్లో ప్రాసెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
కిలో జీడిపిక్కలకు పావు వంతు జీడిపప్పు
సాధారణంగా ఒక కిలో ముడి జీడిపిక్కల నుంచి సుమారు 200 నుంచి 250 గ్రాముల వరకు జీడిపప్పు వస్తుంది. అంటే కిలో జీడిపిక్కల్లో దాదాపు 20 నుంచి 25 శాతం మాత్రమే తినడానికి పనికొచ్చే జీడిపప్పు ఉంటుంది. అయితే ఈ లెక్క జీడిపిక్కల పరిమాణం, నాణ్యత, తేమ శాతం, ప్రాసెసింగ్ విధానాన్ని బట్టి మారుతుంది. కొన్ని రకాల పిక్కల్లో దిగుబడి మరింత తక్కువగా ఉండొచ్చు. మిగిలిన బరువులో ఎక్కువ భాగం పెంకు, లోపల ఉండే లిక్విడ్, ప్రాసెసింగ్ టైంలో తీసేసే పొరలు, తేమ ఇవి కూడా ఉంటాయి. అందుకే కిలో జీడిపిక్కలకు పావు వంతు జీడిపప్పు వస్తుంది.
జీడిపప్పు తయారీ ఎలా జరుగుతుంది?
జీడిపిక్కల నుంచి పప్పును బయటకు తీయడానికి కొన్ని దశల్లో ప్రాసెసింగ్ చేస్తారు. ముందుగా చెట్ల నుంచి సేకరించిన జీడిపిక్కలను ఎండబెడతారు. ఆ తర్వాత వాటిని ఆవిరితో ఉడికించడం లేదా తగిన పద్ధతిలో వేడి చేసి పెంకును తొలగిస్తారు. అనంతరం ప్రత్యేకమైన యంత్రాలు లేదా చేతులతో పెంకును తొలగిస్తారు. పెంకు తొలగించిన తర్వాత జీడిపప్పు చుట్టూ ఉండే పలుచని గోధుమ రంగు పొరను తీసేస్తారు. దీనిని టెస్టా (Testa) అంటారు. ఆ తర్వాత పప్పును ఆరబెట్టి, సైజ్, రంగు, నాణ్యత ఆధారంగా వివిధ గ్రేడ్లుగా వేరు చేస్తారు. చివరగా ప్యాకింగ్ చేసి మార్కెట్కు పంపిస్తారు.
మిగిలిపోయే జీడిపిక్కల పెంకుతో ఏం చేస్తారు?
జీడిపప్పు తీసిన తర్వాత మిగిలిపోయే పెంకును కూడా వృథా చేయరు. అందులో ఉండే Cashew Nut Shell Liquid (CNSL) అనే ప్రత్యేకమైన ద్రవానికి పారిశ్రామికంగా మంచి ఉపయోగం ఉంది. దీనిని పెయింట్లు, వార్నిష్లు, రెసిన్లు, బ్రేక్ లైనింగ్లు వంటి ఉత్పత్తుల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. అలాగే జీడిపిక్కల పెంకులను ప్రాసెస్ చేసి ఇంధనంగా కూడా వినియోగిస్తారు. అంటే జీడిపప్పు తయారీలో పప్పుతో పాటు వ్యర్థాలకూ విలువ ఉంటుంది.
జీడిపప్పు ఎందుకు రేటెక్కువ?
ఒక కిలో జీడిపిక్కల నుంచి సుమారు 200 నుంచి 250 గ్రాముల పప్పు మాత్రమే రావడం, దానిని బయటకు తీయడానికి ప్రత్యేకమైన ప్రాసెసింగ్ అవసరం కావడం ధరపై ప్రభావం చూపుతాయి. అంతేకాదు.. పెంకు తొలగించే సమయంలో పప్పు విరిగిపోకుండా చూసుకోవాలి.