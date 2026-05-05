Facts: రాత్రుళ్లు గోర్లు కత్తిరిస్తే ఏమవుతుంది.? శాస్త్రమే కాదు సైన్స్ కూడా అదే చెప్తోంది
Facts: మన ఇళ్లలో పెద్దవాళ్లు తరచూ చెప్పే ఒక సాధారణ నియమం. “రాత్రి వేళల్లో గోర్లు కత్తిరించకూడదు.” చాలా మందికి ఇది కేవలం మూఢనమ్మకంలా అనిపించినా, దీని వెనక ప్రాచీన కాలపు జీవన విధానం, ఆరోగ్య పరిరక్షణ, సంస్కృతి ఉన్నాయి. వాటి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వెలుతురు లేకపోవడంతో
పూర్వ కాలంలో ఇళ్లలో విద్యుత్ సౌకర్యం ఉండేది కాదు. దీపం లేదా కొవ్వొత్తి వెలుతురే ఆధారం. అలాంటి తక్కువ వెలుతురులో గోర్లు కత్తిరించడం చాలా ప్రమాదకరం. దీంతో వేళ్లకు గాయాలు అవడం సాధారణం. చిన్న గాయం కూడా అప్పట్లో పెద్ద సమస్యగా మారేది, ఎందుకంటే చికిత్స సౌకర్యాలు పరిమితంగా ఉండేవి. అందుకే రాత్రిపూట ఈ పని చేయొద్దని పెద్దలు అలవాటు చేశారు.
అప్పటి పరికరాలతో ప్రమాదం
ఇప్పటి లాంటి సురక్షిత నెయిల్ కట్టర్లు అప్పట్లో లేవు. గోర్లు కత్తిరించడానికి కత్తులు, పదునైన లోహ పరికరాలు లేదా కత్తెర వంటి వాటిని వాడేవారు. అవి చీకట్లో వాడితే ప్రమాదం మరింత ఎక్కువ. చేతికి గాయం కావడం లేదా చర్మం తెగిపోయేది. అందుకే ఈ పనిని పగటిపూటే చేయాలని నియమం పెట్టారు.
పరిశుభ్రత పరంగా ఉన్న కారణాలు
గోర్లు కత్తిరించిన తర్వాత అవి ఎక్కడ పడతాయో రాత్రిలో కనిపించదు. నేలపై పడిన గోర్లు కాళ్లకు గుచ్చుకునే ప్రమాదం ఉంది. ఆహారంలో కలిసే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా ఇవి ఇంటిని అపరిశుభ్రంగా మారుస్తాయి. పూర్వ కాలంలో రాత్రి ఊడ్చడం ఉండేది కాదు. కాబట్టి గోర్లు ఇంట్లోనే మిగిలి, ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీసే అవకాశం ఉండేది.
ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాల ప్రభావం
సాయంత్రం సమయాన్ని మన సంస్కృతిలో పవిత్రంగా భావిస్తారు. ఈ సమయంలో ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచడం మంచిదని భావిస్తారు. గోర్లు లేదా జుట్టు కత్తిరించడం వంటి పనులు ఆ సమయంలో చేయకూడదని నమ్మకం ఏర్పడింది. అదృష్టం, శుభం వంటి భావాలతో దీనిని అనుసంధానం చేసి, అలవాటుగా మార్చారు.
నేటి కాలంలో ఇది అవసరమా?
ఇప్పటి పరిస్థితులు పూర్తిగా మారాయి. మనకు మంచి వెలుతురు ఉంది, సురక్షితమైన పరికరాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి రాత్రి గోర్లు కత్తిరించడం వల్ల పెద్దగా ప్రమాదం లేదు. అయినప్పటికీ కొన్ని విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి. కత్తిరించిన గోర్లు వెంటనే శుభ్రం చేయాలి, చేతులు కడుక్కోవాలి, పరిశుభ్రతను కాపాడుకోవాలి. అంటే, ఈ నియమం నేటి కాలంలో తప్పనిసరి కాకపోయినా, దాని వెనక ఉన్న ఉద్దేశం మాత్రం ఆరోగ్యం, భద్రత, శుభ్రత అనే విషయాలను గుర్తించాలి.