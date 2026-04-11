Facts: ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి ఫోన్ కాల్.. ఎవరు, ఎవరితో మాట్లాడారో తెలుసా.?
Facts: ఈ రోజుల్లో మొబైల్ ఫోన్ మన జీవితంలో భాగంగా మారింది. ఒకప్పుడు కాల్ చేయడానికి మాత్రమే ఉపయోగించిన ఈ పరికరం ఇప్పుడు మనకు సమాచారాన్ని అందించే చిన్న కంప్యూటర్లా మారిపోయింది. ఫోన్కు సంబంధించిన కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రపంచంలో మొదటి మొబైల్ కాల్ ఎప్పుడు జరిగింది?
ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి మొబైల్ కాల్ 1973 ఏప్రిల్ 3న జరిగింది. ఈ కాల్ను మోటరోలా సంస్థకు చెందిన ఇంజినీర్ మార్టిన్ కూపర్ న్యూయార్క్ వీధిలో నిలబడి చేశారు. ఆ కాల్ను ఆయన తన ప్రధాన ప్రత్యర్థి అయిన AT&T కంపెనీ ఇంజినీర్ జోయెల్ ఎంగెల్కు చేశారు. ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్కు ముందు ఈ కాల్ చేసి, “నేను ఎక్కడి నుంచి మీకు కాల్ చేస్తున్నానో తెలుసా?” అని సరదాగా అడిగారు. ఇది మొబైల్ ఫోన్ చరిత్రలో కీలకమైన ఘట్టంగా నిలిచింది.
మొదటి స్మార్ట్ఫోన్ ఎప్పుడు వచ్చింది?
మొదటి స్మార్ట్ఫోన్గా గుర్తింపు పొందిన మొబైల్ Ericsson GS88 “Penelope”. ఇది 1997లో వచ్చింది. ఈ ఫోన్కు అప్పట్లోనే “స్మార్ట్ఫోన్” అనే పదాన్ని ఉపయోగించారు. తరువాత ఈ పదం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా ప్రాచుర్యం పొందింది. ప్రస్తుతం మనం ఉపయోగిస్తున్న ఆధునిక స్మార్ట్ఫోన్లకు ఇదే మొదటి అడుగు అని చెప్పవచ్చు.
ప్రపంచంలో అత్యధికంగా అమ్ముడైన మొబైల్
ప్రపంచంలో అత్యధికంగా అమ్ముడైన మొబైల్ ఫోన్ Nokia 1100. ఇప్పటివరకు ఈ మోడల్కు సుమారు 250 మిలియన్ యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఈ ఫోన్ చాలా బలంగా ఉండటం, సులభంగా ఉపయోగించుకోవడం వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెద్ద విజయాన్ని సాధించింది. ఇప్పటికీ చాలా మంది దీనిని అత్యంత నమ్మకమైన ఫోన్గా గుర్తు చేసుకుంటారు.
మొబైల్ ఫోన్ అలవాటు – కొత్త రకాల పదాలు
మొబైల్ ఫోన్ల వాడకం పెరగడంతో కొన్ని కొత్త పదాలు కూడా వాడుకలోకి వచ్చాయి. అవేంటంటే..
Nomophobia – మొబైల్ ఫోన్ లేకుండా బయటకు వెళ్లడానికి భయపడే పరిస్థితి
Ringxiety – ఫోన్ మోగకపోయినా మోగుతున్నట్టు అనిపించడం
Phubbing – చుట్టూ ఉన్న వారిని పట్టించుకోకుండా ఫోన్లోనే మునిగిపోవడం. సర్వేలు చెబుతున్నదాని ప్రకారం ఒక వ్యక్తి రోజుకు సగటున 150 సార్లు మొబైల్ ఫోన్ చెక్ చేస్తాడట. అంటే ప్రతి 6 నిమిషాలకు ఒకసారి ఫోన్ చూస్తున్నట్టు అవుతుంది.
మొబైల్ ఫోన్ల గురించి ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు
ప్రపంచంలో మొబైల్ ఫోన్ల గురించి మరికొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
* ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో మనుషుల కంటే మొబైల్ ఫోన్ల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది.
* ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన ఫోన్ ఫాల్కన్ సూపర్నోవా పింక్ డైమండ్ ఐఫోన్ 6. దీని ధర సుమారు 95.5 మిలియన్ డాలర్లు.
* పరిశోధనల ప్రకారం మొబైల్ ఫోన్ స్క్రీన్పై టాయిలెట్ ఫ్లష్ కంటే 20–30 రెట్లు ఎక్కువ బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి.
* బ్లూటూత్ అనే పేరు 10వ శతాబ్దానికి చెందిన డెన్మార్క్ రాజు హరాల్డ్ బ్లూటూత్ పేరునుంచి వచ్చింది.
* ఫిన్లాండ్లో మొబైల్ ఫోన్ విసిరే పోటీ కూడా నిర్వహిస్తారు.
* 2013లో గూగుల్ నెక్సస్ ఫోన్ను అంతరిక్షంలోకి పంపి ప్రయోగం కూడా చేశారు.