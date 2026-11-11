దీపావళి తర్వాత మిగిలిన ఎండిన పూలతో ఇంటిని అందంగా మార్చేయండి.. ఎలాగంటే?
Dried Flowers Reuse Ideas: దీపావళికి ఇంటిని అలంకరించిన పూలు కొన్ని రోజులకే వాడిపోతుంటాయి. అలాంటి పూలను పడేయకుండా సువాసనభరితమైన, అందమైన డెకరేషన్ వస్తువులుగా మార్చుకోవచ్చు. మరి ఆ ఐదు సులభమైన మార్గాలేంటో తెలుసుకుందాం.
ఎండిన పూలతో సువాసనభరితమైన పాప్పౌరీ
దీపావళి తర్వాత మిగిలిన గులాబీలు, మల్లెపూలు, బంతిపూలతో మంచి సువాసన ఇచ్చే పాప్పౌరీ తయారు చేసుకోవచ్చు. ముందుగా పూల నుంచి రేకులను వేరు చేసి శుభ్రమైన ట్రేలో పరిచి ఎండలో పూర్తిగా ఆరబెట్టాలి. ఆ తర్వాత వాటిలో దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, ఎండిన నారింజ తొక్కలను కలపాలి. మరింత సువాసన రావాలంటే కొన్ని చుక్కల ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఈ మిశ్రమాన్ని అందమైన గాజు లేదా అలంకరణ గిన్నెలో ఉంచి హాల్, బెడ్రూమ్లో పెట్టుకోవచ్చు. దీనివల్ల గదికి మంచి సువాసనతో పాటు అందమైన అలంకరణ కూడా లభిస్తుంది.
పూలతో ఇంట్లోనే సేంద్రియ ఎరువు తయారీ
మీ ఇంట్లో మొక్కలు పెంచుతున్నట్లయితే ఎండిపోయిన పూలను సేంద్రియ ఎరువుగా మార్చుకోవచ్చు. ఇందుకోసం ముందుగా పూలకు ఉన్న ప్లాస్టిక్ దారాలు, వైర్లు, రిబ్బన్లను తొలగించాలి. ఆ తర్వాత పూలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కత్తిరించి వంటగదిలో మిగిలిపోయిన కూరగాయల తొక్కలు, ఇతర తడి వ్యర్థాలతో కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని కంపోస్ట్ బిన్లో వేసి తగినంత తేమ ఉండేలా చూసుకోవాలి. కొంతకాలానికి అవి కుళ్లిపోయి సేంద్రియ ఎరువుగా మారతాయి. ఈ ఎరువును ఇంట్లోని మొక్కలకు ఉపయోగించవచ్చు. దీనివల్ల పూలు వృథా కాకుండా మొక్కలకు అవసరమైన పోషకాలు అందుతాయి.
పూలతో సహజసిద్ధమైన రంగుల తయారీ
బంతిపూలు, గులాబీ రేకులతో సహజసిద్ధమైన రంగులను కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. ముందుగా పూల రేకులను శుభ్రంగా కడిగి ఒక పాత్రలో నీటితో కలిపి తక్కువ మంటపై కొద్దిసేపు మరిగించాలి. అనంతరం ఆ నీటిని చల్లార్చి వడకట్టాలి. ఇలా చేస్తే పూల నుంచి రంగు నీటిలోకి చేరుతుంది. బంతిపూలతో పసుపు రంగు, గులాబీ రేకులతో గులాబీ రంగు పొందవచ్చు. ఈ సహజ రంగులను కాగితాలు, చిన్న చిన్న క్రాఫ్ట్ వస్తువులు, కళాకృతుల తయారీలో ఉపయోగించవచ్చు. అయితే రంగు తీవ్రత పూల రకం, వాటి పరిమాణంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఎండిన పూలతో అందమైన ఫ్లవర్ క్యాండిల్స్
సాధారణ కొవ్వొత్తులను కూడా ఎండిన పూలతో అందంగా మార్చుకోవచ్చు. ఇందుకోసం గులాబీ రేకులు, ఇతర పూల రేకులను పుస్తకంలోని కాగితాల మధ్య ఉంచి పూర్తిగా ఆరబెట్టాలి. ఆ తర్వాత వాటిని కొవ్వొత్తి బయటి భాగంలో అందంగా అమర్చి అలంకరించుకోవచ్చు. ఇలా తయారైన క్యాండిల్స్ ఇంటికి ప్రత్యేకమైన అందాన్ని ఇస్తాయి. పండుగలు, ప్రత్యేక సందర్భాల్లో వీటిని అలంకరణ కోసం ఉపయోగించవచ్చు. అయితే ఎండిన పూలు త్వరగా మంట అంటించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి పూలను కొవ్వొత్తి మంట, వత్తికి దూరంగా ఉంచాలి. వెలిగించిన కొవ్వొత్తిపై ఎండిన పూలను అతికించకూడదు.
పూలతో అందమైన వాల్ డెకరేషన్ తయారీ
ఎండిపోయిన పూలతో ఇంటి గోడలను అందంగా అలంకరించే వాల్ ఆర్ట్ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం పూలు, రేకులను రెండు కాగితాల మధ్య ఉంచి బరువైన పుస్తకంలో కొన్ని రోజుల పాటు నొక్కి పెట్టాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పూలు చదునుగా మారి పూర్తిగా ఆరిపోతాయి. ఆ తర్వాత వాటిని తెల్లటి లేదా రంగుల కాగితంపై మీకు నచ్చిన డిజైన్లో అమర్చాలి. క్రాఫ్ట్ గ్లూతో అతికించి అందమైన ఫ్రేమ్లో పెట్టుకోవాలి. ఈ ఫ్రేమ్ను ఇంటి గోడలకు తగిలిస్తే సహజమైన పూలతో తయారైన ప్రత్యేకమైన అలంకరణగా నిలుస్తుంది. తక్కువ ఖర్చుతో ఇంటికి కొత్త అందాన్ని తీసుకురావచ్చు.