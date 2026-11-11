మీ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ ఎంతో తెలుసుకోవాలంటే ఈ నంబర్కు 'EPFOHO UAN' అని టైప్ చేసి మీ UAN నంబర్ను పంపండి. ఆ తర్వాత మీ ఫోన్కు పూర్తి సమాచారంతో మెసేజ్ వస్తుంది.
పీఎఫ్లో రిజిస్టర్ మొబైల్ నంబర్ నుంచి ఈ నంబర్కు మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వండి. రెండు రింగ్స్ తర్వాత కాల్ ఆటోమేటిక్గా కట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత మీ పీఎఫ్ వివరాలు టెక్స్ట్ మెసేజ్ ద్వారా వస్తాయి.
ఇంటర్నెట్ లేదా యూపీఐ యాప్స్ సహాయం లేకుండానే యూపీఐని వాడొచ్చు. ఈ కోడ్ డయల్ చేయడం ద్వారా మీరు డబ్బు పంపవచ్చు, రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు… మినీ స్టేట్మెంట్ కూడా పొందవచ్చు.
సైబర్ సెక్యూరిటీ లేదా ఆర్థిక మోసాలకు గురైనప్పుడు ఈ హెల్ప్లైన్కు కాల్ చేయండి. కాల్ చేసిన తర్వాత మీకు ఒక లింక్ మెసేజ్ రూపంలో వస్తుంది, దాని ద్వారా మీరు ఫిర్యాదు నమోదు చేయవచ్చు.
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