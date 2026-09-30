గుడిలో పెట్టే పులిహోర రెసిపీ ఇదిగో.. ఈ సీక్రెట్ టిప్స్ తో రుచి అదిరిపోతుంది
గుడిలో ప్రసాదంగా పెట్టే పులిహోర అంటే ఎంతో మందికి ఇష్టం. దాని రుచి, సువాసన ఎంతో బావుంటుంది. టెంపుల్ స్టైల్లో పులిహోర ఇంట్లో రుచిగా రావాలంటే ఎలా వండాలో రెసిపీ ఇక్కడ ఇచ్చాము.
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Image Credit : Vismai Foods
గుడిలో పెట్టే పులిహోర రెసిపీ
గుడిలో పెట్టే పులిహోర ఎంతో ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ఆ పులిహోర సువాసన, పులుపు-కారం కలిసిన ఆ రుచి చాలా బావుంటుంది. ఇంట్లో ఎన్నిసార్లు ట్రై చేసినా ఆ స్పెషల్ టేస్ట్ రావడం లేదని చాలామంది ఫీల్ అవుతుంటారు. సరైన కొలతలతో వండింతే అచ్చం గుడిలో లాంటి పులిహోరను ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఆ రుచి వెనక ఉన్న సీక్రెట్ టిప్స్, రెసిపీ ఇక్కడ ఇచ్చాము.
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Image Credit : Pinterest
టెంపుల్ స్టైల్ పులిహోర రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు
బియ్యం - 2 కప్పులు
నీళ్లు - తగినన్ని
- నువ్వుల నూనె - 1 టీస్పూన్
- చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయ సైజు
- నువ్వుల నూనె - 4 నుంచి 5 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - 1 టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్
- పచ్చిశెనగపప్పు - 1 1/2 టీస్పూన్
- పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 4 నుంచి 5
- పచ్చిమిర్చి - 1 లేదా 2
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఇంగువ - 1/4 టీస్పూన్
- పసుపు - 1/4 టీస్పూన్
- ఉప్పు - తగినంత
పులిహోర పొడి కోసం:
- ధనియాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 5 నుంచి 6
- పచ్చిశెనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్
- మెంతులు - 1/2 టీస్పూన్
- నువ్వులు - 1 టీస్పూన్
- మిరియాలు - 1/2 టీస్పూన్
- జీలకర్ర - 1/2 టీస్పూన్
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Image Credit : Pinterest
రెసిపీ ఇలా
- ముందుగా బియ్యాన్ని శుభ్రంగా కడిగి, తగినన్ని నీళ్లు పోసి పొడిపొడిగా వండుకోండి. అన్నం మెత్తబడకుండా చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఉడికిన అన్నాన్ని ఒక పెద్ద పళ్లెంలో ఆరబోసి, కొద్దిగా నువ్వుల నూనె కలపండి.
- ఆ తర్వాత చింతపండును వేడి నీళ్లలో నానబెట్టి, గుజ్జు తీసి వడకట్టుకోండి. ఈ చింతపండు రసాన్ని స్టవ్ మీద పెట్టి కాసేపు మరిగించండి.
- అందులో పసుపు, ఉప్పు వేసి పచ్చివాసన పోయేదాకా ఉడికించండి. ఇది కొద్దిగా చిక్కబడ్డాక స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి.
- మినప్పప్పు, మెంతులు, నువ్వులు, మిరియాలు, జీలకర్రను విడివిడిగా లేదా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మీడియం మంట మీద దోరగా వేయించుకోండి.
- ఇవి బాగా చల్లారాక మిక్సీలో వేసి కాస్త బరకగా పొడి చేసుకోండి. గుడి పులిహోరకు ఆ అద్భుతమైన సువాసనను ఇచ్చే అసలైన సీక్రెట్ పొడి ఇదే!
- కడాయిలో నువ్వుల నూనె వేడి చేసి ఆవాలు వేయండి. అవి చిటపటలాడాక మినప్పప్పు, పచ్చిశెనగపప్పు, పల్లీలు వేసి దోరగా వేయించండి.
- ఆ తర్వాత ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ కలపండి. ఇప్పుడు ముందుగా రెడీ చేసుకున్న చింతపండు గుజ్జును ఇందులో పోసి బాగా మరిగించండి.
- నూనె పైకి తేలి, మిశ్రమం చిక్కబడేదాకా మీడియం మంట మీద ఉడికించండి. ఇప్పుడు మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న పులిహోర పొడిని వేసి బాగా కలపండి.
- మరో 3-5 నిమిషాలు ఉడికించి దించేయండి. చల్లారిన అన్నం మీద ఈ పులికాచల్ వేసి, అన్నం విరిగిపోకుండా నెమ్మదిగా కలపండి.
- కలిపిన వెంటనే తినేయకుండా, కనీసం అరగంట నుంచి గంట పాటు పక్కన పెడితే.. పులుపు అన్నానికి బాగా పట్టి రుచి అదిరిపోతుంది.
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