రోడ్లు వేసేందుకు వాడే నల్లటి తారు ఎలా తయారవుతుందో తెలుసా?
రోడ్లు వేయాలంటే ముఖ్యంగా కావాల్సింది తారు. ఈ తారు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇది సహజంగా దొరికేదా? ఎలా తయారుచేస్తారు? వంటి సందేహాలు ఎంతో మందిలో ఉంటాయి. తారు ఎలా తయారవుతుందో ఇక్కడ వివరంగా ఇచ్చాము చదివేయండి.
తారు ఎలా తయారవుతుంది?
తారు లేకపోతే నల్లటి పటిష్టమైన రోడ్లు వేయడం చాలా కష్టం. అయితే రోడ్లపై వేసే నల్లటి తారు సహజంగా దొరికేది కాదు. దాన్ని ప్రత్యేకంగా తయారు చేస్తారు. భూమిలో నుంచి తీసే ముడి చమురును శుద్ధి చేస్తున్నప్పుడు ఈ తారు వస్తుంది. చమురు శుద్ధి కర్మాగారాల్లో ముడి చమురును దాదాపు నాలుగు వందల డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత వద్ద మరిగిస్తారు. అప్పుడు తేలికగా ఉండే పెట్రోల్, డీజిల్, కిరోసిన్, వంట గ్యాస్ వంటివి ఆవిరై పైకి వెళ్లిపోతాయి. చివరకు అడుగున చిక్కగా, జిగటగా మిగిలిపోయే నల్లటి వ్యర్థ పదార్థం మిగులుతుంది. దీన్ని బిటుమెన్ లేదా ముడి తారు అంటారు. ఎండలకు కరిగిపోకుండా, చలికి పగుళ్లు రాకుండా ఉండేందుకు ఈ తారులో కొన్ని రకాల రసాయనాలు కలిపి మరింత నాణ్యంగా తీర్చిదిద్దుతారు.
రోడ్ల కోసం ఎలా వాడతారు?
రోడ్డు నిర్మాణానికి ఈ ముడి తారును నేరుగా ఉపయోగించరు. దీన్ని కంకర రాళ్లతో కలపడానికి ప్రత్యేకమైన హాట్ మిక్స్ ప్లాంట్లు ఉంటాయి. అక్కడ వేర్వేరు సైజుల్లో ఉండే రాతి కంకరను, ఇసుకను భారీ యంత్రాల్లో బాగా వేడి చేసి తేమ లేకుండా ఆరబెడతారు. ఆ తర్వాత వేడి కంకరపై ద్రవరూపంలో ఉన్న వేడి తారును చల్లి బాగా కలుపుతారు. తారు జిగురులా పనిచేసి ఆ కంకర రాళ్లను ఒకదానికొకటి బలంగా అంటిపెట్టుకునేలా చేస్తుంది. రాళ్లు, తారు బాగా కలిసిన ఈ మిశ్రమాన్ని ఆస్ఫాల్ట్ కాంక్రీట్ లేదా తారు మిశ్రమం అని పిలుస్తారు.
రోడ్లు ఎలా వేస్తారు?
ఈ వేడి మిశ్రమాన్ని లారీల్లో రోడ్డు పనులు జరిగే చోటుకు తరలిస్తారు. పేవర్ అనే యంత్రం సహాయంతో రోడ్డుపై సమాన మందంలో పరుస్తారు. ఆ మిశ్రమం చల్లారకముందే పెద్ద రోడ్ రోలర్లతో బలంగా తొక్కుతారు. అలా తొక్కడం వల్ల రాళ్ల మధ్య ఉండే సన్నటి ఖాళీలు మూసుకుపోయి గట్టిగా అతుక్కుంటాయి. కొన్ని గంటల్లో ఆ మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారి రాయిలా మారిపోతుంది. అలా వాహనాల రద్దీని, భారీ బరువులను తట్టుకునే పటిష్టమైన తారు రోడ్డు సిద్ధమవుతుంది.