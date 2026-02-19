Lunar Eclipse: తొలి చంద్రగ్రహణం.. ఈ 3 రాశులపైనే ప్రభావం ఎక్కువ
Lunar Eclipse: ఈ ఏడాది మొదటి చంద్రగ్రహణం మార్చి 3న ఏర్పడనుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతున్న ప్రకారం ఈ గ్రహణం మూడు రాశులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. ఈ 3 రాశుల వారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
తొలి చంద్రగ్రహణం
2026 ఏడాదిలో తొలి చంద్రగ్రహణం మార్చి 3న రాబోతోంది. ఇది పాక్షిక చంద్రగ్రహణం. కానీ మన దేశంలో కనిపిస్తుంది. గ్రహణ సమయంలో చంద్రుడు సింహరాశిలో ఉంటాడు. చంద్రుడు సింహ రాశిలోకి ప్రవేశించే సమయానికే అక్కడ కేతువు ఉంటాడు. ఈ గ్రహణ ప్రభావం కొన్ని రాశులపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా మూడు రాశుల వారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆ రోజు ప్రయాణాలు చేయకూడదు. ఏ పని చేసినా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పంచాంగం ప్రకారం, ఈ గ్రహణం మార్చి 3న మధ్యాహ్నం 3:20 గంటలకు ప్రారంభమై, సాయంత్రం 6:47 గంటలకు ముగుస్తుంది.
కర్కాటక రాశి
ఈ చంద్రగ్రహణం సమయంలో కర్కాటక రాశి వారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వారికి మానసిక ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. వీరు ఈ సమయంలో చిన్న చిన్న విషయాలకే ఎక్కువగా గాభరా పడతారు. అందుకే ఈ రాశి వారు చాలా ప్రశాంతంగా ఉండాలి. ఈ రాశి వారికి వాహనం కొనాలనే ఆలోచన ఉంటే వెంటనే వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది. కొత్త పనులు ప్రారంభించడం కూడా మంచి పద్ధతి కాదు. ఆర్థిక లావాదేవీలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారు చంద్ర గ్రహణ సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారైనా, వ్యాపారంలో ఉన్న వారైనా ఎవరినీ గుడ్డిగా నమ్మకపోవడమే మంచిది. పత్రాలు, ఆర్థిక విషయాల్లో చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. చిన్న అజాగ్రత్తలు పెద్ద సమస్యలకు దారితీస్తుంది. కాబట్టి ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా వేయండి.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి గ్రహణ ప్రభావం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ రాశి వారు ఆహారం విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. మానసిక ప్రశాంతతను కాపాడుకోవడం చాలా ముఖ్యం. కొత్త పనులు ప్రారంభించకపోవడమే మంచిది. పెట్టుబడులు వంటి ఆలోచనలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది.