Gadida Guddu: గాడిద గుడ్డు పదం వెనుక ఉన్న అసలు కథ ఇదే
Gadida Guddu: గాడిద గుడ్డు అనే పదం ఎన్నోసార్లు వినే ఉంటారు. అసలు ఆ పదం ఎలా పుట్టిందో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? మీరు కూడా ఆ పదాన్ని ఎన్నో వాడే ఉంటారు. గాడిద గుడ్డు పెట్టకపోయినా.. ఈ పదం పుట్టుక వెనుక ఒక కథ ఉంది.
గాడిద గుడ్డు అంటే ఏమిటి?
తెలుగు ప్రజలు గాడిద గుడ్డు అనే పదం చిన్నప్పటి నుంచి వినే ఉంటారు. ముఖ్యంగా ఎనభై, తొంభైలలో పుట్టిన కిడ్స్ ఈ పదాన్ని ఎక్కువగా వినియోగించేవారు. గాడిద గుడ్డు పెట్టకపోయినా కూడా గాడిద గుడ్డు అనే పదం పుట్టుకొచ్చింది. ఎవరైనా ఏదైనా చెప్పినప్పుడు అది నమ్మలేని విధంగా ఉన్నా, అసలు జరగని విషయం జరిగినట్టు చెబుతున్నా... చాల్లే గాడిదగుడ్డు అని అనేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఆ విషయం నిజం కాదని అలా జరిగే వీలు లేదని చెప్పడమే. ఈ గాడిద గుడ్డు వెనుక చాలా కథ ఉంది.
గాడిద గుడ్డు వెనుక కథ
దాదాపు వందేళ్ల క్రితం ఒక బ్రిటిష్ దొర సముద్ర ప్రయాణం చేస్తూ పెద్ద తుఫానులో చిక్కుకుపోయాడు. గాలి బలంగా వీచి అలలు ఎగిసిపడుతూ ఓడ మునిగిపోతుందేమో అన్న పరిస్థితి వచ్చింది. అందరూ చాలా భయపడిపోయారు.. కానీ ఎలాగోలాగా ఆ ఓడ సురక్షితంగా మనదేశంలోని కేరళలో ఉన్న కొచ్చి రేవుకు చేరింది. ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడని ఆనందంతో అతడు నేల మీద అడుగు పెట్టాడు. అతడిని ఆహ్వానించడానికి మన తెలుగు అధికారులు, స్థానికులు వెళ్లారు. అందులో ఒక తెలుగు వ్యక్తికి కొన్ని ఇంగ్లీష్ పదాలు తెలుసు. అది కూడా చాలా తక్కువగా మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలడు. కొన్ని మాటలు మాత్రమే ఆయన తెల్లదొరతో మాట్లాడేందుకు ప్రాక్టీసు చేసి వచ్చాడు.
ఏదో అంటే ఇలా అర్థం చేసుకుని
బ్రిటిష్ దొర ఓడ దిగి రాగానే ఆ తెలుగు వ్యక్తి ‘How did you come sir?’ అని అడిగాడు. ఆ దొర తుఫాను గురించి వేగంగా ఇంగ్లీషులో చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాడు. కానీ అతను చెప్పిన మాటలు తెలుగు వ్యక్తికి సరిగా వినిపించలేదు అర్థం కూడా కాలేదు. ఆ తెల్ల దొర ‘God the good conquered peace' అని చెప్పాడు. దీనికి అర్థం దేవుడు మంచివాడు, శాంతి జయించింది అని. దాంతో ఆ తెలుగు వ్యక్తికి ఆ ఆంగ్ల పదాలు ‘గాడిద గుడ్డు కంకర పాసు’ అన్నట్టు వినిపించింది. అదే విషయాన్ని చుట్టు పక్కల వారికి చెప్పాడు. అప్పటినుంచి ఈ పదం ఒకరి నుంచి ఒకరికి పాకి వాడుకలోకి వచ్చినట్టు చెప్పుకుంటారు. తర్వాత అది సరదాగా చెప్పుకునే మాటగా మారిపోయింది.
కాలక్రమంలో గాడిద గుడ్డు కంకర పాసు అన్న పదబంధం విడిపోయింది. చివరికి గాడిద గుడ్డు అనే చిన్న పదానికి మిగిలిపోయింది. ఎవరైనా అబద్ధం చెప్పినా, అతిగా జరగనివి జరిగినట్టు ఊహించినా ఇలా గాడిద గుడ్డు అని అనేసి నవ్వుకుంటూ ఉంటారు. ఈ కథ నిజమో కాదో చెప్పడం కష్టం కానీ.. గాడిద గుడ్డు అనే మాట మాత్రం ఇప్పటికీ తెలుగు మాట్లాడే వారి నోళ్ళల్లో నానుతూనే ఉంటుంది.