బంగారు హారం, మంగళసూత్రం రెండూ కొనడం కష్టం. మంగళసూత్రంలోనే నెక్లెస్ లుక్ వచ్చే ఈ డిజైన్లను ట్రై చేయండి.
నల్లపూసలు, బంగారు గొలుసుపై ఉన్న ఈ మంగళసూత్రం నెక్లెస్ చాలా అందంగా, రాయల్గా కనిపిస్తోంది.
ఈ డెలికేట్ వాటీ మంగళసూత్రం బంగారు గొలుసుకు నల్లపూసలతో పాటు రెండు లాకెట్లు జతచేసి వస్తుంది. ఫిలిగ్రీ వర్క్ వల్ల ఇవి చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నాయి.
సన్నని బంగారు గొలుసుపై గజ్జెలు, హెవీ గోల్డ్ లాకెట్ ఉన్న ఈ డిజైన్.. మంగళసూత్రంతో పాటు హారంలా కూడా కనిపిస్తుంది.
ఈ మోడ్రన్ ప్యాటర్న్ మంగళసూత్రం సింపుల్గా ఉన్నా, డిటైలింగ్ చాలా గ్రాండ్గా ఉంటుంది. దీన్ని పెళ్లిళ్ల నుంచి ఆఫీసు వరకు వాడవచ్చు.
ఇది మంగళసూత్రం నెక్లెస్లో ఒక ఫ్యాన్సీ డిజైన్. ఇందులో కలశం, జాలీ వర్క్ ఉన్నాయి. అంచులలో ఉన్న పూసల డ్రాప్స్, నల్లపూసలు హారం లాంటి లుక్ ఇస్తున్నాయి.
ఇప్పటి వధువులు మంగళసూత్రం స్టైల్ నెక్లెస్లను ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు. నల్లపూసలు, గోల్డ్ స్నేక్ చైన్పై ఈ డిజైన్ ఉంది.
