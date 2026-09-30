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- DMart : రూ.400-500 వస్తువులు కేవలం రూ.199కే.. డిమార్ట్ లో అదిరిపోయే ఆఫర్స్, మిస్ అవ్వకండి
DMart : రూ.400-500 వస్తువులు కేవలం రూ.199కే.. డిమార్ట్ లో అదిరిపోయే ఆఫర్స్, మిస్ అవ్వకండి
ప్రముఖ రిటైల్ సూపర్ మార్కెట్ డిమార్ట్ సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజలను ఆకట్టుకునేందుకు ప్రతి నెలా చివర్లో అదిరిపోయే ఆఫర్లను తీసుకువస్తుంది. ఇలా ఈ నెలాఖరున కూడా కొన్ని వస్తువులపై భారీ డిస్కౌంట్లు ఇస్తోంది. ఆ ఆఫర్లేమిటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
డిమార్ట్ లో ఆఫర్లు
నెలసరి సరుకులతో పాటు ఇంటికి అవసరమైన ఇతర వస్తువులను కూడా ఒకేచోట కొనుగోలు చేయాలని భావించే వారికి డిమార్ట్ వంటి సూపర్మార్కెట్లు ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. ఇప్పటికే డిమార్ట్ సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజల నమ్మకాన్ని పొందింది... అందుకే ఈ సూపర్ మార్కెట్ నిత్యం రద్దీగా ఉంటుంది. సాధారణంగా మార్కెట్లో మరెక్కడా లేనివిధంగా డిమార్ట్ లో ధరలు తక్కువగా ఉంటాయి... నెలాఖరులో అయితే ఈ ధరలను మరింత తగ్గించి కస్టమర్స్ ను ఆకర్షిస్తారు.
ప్రత్యేక డిస్కౌంట్లు, ఆఫర్ల కారణంగా బడ్జెట్లో షాపింగ్ చేయాలనుకునే కస్టమర్లు నెలాఖరులోనే డిమార్ట్ వెళుతుంటారు. ఇలా ప్రస్తుతం సెప్టెంబర్ నెల చివరికి చేరుకుంది... అందుకే ప్రస్తుతం డిమార్ట్లో కొన్ని వస్తువులు మార్కెట్ ధరతో పోలిస్తే తక్కువకే లభిస్తున్నాయి. ఈ సమాచారం వినియోగదారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
రూ.400-500 వస్తువులు కేవల రూ.200-250 కే
డిమార్ట్లో కొన్ని వస్తువులు కేవలం రూ.199కే అందుబాటులో ఉన్నాయి. సాధారణ మార్కెట్లో రూ.400 నుంచి రూ.500 వరకు ధర ఉండే ఈ వస్తువులు ఈ ధరకు లభిస్తుండటంతో కస్టమర్లు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఇంటి అవసరాలకు ఉపయోగపడే వస్తువులను తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఇలాంటి ఆఫర్లు ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి.
అయితే ఏ వస్తువు ధర ఎంత అనేది స్టోర్, స్టాక్, ఆఫర్ వ్యవధిని బట్టి మారే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి సోషల్ మీడియాలో కనిపించిన ధరను ఆధారంగా చేసుకుని వెళ్లకుండా, స్టోర్లోని ప్రైస్ ట్యాగ్ను తప్పనిసరిగా పరిశీలించడం మంచిది. లేదంటే ముందుగానే డిమార్ట్ యాప్ లో ధరలను సరిచూసుకోవడం మంచిది.
పూజా వస్తువులపై తగ్గింపు
డిమార్ట్ లో పూజా సామగ్రి ధరలు వినియోగదారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. సాధారణంగా పూజా గంట బయట మార్కెట్లో కొనుగోలు చేస్తే రూ.400 నుంచి రూ.500 వరకు ధర ఉంటుంది… డిమార్ట్ లో MRP కూడా ఇంతే ఉంది, అదే వస్తువు డిమార్ట్లో రూ.199కే లభిస్తోంది. ఇక రూ.749 స్టీల్ పూజా గిన్నె కేవలం రూ.199 కే వస్తోంది... అంటే ఏకంగా రూ.550 సేవ్ అవుతాయి. ఇలా తక్కువ ధరకు పూజా సామగ్రి కొనాలనుకునేవారికి ఇది మంచి అవకాశం.
ప్రస్తుతం పండగ సీజన్ నడుస్తోంది... అందుకే డిమార్ట్ లో డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ కూడా చాలా తక్కువ ధరకే లభిస్తున్నాయి. అయితే ధర ఒక్కటే కాకుండా వస్తువు పరిమాణం, తయారీ నాణ్యత, బరువు, బ్రాండ్ వంటి అంశాలను కూడా పరిశీలించాలి. ఒకే రకంగా కనిపించే వస్తువుల్లోనూ నాణ్యత, మెటీరియల్లో తేడాలు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది... అందుకే ధరల్లో కూడా తేడాలుంటాయి.
కిచెన్ నుంచి హోమ్ అప్లయన్సెస్ వరకు బంపరాఫర్లు
డిమార్ట్లో కేవలం నెలసరి ఆహార సరుకులు మాత్రమే కాకుండా కిచెన్కు అవసరమైన వస్తువులు, హోమ్ అప్లయన్సెస్, రోజువారీ గృహోపకరణాలు, ఫుడ్, డ్రింక్స్ తదితర విభాగాల్లోనూ వివిధ ఆఫర్లు కనిపిస్తుంటాయి. దీంతో నెలసరి సరుకుల కోసం వెళ్లే సమయంలోనే ఇతర అవసరమైన వస్తువులను కూడా కొనుగోలు చేసేందుకు కస్టమర్లు ఆసక్తి చూపుతారు. ఒకే స్టోర్లో అనేక రకాల వస్తువులు అందుబాటులో ఉండటం వల్ల సమయం ఆదా కావడంతో పాటు, ఆఫర్లను సరిగ్గా ఉపయోగించుకుంటే షాపింగ్ బడ్జెట్ను కూడా నియంత్రించుకోవచ్చు.
అయితే తక్కువ ధర కనిపించగానే వెంటనే కొనుగోలు చేయడం వల్ల కొన్నిసార్లు అనవసరమైన ఖర్చు పెరుగుతుంది. అందుకే నెలసరి షాపింగ్కు వెళ్లే ముందు ఇంట్లో అవసరమైన వస్తువుల జాబితాను సిద్ధం చేసుకోవడం మంచిది. ఆ లిస్ట్లో ఉన్న వస్తువులకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చిన తర్వాతే ఇతర ఆఫర్లను పరిశీలిస్తే బడ్జెట్ అదుపులో ఉంటుంది.
ఉదాహరణకు రూ.199కే వస్తువు లభిస్తోందని కొనుగోలు చేసినా, అది ఇంట్లో ఉపయోగపడకపోతే ఆ ఖర్చు కూడా అనవసరమే అవుతుంది. కాబట్టి డిస్కౌంట్ కంటే అవసరాన్ని ముందుగా పరిగణనలోకి తీసుకోవడం ముఖ్యం.
అన్ని డిమార్ట్ బ్రాంచుల్లో ఒకే ఆఫర్ ఉండకపోవచ్చు
సోషల్ మీడియాలో డిమార్ట్ ఆఫర్లకు సంబంధించిన పోస్టులు, వీడియోలు వైరల్ అవుతుండటంతో వాటిని చూసి కొందరు స్టోర్లకు వెళ్తుంటారు. అయితే ఒక బ్రాంచ్లో కనిపించిన వస్తువు లేదా ధర మరో బ్రాంచ్లో కూడా అదే విధంగా ఉంటుందని చెప్పలేం. స్టాక్, ఆఫర్ వ్యవధి, స్థానిక పరిస్థితులను బట్టి ధరలు, లభ్యతలో మార్పులు ఉండొచ్చు.
అందువల్ల సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న సమాచారాన్ని కేవలం సూచనగా మాత్రమే తీసుకుని, స్టోర్కు వెళ్లిన తర్వాత అసలు ధరను నిర్ధారించుకోవడం మంచిది. ముఖ్యంగా తక్కువ ధరకు లభించే వస్తువులు స్టాక్ ఉన్నంత వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.
కొనేముందు ఈ విషయాలు తప్పక చూడండి
రూ.199 వంటి ఆఫర్ ధర కనిపించినప్పుడు వస్తువు నిజంగా మనకు అవసరమా, దాని పరిమాణం సరిపోతుందా, నాణ్యత ఎలా ఉంది, బ్రాండ్ ఏది, సాధారణ ధర ఎంత అనే విషయాలను పరిశీలించాలి. వీటితో పాటు బిల్లింగ్ సమయంలో వస్తువుపై నమోదైన ధర, ఆఫర్ ధర సరైనదేనా అనేది కూడా ఒకసారి చూసుకోవడం మంచిది.
మొత్తంగా చూస్తే డిమార్ట్లో లభించే ఆఫర్లు నెలసరి షాపింగ్లో కొంత మొత్తాన్ని ఆదా చేసుకునేందుకు ఉపయోగపడొచ్చు. అయితే ప్రతి ఆఫర్ను చూసి కొనుగోలు చేయడం కంటే, అవసరమైన వస్తువులను ముందుగా గుర్తించి, ధరలను పోల్చి, నాణ్యతను పరిశీలించిన తర్వాత కొనుగోలు చేస్తేనే నిజమైన ప్రయోజనం పొందవచ్చు.