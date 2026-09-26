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- DMart : డీమార్ట్లో సరుకులు కొంటున్నారా? అయితే మీరు ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిందే, లేదంటే నష్టపోతారు
DMart : డీమార్ట్లో సరుకులు కొంటున్నారా? అయితే మీరు ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిందే, లేదంటే నష్టపోతారు
మీరు ఎక్కువగా డీమార్ట్లో సరుకులు కొంటుంటారా? అప్పుడప్పుడు కొన్న వస్తువుల్లో ఏదైనా సమస్య కనిపిస్తోందా? అయితే రిటర్న్, ఎక్స్ఛేంజ్, రీఫండ్, బిల్లు, ఆన్లైన్ ఆర్డర్లతో పాటు వినియోగదారుల హక్కుల గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సిందే.
అన్ని వస్తువులకూ ఒకే రిటర్న్ రూల్ ఉండదు
డీమార్ట్లో కొన్న ప్రతి వస్తువుకూ ఒకే రకమైన రిటర్న్ లేదా ఎక్స్ఛేంజ్ రూల్ ఉంటుందని అనుకోవద్దు. మీరు కొన్న వస్తువు రకం, కొనుగోలు చేసిన విధానం, ఆ వస్తువుకు ఉన్న నిబంధనల ఆధారంగా రిటర్న్ పాలసీ మారుతుంది. ముఖ్యంగా ఆహార పదార్థాలు, బట్టలు, ఎలక్ట్రానిక్స్, గృహోపకరణాలకు వేర్వేరు రూల్స్ ఉంటాయి.
డీమార్ట్లో వస్తువులు కొన్నాక బిల్లును వెంటనే పడేయకండి. వస్తువులో ఏదైనా సమస్య వస్తే, ఏ స్టోర్లో, ఏ తేదీన, ఎంత ధరకు కొన్నారో నిరూపించడానికి ఈ బిల్లు కచ్చితంగా కావాలి. ఖరీదైన వస్తువులు కొన్నప్పుడు బిల్లును ఫోటో తీసి ఫోన్లో దాచుకోవడం మంచిది.
కొన్న వెంటనే వస్తువును చెక్ చేయాలి
వస్తువు కొని ఇంటికి తెచ్చాక చాలా రోజుల తర్వాత లోపాన్ని గుర్తించడం కంటే, వెంటనే చెక్ చేయడం మంచిది. బట్టలైతే సైజు, కుట్లు, జిప్, బటన్స్ చూడండి. ఎలక్ట్రానిక్స్, గృహోపకరణాల్లో డ్యామేజ్ ఉందా, యాక్సెసరీస్ అన్నీ ఉన్నాయా అని గమనించండి. ఆహార పదార్థాలైతే ఎక్స్పైరీ డేట్, ప్యాకింగ్ సీల్ చెక్ చేయండి.
“నచ్చలేదు” అనడం వేరు, “లోపం” ఉండటం వేరు
వస్తువు కొన్నాక 'నాకు నచ్చలేదు' అనడం మీ వ్యక్తిగత ఇష్టం. కానీ వస్తువు డ్యామేజ్ అయి వుండటం లేదా పనిచేయకపోవడం, సైజు తప్పుగా ఉండటం, యాక్సెసరీస్ మిస్ అవ్వడం అనేది వేరే సమస్య. కాబట్టి రిటర్న్ కౌంటర్కు వెళ్లినప్పుడు 'నాకు నచ్చలేదు' అని కాకుండా, అసలు సమస్య ఏంటో స్పష్టంగా చెప్పండి.
ఎక్స్ఛేంజ్ కావాలా? రీఫండ్ కావాలా?
వస్తువులో లోపం ఉంటే కొన్నిసార్లు ఎక్స్ఛేంజ్ లేదా రీఫండ్ అడగొచ్చు. ఎక్స్ఛేంజ్ అంటే వస్తువును మార్చుకోవడం. రీఫండ్ అంటే డబ్బులు వెనక్కి తీసుకోవడం. అయితే ఏ వస్తువుకు ఏ పరిష్కారం దొరుకుతుందనేది ఆ వస్తువు రిటర్న్ పాలసీపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుకే కౌంటర్లో నేరుగా అడిగి తెలుసుకోవడం మంచిది.
రిటర్న్ చేసేటప్పుడు ఏమేం తీసుకెళ్లాలి?
రిటర్న్ లేదా ఎక్స్ఛేంజ్ కోసం స్టోర్కు వెళ్లేటప్పుడు ఒరిజినల్ బిల్లు, కొన్న వస్తువు, ఒరిజినల్ ప్యాకింగ్, ప్రైస్ ట్యాగ్, యాక్సెసరీస్, వారంటీ కార్డ్ కచ్చితంగా తీసుకెళ్లాలి. ఎలక్ట్రానిక్స్ అయితే బాక్స్, ఛార్జర్, మాన్యువల్ కూడా ఉండాలి. వస్తువు డ్యామేజ్ అయిన ఫోటో లేదా వీడియో ఉంటే అది కూడా చూపించొచ్చు.
బిల్లు పోతే ఏం చేయాలి?
బిల్లు పోతే వస్తువును రిటర్న్ లేదా ఎక్స్ఛేంజ్ చేయడం కాస్త కష్టమే. అయినా కొన్న తేదీ, స్టోర్, వస్తువు వివరాలు, పేమెంట్ డీటెయిల్స్ ఉంటే కస్టమర్ సర్వీస్ లేదా రిటర్న్ కౌంటర్ను సంప్రదించవచ్చు. యూపీఐ లేదా కార్డు ద్వారా డబ్బులు చెల్లిస్తే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ వివరాలు చూపించొచ్చు. కానీ బిల్లు లేకుండా రిటర్న్ పక్కాగా అవుతుందని చెప్పలేం.
వినియోగదారుల చట్టం గురించి తెలుసుకోండి
భారతదేశంలో వినియోగదారులకు చట్టపరమైన రక్షణలు కూడా ఉన్నాయి. కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్, 2019 కింద లోపభూయిష్టమైన వస్తువులు, సేవలపై పరిహారం పొందే మార్గాలున్నాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో లోపాన్ని సరిదిద్దడం, రీప్లేస్మెంట్, రీఫండ్, నష్టపరిహారం లాంటివి ఇస్తారు. కానీ ముందుగా సంబంధిత స్టోర్ లేదా కంపెనీకి ఫిర్యాదు చేసి పరిష్కారం కోసం ప్రయత్నించడమే సరైన మొదటి అడుగు.
డీమార్ట్ రెడీ ఆన్లైన్ ఆర్డర్లపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ
డీమార్ట్ రెడీ ద్వారా ఆన్లైన్లో కొనే వస్తువులకు రిటర్న్ రూల్స్ చెక్ చేయడం చాలా ముఖ్యం. కొన్ని వస్తువులను డెలివరీ సమయంలో మాత్రమే రిటర్న్ చేయగలమని, ఆ తర్వాత కుదరదని డీమార్ట్ రెడీ అధికారిక వెబ్సైట్లో స్పష్టంగా ఉంది. కాబట్టి ఆన్లైన్ ఆర్డర్ రాగానే వస్తువును చెక్ చేసి, సమస్య ఉంటే వెంటనే చెప్పడం సురక్షితం.
డెలివరీ సమయంలోనే వస్తువును ఎందుకు చెక్ చేయాలి?
ఆన్లైన్ డెలివరీ ద్వారా వస్తువులు కొన్నప్పుడు ప్యాకేజీ చిరిగిపోయిందా, సీల్ డ్యామేజ్ అయిందా, వస్తువు సరైనదేనా, క్వాంటిటీ కరెక్ట్గా ఉందా అని చెక్ చేయాలి. డెలివరీ సమయంలో మాత్రమే రిటర్న్ చేసే రూల్ ఉంటే, అప్పుడు చెప్పకుండా తర్వాత రిటర్న్ అడిగితే సమస్యలు వస్తాయి.
డిస్కౌంట్ వస్తువులకు రిటర్న్ ఉంటుందా?
డిస్కౌంట్ లేదా సేల్లో కొన్న వస్తువులకు రిటర్న్ ఉండదని గుడ్డిగా ఫిక్స్ అవ్వకండి. అలాగని కచ్చితంగా రిటర్న్ తీసుకుంటారని కూడా చెప్పలేం. ఆ వస్తువుకు ఉన్న రిటర్న్ లేదా ఎక్స్ఛేంజ్ నిబంధనలను బట్టి ఇది మారుతుంది. ముఖ్యంగా భారీ డిస్కౌంట్తో కొనే వస్తువులకు ముందే రిటర్న్ కండిషన్స్ తెలుసుకోవడం మంచిది.
ఆహార పదార్థాల విషయంలో మరింత జాగ్రత్త
కిరాణా, ఆహార పదార్థాలు కొనేటప్పుడు ఎక్స్పైరీ డేట్, ప్యాకేజీ సీల్, లీకేజీ, క్వాంటిటీ, ఎంఆర్పీ ధరను గమనించాలి. ఇంటికి వచ్చాక వస్తువులో సమస్య ఉందని తెలిస్తే ప్యాకేజీని వెంటనే చెత్తబుట్టలో వేయకుండా భద్రంగా ఉంచండి. సమస్యను ఫోటో తీసుకుంటే తర్వాత ఫిర్యాదు చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
బిల్లులో తప్పులు ఉన్నాయేమో చూడాలి
రిటర్న్ సమస్యలే కాదు, బిల్లింగ్లో కూడా తప్పులు జరగొచ్చు. మీరు రెండు వస్తువులు కొంటే మూడు క్వాంటిటీ పడిందా, ఒకే వస్తువును రెండుసార్లు స్కాన్ చేశారా, డిస్కౌంట్ లేదా ఆఫర్ సరిగ్గా లెక్కించారా అనేది బిల్లు చూసి నిర్ధారించుకోవచ్చు. స్టోర్ నుంచి బయటకు వచ్చే ముందు బిల్లును ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడం మంచి అలవాటు.
చిన్న మొత్తమే కదా అని వదిలేయకండి
మధ్యతరగతి కుటుంబాల నెలవారీ బడ్జెట్లో రూ.200, రూ.500 లేదా రూ.1,000 కూడా ముఖ్యమే. కాబట్టి 'చిన్న మొత్తమే కదా, వదిలేద్దాం' అని ప్రతిసారీ నిర్లక్ష్యం చేయకండి. అలాగని చిన్న సమస్య కోసం అనవసరంగా గొడవ పడకుండా బిల్లు, వస్తువు, పాలసీ ఆధారంగా ప్రశాంతంగా పరిష్కారం అడగడం మంచి పద్ధతి.
రిటర్న్ నిరాకరిస్తే కారణం అడగండి
రిటర్న్ కౌంటర్లో వస్తువును వెనక్కి తీసుకోలేమని చెబితే వెంటనే గొడవ పడకండి. 'ఏ పాలసీ వల్ల రిటర్న్ చేయలేకపోతున్నారు?' అని అడగండి. ఆ వస్తువుకు ఉన్న రిటర్న్ కండిషన్ ఏంటో తెలుసుకోండి. నిజంగానే లోపం ఉందని మీరు భావిస్తే, సమస్యను స్పష్టంగా వివరించి మేనేజర్ లేదా కస్టమర్ సర్వీస్ ద్వారా పరిష్కారం కోరవచ్చు.
స్టోర్ మేనేజర్తో ఎలా మాట్లాడాలి?
రిటర్న్ కౌంటర్లో పరిష్కారం దొరకకపోతే స్టోర్ మేనేజర్ను కలిసి సమస్యను క్లుప్తంగా, స్పష్టంగా చెప్పండి. 'ఈ వస్తువును ఈ తేదీన కొన్నాను, ఇందులో ఈ సమస్య ఉంది, ఇదిగో బిల్లు, నాకు రీప్లేస్మెంట్ లేదా సరైన పరిష్కారం కావాలి' అని ఆధారాలతో మాట్లాడటం మంచిది. కోపంగా మాట్లాడటం కంటే వివరాలను సరిగ్గా చెప్పడం వల్ల ఎక్కువ ప్రయోజనం ఉంటుంది.
బిల్లులను డిజిటల్గా సేవ్ చేసుకోండి
ఈ రోజుల్లో బిల్లును ఫోన్లో ఫోటో తీసి దాచుకోవడం చాలా సులభం. ముఖ్యంగా ఖరీదైన వస్తువులకు సంబంధించిన బిల్లు, వారంటీ కార్డ్, వస్తువు ఫోటోలను ఒక ప్రత్యేక ఫోల్డర్లో ఉంచుకోండి. దీనివల్ల ఒరిజినల్ బిల్లు పోయినా, కొనుగోలు వివరాలను వెతుక్కోవడానికి సులభంగా ఉంటుంది.
కొనేముందే రిటర్న్ పాలసీ చూడటం మంచిది
వస్తువు కొన్నాక రిటర్న్ గురించి ఆలోచించడం కంటే, కొనేముందే ఆ వస్తువు రిటర్న్ లేదా ఎక్స్ఛేంజ్ నిబంధనలను చూడటం మంచిది. ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రానిక్స్, ఖరీదైన గృహోపకరణాలు, బట్టలు, బూట్లు, ఆన్లైన్లో కొనే వస్తువుల విషయంలో ఇది చాలా ముఖ్యం.
స్టోర్లో కొనేటప్పుడు 10 సెకన్ల చెక్లిస్ట్
డీమార్ట్లో షాపింగ్ పూర్తయ్యాక బిల్లు సరిగ్గా ఉందా, క్వాంటిటీ కరెక్టేనా, ప్రొడక్ట్ పేరు, ధర లేదా డిస్కౌంట్ సరిగ్గా పడిందా, ఎక్స్పైరీ డేట్, ప్యాకేజీ డ్యామేజ్, సైజు, యాక్సెసరీస్ అన్నీ ఉన్నాయా, రిటర్న్ కండిషన్ ఏంటి అనేది గమనించండి. ఈ చిన్న చెకింగ్ అలవాటు తర్వాత వచ్చే చాలా సమస్యలను నివారిస్తుంది.
కుటుంబ బడ్జెట్ను కాపాడే ముఖ్యమైన అలవాటు
నెల జీతం తక్కువైనా, ఎక్కువైనా అనవసరంగా ఖర్చు చేసే ప్రతి రూపాయీ కుటుంబ బడ్జెట్పై ప్రభావం చూపుతుంది. కాబట్టి వస్తువు కొనేటప్పుడు బిల్లు చెక్ చేయడం, ఇంటికి రాగానే వస్తువును పరీక్షించడం, సమస్య ఉంటే వెంటనే ఫిర్యాదు చేయడం లాంటి అలవాట్లు డబ్బు వృథా కాకుండా అడ్డుకుంటాయి.
చివరగా వినియోగదారులు గుర్తుంచుకోవాల్సినవి
డీమార్ట్లో కొన్న వస్తువులో సమస్య వస్తే ముందుగా బిల్లును భద్రపరుచుకోండి. వస్తువును, దాని ఒరిజినల్ ప్యాకింగ్ను ఉంచండి. సమస్యకు సంబంధించిన ఫోటో లేదా వీడియో తీసి పెట్టుకోండి. రిటర్న్ కౌంటర్ లేదా కస్టమర్ సర్వీస్ను సంప్రదించి, ఆ వస్తువుకు వర్తించే పాలసీ ఏంటో తెలుసుకోండి. పరిష్కారం దొరకకపోతే స్టోర్ మేనేజర్ను లేదా వినియోగదారుల ఫోరమ్ను ఆశ్రయించవచ్చు.
ముఖ్యమైన హెచ్చరిక
డీమార్ట్లో కొన్న అన్ని వస్తువులకూ ఒకే రిటర్న్ లేదా ఎక్స్ఛేంజ్ గడువు ఉంటుందని చెప్పలేం. వస్తువు రకం, కొన్న విధానం, ప్రస్తుత కంపెనీ నిబంధనల ఆధారంగా కండిషన్స్ మారొచ్చు. ముఖ్యంగా ఆన్లైన్ ఆర్డర్లలో ప్రొడక్ట్-స్పెసిఫిక్ రిటర్న్ కండిషన్ను జాగ్రత్తగా చూడాలి. కాబట్టి ఏ వస్తువునైనా రిటర్న్ చేసే ముందు మీ బిల్లును, ఆ వస్తువుకు సంబంధించిన ప్రస్తుత అధికారిక నిబంధనలను చెక్ చేసుకోవడమే సురక్షితమైన పద్ధతి.