LPG, PNG, CNG, LNG మధ్య తేడా ఏంటి? ఏ గ్యాస్ ఎక్కడ వాడతారో తెలుసా?
Types of Fuel Gas : దేశంలో గ్యాస్ సంక్షోభం పెరుగుతోంది. అయితే, LPG, PNG, CNG, LNG గ్యాస్ల మధ్య గల ప్రధాన వ్యత్యాసాలు ఏంటో మీకు తెలుసా? వాటి వినియోగం గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుతం దేశంలో ఎల్పీజీ కొరత రోజురోజుకూ తీవ్రమవుతోంది. దీని ప్రభావం కేవలం వంటగదిపైనే కాకుండా, ఉపాధి, చిన్న తరహా వ్యాపారాలపై కూడా పడుతోంది. ఎల్పీజీ సిలిండర్ల కొరత కారణంగా సామాన్యులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో, ప్రభుత్వం ఎల్పీజీకి ప్రత్యామ్నాయంగా పీఎన్జీ ని వాడాలని ప్రజలను ప్రోత్సహిస్తోంది. దీనివల్ల గ్యాస్ సరఫరాపై ఒత్తిడి తగ్గుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. మరోవైపు, దేశంలోని పలు నగరాల్లో పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత వార్తలు కూడా ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి.
ఈ గ్యాస్ సంక్షోభం మధ్య, చాలా మందికి ఎల్పీజీ, పీఎన్జీ, సీఎన్జీ, ఎల్ఎన్జీల మధ్య అసలు తేడా ఏంటో తెలియదు. ఇవన్నీ గ్యాస్ రూపాలే అయినప్పటికీ, వాటి తయారీ, సరఫరా, వినియోగంలో చాలా తేడాలు ఉన్నాయి.
ఎల్పీజీ అంటే ఏమిటి?
ఎల్పీజీ అంటే 'లిక్విఫైడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్'. ఇది మన ఇళ్లలో, హోటళ్లలో, రెస్టారెంట్లలో సిలిండర్ల రూపంలో వచ్చే గ్యాస్. ఇది ప్రధానంగా ప్రొపేన్, బ్యూటేన్ అనే వాయువుల మిశ్రమం. ఈ వాయువులపై అధిక ఒత్తిడిని కలిగించి ద్రవ రూపంలోకి మారుస్తారు. అందుకే దీనిని సిలిండర్లలో నింపి ఒక చోటు నుండి మరొక చోటుకు సులభంగా తరలించడానికి వీలవుతుంది.
ఎల్పీజీ ఎక్కడ వాడతారు?
• ఇళ్లలో వంట వండుకోవడానికి, నీటిని వేడి చేయడానికి.
• చిన్న వ్యాపారాలు అంటే హోటళ్లు, దాబాలు, రెస్టారెంట్లలో.
• పరిశ్రమలలో హీటింగ్, ప్రాసెసింగ్ పనుల కోసం.
పీఎన్జీ అంటే ఏమిటి?
పీఎన్జీ అంటే 'పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్'. పేరులోనే ఉన్నట్లుగా, ఇది పైపుల ద్వారా నేరుగా ఇళ్లకు, పరిశ్రమలకు సరఫరా అవుతుంది. ఇందులో ప్రధానంగా మీథేన్ గ్యాస్ ఉంటుంది. పీఎన్జీ వాడటం వల్ల సిలిండర్లు మార్చాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇది ఎల్పీజీతో పోలిస్తే మరింత సౌకర్యవంతంగా, సురక్షితంగా పరిగణిస్తారు. ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం దీనినే ఎక్కువగా ప్రోత్సహిస్తోంది.
పీఎన్జీ ఎక్కడ వాడతారు?
• ఇళ్లలో కిచెన్ అవసరాలకు.
• హోటళ్లు, భారీ పరిశ్రమల్లో ఇంధనంగా.
ఎల్ఎన్జీ అంటే ఏమిటి?
ఎల్ఎన్జీ అంటే 'లిక్విఫైడ్ నేచురల్ గ్యాస్'. ఇది కూడా పీఎన్జీ లాంటి సహజ వాయువే. అయితే, పైపులైన్లు లేని ప్రాంతాలకు గ్యాస్ను తరలించడం కోసం దీనిని విపరీతంగా చల్లబరుస్తారు. సుమారు -162 డిగ్రీల సెల్సియస్ వద్దకు. ఇలా చేయడం వల్ల అది ద్రవ రూపంలోకి మారుతుంది. దీనివల్ల తక్కువ స్థలంలో ఎక్కువ గ్యాస్ను ఓడల ద్వారా లేదా పెద్ద ట్యాంకర్ల ద్వారా సుదూర ప్రాంతాలకు రవాణా చేయవచ్చు.
ఎల్ఎన్జీ ఎక్కడ వాడతారు?
• పెద్ద తరహా పరిశ్రమలు, విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలలో.
• భారీ వాహనాలు, ఓడలలో ఇంధనంగా.
సీఎన్జీ అంటే ఏమిటి?
సీఎన్జీ అంటే 'కంప్రెస్డ్ నేచురల్ గ్యాస్'. ఇది కూడా సహజ వాయువే, కానీ దీనిని అధిక ఒత్తిడితో కంప్రెస్ చేసి సిలిండర్లలో నింపుతారు. పెట్రోల్, డీజిల్కు ప్రత్యామ్నాయంగా వాహనాల్లో దీనిని ఇంధనంగా వాడతారు. ఇందులో కూడా మీథేన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది పెట్రోల్ కంటే చౌకైనది, పర్యావరణానికి తక్కువ హాని చేస్తుంది.
సీఎన్జీ ఎక్కడ వాడతారు?
• కార్లు, ఆటోలు, బస్సులు, టాక్సీలలో.
• ప్రజా రవాణా వ్యవస్థలో ఇంధనంగా.
మొత్తంగా చెప్పాలంటే, ఈ నాలుగు రకాల గ్యాస్లు ఒకదానికొకటి సంబంధం ఉన్నవే. కానీ మన అవసరాలను బట్టి, లభ్యతను బట్టి వీటి వినియోగం మారుతూ ఉంటుంది. వంటకు ఎల్పీజీ/పీఎన్జీ వాడితే, ప్రయాణాలకు సీఎన్జీని, భారీ అవసరాలకు ఎల్ఎన్జీని ఉపయోగిస్తారు.