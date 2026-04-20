Top 10 Strongest Currencies : డాలర్ కాదు.. ప్రపంచంలో అత్యంత బలమైన కరెన్సీ ఏది?
Top 10 Strongest Currencies : కువైట్ దీనార్ ముందు అమెరికా డాలర్ ఎందుకు వెనకబడింది? ప్రపంచంలో అత్యంత బలమైన కరెన్సీ ఏది? టాప్ 10 కరెన్సీల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఏ వస్తువు కొనాలన్నా, దేశాల మధ్య వ్యాపార ఒప్పందాలు జరగాలన్నా మనకు వెంటనే గుర్తొచ్చేది అమెరికా డాలర్. ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను శాసించే శక్తి డాలర్కు ఉందని అందరూ భావిస్తారు. భారత రూపాయి విలువతో పోల్చినప్పుడు డాలర్ ఎప్పుడూ పైచేయి సాధిస్తూనే ఉంటుంది. తాజా గణాంకాల ప్రకారం, భారత రూపాయి విలువ డాలర్తో పోలిస్తే 92.50 నుండి 93.14 రూపాయల మధ్య ట్రేడ్ అవుతోంది. అయితే, డాలర్ కంటే కూడా అత్యంత బలమైన కరెన్సీలు ప్రపంచంలో చాలా ఉన్నాయని మీకు తెలుసా? ప్రపంచంలోని టాప్ 10 అత్యంత బలమైన కరెన్సీల జాబితాను చూస్తే అమెరికా డాలర్ పదో స్థానంలో నిలవడం గమనార్హం.
అగ్రస్థానంలో కువైట్ దీనార్.. ఎందుకంత పవర్?
ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన, అత్యంత బలమైన కరెన్సీగా కువైట్ దీనార్ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. ఒక కువైట్ దీనార్ విలువ ఏకంగా 3.26 అమెరికా డాలర్లతో సమానం. అంటే డాలర్ కంటే దీనార్ మూడు రెట్లు ఎక్కువ విలువ కలిగి ఉంది. కువైట్ దేశం వద్ద ఉన్న అపారమైన చమురు నిల్వలు, బలమైన విదేశీ మారక నిల్వలు ఆ కరెన్సీకి ఈ స్థాయి బలాన్ని ఇచ్చాయి. ప్రపంచ చమురు ఎగుమతుల్లో కువైట్ కీలక పాత్ర పోషించడమే కాకుండా, ఆ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అత్యంత స్థిరంగా ఉండటం దీనికి ప్రధాన కారణం.
మిడిల్ ఈస్ట్ దేశాల హవా
ప్రపంచ కరెన్సీ మార్కెట్లో మిడిల్ ఈస్ట్ దేశాల ఆధిపత్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. మొదటి మూడు స్థానాల్లోనూ అరబ్ దేశాల కరెన్సీలే ఉన్నాయి. కువైట్ తర్వాత బహ్రెయిన్ దీనార్ రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ఒక బహ్రెయిన్ దీనార్ విలువ 2.65 అమెరికా డాలర్లకు సమానం. ఇక మూడో స్థానంలో ఒమన్ రియాల్ ఉంది. దీని విలువ 2.60 అమెరికా డాలర్లుగా ఉంది. ఈ దేశాల్లో ఉన్న చమురు, సహజ వాయువు నిల్వలే వీటి కరెన్సీలు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో బలంగా ఉండటానికి కారణం.
డాలర్ కంటే ముందే ఉన్న ఇతర దేశాలు
కేవలం కువైట్, బహ్రెయిన్ మాత్రమే కాదు, యూఏఈ, ఖతార్, సౌదీ అరేబియా కరెన్సీలు కూడా డాలర్తో పోలిస్తే మెరుగైన స్థానంలోనే ఉన్నాయి. ఒక ఖతార్ రియాల్ విలువ 0.27 డాలర్లు, సౌదీ రియాల్ విలువ 0.27 డాలర్లు, ఎమిరాటీ దిర్హామ్ విలువ 0.27 డాలర్లుగా ఉంది. అయితే, వాల్యూ పరంగా ఇవి డాలర్ కంటే తక్కువగా కనిపించినా, మార్కెట్ స్థిరత్వం, ఆర్ధిక వ్యవస్థ పరంగా డాలర్కు గట్టి పోటీనిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఒమన్ రియాల్ 2.60 డాలర్లతో అత్యంత బలమైన జాబితాలో టాప్ 3లో కొనసాగుతోంది.
అమెరికా డాలర్ 10వ స్థానంలో ఎందుకు?
వ్యాపార పరంగా డాలర్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన కరెన్సీ. ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగే వాణిజ్యంలో దాదాపు 85 శాతం లావాదేవీలు డాలర్లలోనే జరుగుతాయి. అందుకే దీనిని గ్లోబల్ కరెన్సీ అంటారు. కానీ, ఒక యూనిట్ కరెన్సీ విలువను లెక్కించినప్పుడు డాలర్ టాప్ 10 జాబితాలో చివరన అంటే 10వ స్థానంలో ఉంది. కువైట్, బహ్రెయిన్, ఒమన్ వంటి దేశాల కరెన్సీల విలువ డాలర్ కంటే చాలా ఎక్కువ. అయినప్పటికీ, అంతర్జాతీయ చెల్లింపుల్లో డాలర్ కు ఉన్న ఆధిపత్యం వేరు.
ప్రపంచంలోనే అత్యంత బలహీనమైన కరెన్సీ ఇదే
ఒకవైపు కువైట్ దీనార్ అత్యంత బలంగా ఉంటే, మరోవైపు ప్రపంచంలోనే అత్యంత బలహీనమైన కరెన్సీగా ఇరాన్ రియాల్ నిలిచింది. అమెరికా, యూరోపియన్ యూనియన్ విధించిన కఠినమైన ఆర్థిక ఆంక్షల కారణంగా ఇరాన్ కరెన్సీ విలువ పాతాళానికి పడిపోయింది. ప్రస్తుతం ఒక అమెరికా డాలర్ విలువ ఇరాన్ రియాల్స్లో చూస్తే సుమారు 3,71,992 రియాల్స్గా ఉంది. దేశంలో నెలకొన్న రాజకీయ అస్థిరత, ఆర్ధిక ఆంక్షలు ఆ దేశ కరెన్సీని ఇంతగా దిగజార్చాయి.