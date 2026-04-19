- Home
- Feature
Top 10 Unsolved Mysteries : దేవుడా.. ఇన్ని వింతలా? సైన్స్కు కూడా అందని ఆ 10 రహస్యాలు ఇవే !
Top 10 Unsolved Mysteries in the World : సైన్స్ రంగంలో ఎంత ప్రగతి సాధించిన అంతుచిక్కని విషయాలు ఇంకా చాలానే ఉన్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సైన్స్కు సవాలు విసురుతున్న టాప్ 10 మిస్టరీల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
సైన్స్కు అందని రహస్యాలు.. నేటికీ అంతుచిక్కని టాప్ 10 మిస్టరీలు ఇవే
ఈ ప్రపంచం అద్భుతాలకు నిలయం. కానీ కొన్ని విషయాలు మాత్రం మన తర్కానికి, విజ్ఞానానికి, కనీసం మన ఊహకు కూడా అందవు. వివరించలేని అదృశ్యాలు, పురాతన కట్టడాల నిర్మాణాలు ఇప్పటికీ పరిశోధకుల మధ్య చర్చలకు దారితీస్తున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్న, సైన్స్ కూడా చేతులెత్తేసిన పది రహస్యాల వివరాలు గమనిస్తే..
1. బెర్ముడా ట్రయాంగిల్
ఉత్తర అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం పశ్చిమ భాగంలో ఉన్న బెర్ముడా ట్రయాంగిల్ దశాబ్దాలుగా ఒక మిస్టరీగానే మిగిలిపోయింది. ఇక్కడ అనేక ఓడలు, విమానాలు అంతుచిక్కని రీతిలో అదృశ్యమయ్యాయి. అయస్కాంత ప్రభావాలు లేదా భారీ తుపానులు దీనికి కారణమని కొందరు శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నప్పటికీ, అక్కడ జరుగుతున్న వింతలకు పూర్తిస్థాయి వివరణ మాత్రం ఇప్పటివరకు ఎవరూ ఇవ్వలేకపోయారు.
2. గిజా పిరమిడ్లు
ఈజిప్టులోని గిజా పిరమిడ్లు నేటికీ ఇంజనీర్లను, హిస్టోరియన్స్ ను ఆశ్చర్యపరుస్తూనే ఉన్నాయి. దాదాపు 4,500 ఏళ్ల క్రితం నిర్మించిన ఈ భారీ పిరమిడ్ల నిర్మాణం వెనుక ఉన్న సాంకేతికత ఏంటో ఇప్పటికీ అస్పష్టమే. ఆధునిక యంత్రాలు లేని ఆ కాలంలో అంత ఖచ్చితమైన కొలతలతో, అంత ఎత్తున వీటిని ఎలా నిర్మించారనేది ఒక పెద్ద ప్రశ్న.
3. స్టోన్హెంజ్
బ్రిటన్లో ఉన్న ఈ పురాతన కట్టడం ప్రపంచంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ మిస్టరీలలో ఒకటి. అసలు వీటిని ఎందుకు నిర్మించారు? ఇది ఒక క్యాలెండరా? సమాధుల స్థలమా? లేక ఏదైనా మతపరమైన ఆచారాల కోసమా? అన్నది నేటికీ వివాదాస్పదంగానే ఉంది. ఆ భారీ రాళ్లను అంత దూరం నుండి ఎలా తరలించారనేది కూడా అంతుచిక్కని విషయమే.
4. వోయినిచ్ మాన్యుస్క్రిప్ట్
ఇది ఒక వింత పుస్తకం. ఇందులో ఎవరికీ అర్థం కాని సంకేతాలు, వింత వింత చిత్రాలు ఉన్నాయి. దశాబ్దాలుగా ఎందరో క్రిప్టోగ్రాఫిక్ నిపుణులు ప్రయత్నించినప్పటికీ, ఈ పుస్తకంలోని భాషను కానీ, దాని అర్థాన్ని కానీ ఎవరూ డీకోడ్ చేయలేకపోయారు. ఇది ఏ కాలానికి చెందినది, ఎవరు రాశారు అనేది ఇప్పటికీ ఒక రహస్యమే.
5. నాజ్కా లైన్స్
పెరూ దేశంలోని ఎడారిలో నేలపై గీసిన భారీ రేఖాచిత్రాలే ఈ నాజ్కా లైన్స్. ఇవి ఎంత పెద్దవి అంటే, ఆకాశం నుండి చూస్తే తప్ప వీటి ఆకారం అర్థం కాదు. ప్రాచీన కాలంలో ఇవి ఎందుకు గీశారు? ఖగోళ శాస్త్రం కోసమా లేక మతపరమైన కారణాలా? అనేది ఇప్పటికీ స్పష్టత లేదు.
6. ఏరియా 51
అమెరికాలోని అత్యంత రహస్య సైనిక స్థావరం ఏరియా 51. ఇక్కడ గ్రహాంతరవాసులపై పరిశోధనలు జరుగుతాయని, ప్రభుత్వం కొన్ని రహస్య ప్రయోగాలు చేస్తోందని దశాబ్దాలుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. అధికారికంగా ఇది ఒక సైనిక పరీక్షా కేంద్రం అయినప్పటికీ, దీని చుట్టూ ఉన్న కుట్ర సిద్ధాంతాలు మాత్రం తగ్గడం లేదు.
7. అట్లాంటిస్
తత్వవేత్త ప్లేటో తన రచనల్లో అట్లాంటిస్ గురించి మొట్టమొదట ప్రస్తావించారు. ఒకే ఒక్క రోజులో ఈ నగరం సముద్రంలో మునిగిపోయిందని చెబుతారు. అసలు అట్లాంటిస్ నిజంగా ఉందా లేక అది ఒక కల్పిత కథా అనేది చరిత్రలో అతిపెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది.
8. డయాట్లోవ్ పాస్ ఘటన
1959లో తొమ్మిది మంది పర్వతారోహకులు డయాట్లోవ్ పాస్ వద్ద అత్యంత వింతైన పరిస్థితుల్లో మరణించారు. వారి మృతదేహాలపై వింత గాయాలు ఉండటం, బట్టలు లేకపోవడం, రేడియేషన్ ఆనవాళ్లు కనిపించడం అనేక అనుమానాలకు దారితీసింది. మంచు తుపాను నుండి పారానార్మల్ యాక్టివిటీ వరకు ఎన్నో థియరీలు ఉన్నా, అసలు ఏం జరిగిందనేది మిస్టరీగానే ఉంది.
9. ది తావోస్ హమ్
న్యూ మెక్సికోలోని తావోస్ నివాసితులు ఒక రకమైన తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ శబ్దాన్ని వింటున్నట్లు చెబుతుంటారు. కొంతమందికి ఈ శబ్దం నిరంతరం వినిపిస్తుంటే, మరికొందరికి అస్సలు వినిపించదు. ఈ శబ్దం ఎక్కడి నుండి వస్తోంది? దానికి మూలం ఏంటి? అనేది శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పటికీ కనిపెట్టలేకపోయారు.
10. వావ్! సిగ్నల్
1977లో ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు అంతరిక్షం నుండి ఒక శక్తివంతమైన రేడియో సిగ్నల్ను గుర్తించారు. దీనిని వావ్! సిగ్నల్ అని పిలుస్తారు. ఇది కేవలం 72 సెకన్ల పాటు మాత్రమే వినిపించింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడూ అటువంటి సిగ్నల్ రాలేదు. ఇది గ్రహాంతరవాసుల నుండి వచ్చిన సందేశమే అని చాలా మంది నమ్ముతారు.