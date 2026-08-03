Telugu Saying: ధర తక్కువని కొంటే, దురద ఎక్కువైందట! పెద్దలు ఈ సామెత ఊరికే చెప్పలేదు!
Telugu Saying: మన పెద్దలు చెప్పిన ప్రతి సామెత వెనుక జీవిత అనుభవం, గొప్ప సందేశం దాగి ఉంటుంది. అలాంటి సామెతల్లో "ధర తక్కువని కొంటే, దురద ఎక్కువైందట" అనే సామెత ఎంతో ప్రసిద్ధి. ఈ సామెత అసలు భావం ఏంటి? నేటి కాలంలో సామెత ప్రాధాన్యం ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ధర తక్కువని కొంటే దురద ఎక్కువైందట సామెత అర్థం
ప్రతి సామెత వెనుక ఒక జీవిత సత్యం దాగి ఉంటుంది. అలాంటి వాటిలో ఒకటే "ధర తక్కువని కొంటే, దురద ఎక్కువైందట" అనే సామెత. కేవలం తక్కువ ధర చూసి వస్తువులను కొనుగోలు చేయడం వల్ల తర్వాత ఎన్నో ఇబ్బందులు, అదనపు ఖర్చులు, నిరాశ వంటివి ఎదురవుతాయని ఈ సామెత సూచిస్తుంది. మొదట కొంచెం డబ్బు ఆదా చేశామనిపించినా, నాసిరకం వస్తువు వల్ల కలిగే నష్టం, అసౌకర్యం, రిపేర్ ల ఖర్చు లేదా ఆరోగ్య సమస్యలు చివరికి మరింత భారంగా మారుతాయి. అందుకే ఈ సామెత నాణ్యతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని గుర్తు చేస్తుంది.
సామెత ఎలా పుట్టిందంటే?
పూర్వకాలంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కొంతమంది చవక ధరకు నాసిరకం బట్టలు లేదా ఇతర వస్తువులు కొనేవారు. అలాంటి బట్టలు వేసుకున్నప్పుడు అలెర్జీ, దురద వంటి సమస్యలు వచ్చేవి. తక్కువ ధరకు కొన్నామని సంతోషపడినా, వాటి వల్ల కలిగే ఇబ్బందులు ఎక్కువగా ఉండేవి. ఆ అనుభవం నుంచే "ధర తక్కువని కొంటే, దురద ఎక్కువైందట" అనే సామెత పుట్టిందని పెద్దలు చెబుతుంటారు.
నేటి కాలంలో సామెత ప్రాధాన్యం
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అనేక రకాల వస్తువులు తక్కువ ధరలకే అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. అయితే వాటిలో అన్నీ నాణ్యమైనవే కావు. చవకగా లభించే మొబైల్ ఫోన్స్, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు లేదా ఇంటికి ఉపయోగపడే వస్తువులు కొన్నప్పుడు అది కొద్దిరోజుల్లోనే పాడైపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అప్పుడు రిపేర్ కి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాల్సి రావచ్చు లేదా మళ్లీ కొత్తది కొనాల్సిన పరిస్థితి రావచ్చు. ఇలా చూస్తే మొదట ఆదా చేసిన డబ్బుకంటే తర్వాత ఎక్కువ ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది.
వీటికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి
దుస్తులు, చెప్పులు, ఫర్నిచర్, వంటసామగ్రి, విద్యుత్ పరికరాలు, పిల్లల బొమ్మలు వంటి అనేక వస్తువుల విషయంలో కూడా ఇదే వర్తిస్తుంది. నాణ్యత లేని వస్తువులు త్వరగా పాడవడమే కాకుండా, కొన్నిసార్లు ప్రమాదాలకు కూడా కారణమవుతాయి. ముఖ్యంగా ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన వస్తువులు, మందులు, ఆహార పదార్థాలు లేదా విద్యుత్ పరికరాల విషయంలో కేవలం తక్కువ ధరను చూసి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది కాదు. అలాంటి సందర్భాల్లో నాణ్యత, భద్రత, విశ్వసనీయత వంటి అంశాలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.
సామెతలోని సందేశం
ఈ సామెత డబ్బు ఖర్చు చేసే విషయంలోనే కాదు, జీవితంలోని అనేక నిర్ణయాలకు కూడా వర్తిస్తుంది. త్వరగా లాభం వస్తుందని ఆశించి తప్పు మార్గాలను ఎంచుకోవడం, సరైన పరిశీలన లేకుండా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం లేదా తాత్కాలిక ప్రయోజనం కోసం నాణ్యతను వదిలేయడం చివరికి పెద్ద నష్టాలకు దారితీస్తుంది. కాబట్టి ప్రతి విషయంలో ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవడం అవసరం. తక్కువ ఖర్చు అనే ఆకర్షణ కంటే దీర్ఘకాల ప్రయోజనం ఏంటో అంచనా వేయడం తెలివైన వ్యక్తి లక్షణమని ఈ సామెత ద్వారా అర్థం చేసుకోవచ్చు.